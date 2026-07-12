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Muere a los 71 años Lindsey Graham, 'halcón' republicano y uno de los grandes aliados de Donald Trump

"A nuestros amigos en España: habéis perdido el rumbo", escribió tras la negativa del gobierno español al uso de las bases de Rota y Morón por parte de Estados Unidos

El senador republicano Lindsey Graham (archivo)

El senador republicano Lindsey Graham (archivo) / Europa Press/Contacto/Douglas Christian

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El senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham, uno de los aliados más férreos del presidente Donald Trump, ha muerto este pasado sábado por la noche a los 71 años de edad como consecuencia de una "breve y repentina enfermedad", según ha informado su oficina en un comunicado publicado en redes sociales.

"La familia agracede las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil", concluye el comunicado.

"España ha perdido el rumbo"

Tras la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez de permitir a Estados Unidos el uso de las bases militares de Rota y Morón para la ofensiva militar en Irán en marzo, Graham fue una de las voces más críticas, reclamando la retirada de Rota y Morón porque España "ha perdido el rumbo".

 "A nuestros amigos en España: habéis perdido el rumbo. Ya no quiero hacer negocios con ustedes (...) Quiero que nuestras bases aéreas salgan de España y se trasladen a un país que nos permita utilizarlas", incidió.

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No fue esta la primera vez que Graham cargaba contra España y las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, poco después de que el presidente hiciera pública su negativa al uso de las bases de Rota y Morón, Graham criticó duramente esta decisión. "(España) se está convirtiendo en el modelo a seguir de un liderazgo europeo patéticamente débil, que ha perdido el rumbo, aparentemente reacio a condenar al régimen terrorista iraní y solo tiene críticas hacia Estados Unidos", escribió en sus redes sociales.

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