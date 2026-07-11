Guerra de Irán, en directo. Última hora

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Àlex Álvarez García
El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.
Trump dice que hay mil misiles apuntados hacia Irán por si Teherán intenta asesinarlo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que hay "1.000 misiles armados y preparados y apuntados" hacia Irán para atacar al país si Teherán intenta asesinarlo, después de que surgieran informaciones según las cuales Israel habría advertido a Washington de un supuesto plan iraní para matarlo.
"Hay 1.000 misiles armados y preparados y apuntados hacia la República Islámica de Irán, seguidos inmediatamente por miles más, en caso de que el gobierno iraní lleve a cabo su amenaza", escribió el mandatario en su red social, Truth Social, en un mensaje publicado la noche del viernes.
Trump aseguró que ha dado órdenes al Ejército de "diezmar totalmente y destruir todas las zonas de Irán" en caso de que las autoridades del país persa lo asesinen o traten de asesinarlo, y dijo que la orden tiene un período de validez de un año, "sujeto a ampliaciones".
El republicano firmó su mensaje escribiendo "¡Alabado sea Alá! Presidente Donald J. Trump".
Irán dice que "cumplió su palabra" ante Estados Unidos
Irán ha «cumplido su palabra» ante Estados Unidos desde la firma de un protocolo de acuerdo de alto el fuego, que el presidente estadounidense, Donald Trump, dio por finalizado, afirmó este sábado el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi.
«Hasta ahora, Irán ha cumplido su palabra», escribió Araghchi en X, acusando a Washington de «violar» el alto el fuego por haber restablecido las sanciones económicas contra Irán. «Esta violación se suma a otras vulneraciones y errores cometidos por Estados Unidos. Seamos realistas: solo puede haber respeto cuando es mutuo», añadió.
EEUU aprueba nuevas sanciones contra entorno del líder supremo iraní por ataques en Ormuz
Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra un empresario iraní al que identifica como un importante gestor financiero del entorno del líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, así como contra varias casas de cambio y empresas pantalla que, según Washington, facilitan operaciones financieras para bancos iraníes ya sancionados. "Tras la reanudación de los ataques de Irán contra el transporte marítimo internacional en el estrecho de Ormuz, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a un facilitador financiero iraní", justificó la Administración estadounidense de Donald Trump.
Irán exige a la ONU que detenga los ataques de EEUU y amenaza con no cumplir el preacuerdo
El representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, exigió este viernes a la organización que detenga los ataques de Estados Unidos (EE.UU.) y amenazó con no cumplir con el acuerdo firmado en junio si Washington no lo hace. Iravani aseguró que los recientes ataques estadounidenses van en contra de la Carta de Naciones Unidas, por lo que, a su juicio, la ONU debe responder. "Deben adoptar medidas eficaces y decisivas para detener el acto ilegal de agresión de EEUU. Deben impedir cualquier nueva escalada", aseguró a las puertas del Consejo de Seguridad. Además, el embajador iraní subrayó que la ONU debe garantizar que Washington "cumpla plenamente sus obligaciones y rinda cuentas por su agresión".
Pakistán habla con Irán y Catar tras anunciar Trump negociaciones con Teherán
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, habló este viernes por teléfono con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, país que actúa como mediador del conflicto junto a Islamabad, tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de retomar negociaciones con Teherán sin alto el fuego. Durante la primera llamada con Pezeshkian, Sharif "hizo un llamamiento a Irán y a todas las demás partes para que actúen con moderación y se abstengan de cualquier acción que pueda poner en peligro los logros de paz conseguidos con tanto esfuerzo en los últimos meses", según el comunicado emitido por la oficina del primer ministro paquistaní. Por su parte, Pezeshkian agradeció al primer ministro y a otros altos líderes paquistaníes su asistencia al funeral del difunto ayatolá Alí Jameneí.
Sin rastro del líder, Mojtaba Jameneí
La ausencia del nuevo Líder Supremo, Mojtaba Jameneí, en el funeral de su todopoderoso predecesor, Alí Jameneí, ha suscitado interrogantes sobre su salud y un posible asesinato, pero también podría señalar una evolución en el rol del máximo líder de Irán. Durante seis días, millones de personas asistieron a las ceremonias en honor a su padre, quien murió en un ataque aéreo estadounidense-israelí el 28 de febrero a los 86 años, tras casi 37 años al frente de la República Islámica. El funeral concluyó con su entierro en la ciudad santa de Mashhad, donde desfilaron las figuras políticas más importantes. Aunque estaban presentes Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento, Gholamhossein Mohseni Ejei, el poderoso jefe del poder judicial, y Mostafa Jameneí, el hijo mayor de Alí, no había rastro del nuevo líder supremo.
La UE pone a prueba su unidad entre los asentamientos israelíes y Rusia
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) se reúnen el próximo lunes en Bruselas en un Consejo de Exteriores marcado por la falta de consenso sobre cómo restringir el comercio con los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, mientras persisten flecos abiertos en el vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia. La Comisión Europea ha remitido a los Estados miembros un documento con opciones para restringir o prohibir la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes ilegales, así como alternativas para mejorar el sistema actual de trato diferenciado en el comercio con dichos territorios.
La tumba del exlíder supremo Alí Jameneí
Esta fotografía, facilitada por la oficina del líder supremo iraní a AFP, muestra las tumbas del líder supremo de Irán Alí Jameneí y miembros de su familia en el santuario en Mashhad.
Egipto gana peso en la mediación de paz entre EEUU e Irán
Egipto, que apoya los esfuerzos para solucionar el conflicto, también está interviniendo entre bastidores para lograr que EEUU e Irán vuelvan a negociar. Su canciller, Badr Abdelatty, se reunió con su par catarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, y ambos instaron "a todas las partes a dar prioridad al lenguaje de la diplomacia (...) y a volver a la mesa de negociaciones", según un comunicado de El Cairo. Por su parte, el jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional iraní, Mohamad Baqer Zolghadr, advirtió de que su país respondería a "cualquier ataque" contra sus infraestructuras, y no descartó apuntar contra Israel en ese caso. Washington asegura que apuntó contra objetivos militares pero la república islámica acusó a los estadounidenses de haber alcanzado, también, infraestructuras civiles para impedir que los ciudadanos pudiesen asistir a los funerales de Ali Jameneí.
La guerra en Oriente Medio "nunca terminará con la rendición de Irán", advierte el negociador iraní
La guerra entre Irán y Estados Unidos "nunca terminará con la rendición de Irán", advirtió el viernes el principal negociador iraní en las conversaciones con Washington, Mohammad Bagher Ghalibaf, según la agencia de noticias iraní ISNA. "Poner fin a la guerra es una prioridad para los países de todo el mundo, pero todos deben saber que este enfrentamiento nunca terminará con la rendición de Irán", afirmó, mientras se reanudaban las hostilidades esta semana entre su país y Estados Unidos en el golfo Pérsico.
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