Muere a los 71 años Lindsey Graham, 'halcón' republicano y uno de los grandes aliados de Donald Trump

El senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham, uno de los aliados más férreos del presidente Donald Trump, ha muerto este pasado sábado por la noche a los 71 años de edad como consecuencia de una "breve y repentina enfermedad", según ha informado su oficina en un comunicado publicado en redes sociales.

"La familia agracede las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil", concluye el comunicado.

"España ha perdido el rumbo"

Tras la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez de permitir a Estados Unidos el uso de las bases militares de Rota y Morón para la ofensiva militar en Irán en marzo, Graham fue una de las voces más críticas, reclamando la retirada de Rota y Morón porque España "ha perdido el rumbo".

"A nuestros amigos en España: habéis perdido el rumbo. Ya no quiero hacer negocios con ustedes (...) Quiero que nuestras bases aéreas salgan de España y se trasladen a un país que nos permita utilizarlas", incidió.

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No fue esta la primera vez que Graham cargaba contra España y las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, poco después de que el presidente hiciera pública su negativa al uso de las bases de Rota y Morón, Graham criticó duramente esta decisión. "(España) se está convirtiendo en el modelo a seguir de un liderazgo europeo patéticamente débil, que ha perdido el rumbo, aparentemente reacio a condenar al régimen terrorista iraní y solo tiene críticas hacia Estados Unidos", escribió en sus redes sociales.