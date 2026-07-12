Guerra de Irán, en directo. Última hora

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

EEUU e Irán retoman las hostilidades tras un ataque contra barco en estrecho de Ormuz Irán lanzó el domingo misiles y drones contra sus vecinos del Golfo y anunció el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a nuevos ataques estadounidenses, lanzados tras disparos iraníes contra un buque que habría tomado una "ruta no autorizada". Las tensiones volvieron a propagarse en la región cuando Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos anunciaron ataques contra su territorio, y se escucharon explosiones en Catar. Estos países, que albergan bases estadounidenses, han sido atacados reiteradamente por Irán durante la guerra en Oriente Medio. Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, anunciaron el domingo que dos barcos fueron atacados en el estrecho de Ormuz, el primero de los cuales "había puesto en peligro la seguridad marítima al desactivar sus sistemas".

Qalibaf amenaza a EEUU con "pagar el precio" si no cumple con lo acordado tras los ataques y el cierre de Ormuz El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha amenazado a Estados Unidos con "pagar el precio" si el país no "cumple con su palabra" tras el cruce de ataques entre ambos países en las últimas horas, después de que un buque "ignorase" las instrucciones de la Guardia Revolucionaria, en lo que Irán considera una violación del memorando de entendimiento firmado. "La era de los tratos unilaterales ha terminado. Te lo dijimos: cumple tu palabra o paga el precio. La realidad está tocando a la puerta", ha espetado el mandatario iraní, quien ha adjuntado una imagen que muestra el escrito del punto 5 del memorando en una publicación en sus redes sociales. Qalibaf ha recriminado a Washington que no haya respetado parte del preacuerdo firmado a mediados de junio, el cual señala en su quinto punto que "Irán tomará las medidas necesarias, haciendo todo lo posible, para garantizar el paso seguro de los buques mercantes, sin coste alguno, durante un período de 60 días únicamente, desde el Golfo Pérsico hasta el mar de Omán y viceversa".

El ministro de Exteriores iraní visita Omán, potencia mediadora, en medio de nuevos ultimátums de EEUU El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha llegado este sábado a la capital de Omán, Mascate, para tratar el enormemente delicado momento que atraviesan las negociaciones con Estados Unidos, tras una semana de cruces de bombardeos y un nuevo ultimátum estadounidense para que Teherán anuncie públicamente este sábado la apertura sin restricciones del estrecho de Ormuz. Araqchi ha explicado que ha tratado con las autoridades omaníes la cuestión del paso del estrecho de Ormuz. En concreto han intercambiado puntos de vista sobre "el mecanismo adecuado para el paso seguro de buques a través del estrecho de Ormuz conforme al Artículo 5 del Memorándum de Entendimiento de Islamabad", en referencia al acuerdo preliminar alcanzado por Washington y Teherán para poner fin a la guerra.

Cuatro colonos israelíes detenidos por atacar a un equipo de la CNN en Cisjordania Cuatro colonos israelíes han sido detenidos este sábado cerca de Sinyil, en Cisjordania, después de atacar a un equipo de la cadena estadounidense de noticias CNN. La Policía israelí ha informado de que recibió un aviso de que varios periodistas fueron parados por individuos cuando circulaban cerca de Sinyil y de que había "daños".

Líder supremo iraní promete vengar la muerte de Jameneí y aprecia participación en funeral El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, prometió este sábado vengar la muerte de su padre y predecesor, Alí Jameneí, y agradeció la "masiva participación" de la población en la semana de cortejo fúnebre del asesinado ayatolá. "Te prometemos vengar tu sangre pura y la sangre de todos los mártires de estas dos guerras tomando represalias contra los asesinos criminales y deshonrosos. Esta es la exigencia de nuestra nación y, sin duda, debe cumplirse", dijo el nuevo líder en un mensaje escrito, recogido por la agencia estatal IRNA y el primero tras el funeral.

Trump dice que hay mil misiles apuntados hacia Irán por si Teherán intenta asesinarlo El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que hay "1.000 misiles armados y preparados y apuntados" hacia Irán para atacar al país si Teherán intenta asesinarlo, después de que surgieran informaciones según las cuales Israel habría advertido a Washington de un supuesto plan iraní para matarlo. "Hay 1.000 misiles armados y preparados y apuntados hacia la República Islámica de Irán, seguidos inmediatamente por miles más, en caso de que el gobierno iraní lleve a cabo su amenaza", escribió el mandatario en su red social, Truth Social, en un mensaje publicado la noche del viernes. Trump aseguró que ha dado órdenes al Ejército de "diezmar totalmente y destruir todas las zonas de Irán" en caso de que las autoridades del país persa lo asesinen o traten de asesinarlo, y dijo que la orden tiene un período de validez de un año, "sujeto a ampliaciones". El republicano firmó su mensaje escribiendo "¡Alabado sea Alá! Presidente Donald J. Trump".

Irán dice que "cumplió su palabra" ante Estados Unidos Irán ha «cumplido su palabra» ante Estados Unidos desde la firma de un protocolo de acuerdo de alto el fuego, que el presidente estadounidense, Donald Trump, dio por finalizado, afirmó este sábado el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi. «Hasta ahora, Irán ha cumplido su palabra», escribió Araghchi en X, acusando a Washington de «violar» el alto el fuego por haber restablecido las sanciones económicas contra Irán. «Esta violación se suma a otras vulneraciones y errores cometidos por Estados Unidos. Seamos realistas: solo puede haber respeto cuando es mutuo», añadió.

EEUU aprueba nuevas sanciones contra entorno del líder supremo iraní por ataques en Ormuz Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra un empresario iraní al que identifica como un importante gestor financiero del entorno del líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, así como contra varias casas de cambio y empresas pantalla que, según Washington, facilitan operaciones financieras para bancos iraníes ya sancionados. "Tras la reanudación de los ataques de Irán contra el transporte marítimo internacional en el estrecho de Ormuz, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a un facilitador financiero iraní", justificó la Administración estadounidense de Donald Trump.

Irán exige a la ONU que detenga los ataques de EEUU y amenaza con no cumplir el preacuerdo El representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, exigió este viernes a la organización que detenga los ataques de Estados Unidos (EE.UU.) y amenazó con no cumplir con el acuerdo firmado en junio si Washington no lo hace. Iravani aseguró que los recientes ataques estadounidenses van en contra de la Carta de Naciones Unidas, por lo que, a su juicio, la ONU debe responder. "Deben adoptar medidas eficaces y decisivas para detener el acto ilegal de agresión de EEUU. Deben impedir cualquier nueva escalada", aseguró a las puertas del Consejo de Seguridad. Además, el embajador iraní subrayó que la ONU debe garantizar que Washington "cumpla plenamente sus obligaciones y rinda cuentas por su agresión".