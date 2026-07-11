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Subida de temperaturas

La Torre Eiffel recorta su horario de visitas este fin de semana por la ola de calor

Los museos del Louvre y de Orsay también van a cerrar sus puertas a primera hora de la tarde, con motivo de la tercera ola de calor que afecta a la ciudad desde mayo

Turista admirando la Torre Eiffel.

Turista admirando la Torre Eiffel. / Ian Langsdon / EFE

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El operador de la Torre Eiffel ha anunciado este sábado que el monumento parisino "cerrará excepcionalmente" este fin de semana a las 16.00 horas, en lugar de hacerlo pasada la medianoche, por las altas temperaturas que se están registrando en la capital francesa, inmersa en su tercera ola de calor desde mayo.

También los dos museos más famosos de la ciudad, el Louvre y el Orsay, han tomado medidas similares. El primero cerrará también a las cuatro de la tarde, hasta el lunes inclusive, mientras que el segundo lo hará a las 17.00 horas hasta el miércoles.

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