Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

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Rusia denuncia muerte de cuatro civiles en ciudad satélite de central nuclear de Zaporiyia El director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, denunció hoy la muerte de cuatro civiles en Energodar, la ciudad satélite de la centra nuclear de Zaporiyia, controlada por Rusia desde 2022, tras ataques ucranianos y criticó a Occidente que pase por alto estos hechos. "Apenas dos días después de nuestra reunión con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) hemos tenido el día más sangriento en Energodar. Y no es una metáfora, es un hecho. Cuatro personas murieron, dos mujeres y dos hombres, y cuatro resultaron heridas, una de ellas de gravedad", afirmó en un comunicado difundido por la agencia.

Zelenski anuncia cambios en su Gobierno y la primera ministra pasará a política exterior El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este domingo cambios en su gobierno, con el fin de garantizar la aplicación de una estrategia política renovada, y que incluye la marcha tras apenas un año en el cargo de la primera ministra, Yulia Sviridenko, que asumirá una nueva responsabilidad en política exterior. "Ucrania está cambiando su estrategia política. Cada eje prioritario de la política exterior estará a cargo de una persona concreta con amplia experiencia, capaz de llevar a cabo lo que acordamos entre líderes y lo que espera el pueblo ucraniano", indicó el presidente en un mensaje en Telegram.

Dos muertos y tres heridos en ataque ruso con misiles a infraestructura civil en Odesa Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas este sábado en un ataque ruso con misiles contra una infraestructura civil en la ciudad portuaria ucraniana de Odesa, junto al mar Negro, según informó el jefe de la administración militar de la región homónima, Oleg Kiper. "Lamentablemente, dos personas han muerto. Otras tres han resultado heridas, dos de las cuales han sido hospitalizadas y están recibiendo la asistencia médica necesaria", indicó en un mensaje en Telegram.

Cinco muertos y treinta heridos en un ataque ruso con bombas aéreas en Sumi Al menos cinco personas murieron y otras treinta resultaron heridas este sábado en un ataque ruso con bombas aéreas contra la cuidad de Sumi, en el nororeste de Ucrania, informó el jefe de la administración militar de la región homónima, Oleg Grigorov. "Lamentablemente, un hombre gravemente herido ha muerto en el hospital. El número de muertes a causa del ataque con bombas aéreas guiadas rusas sobre Sumi ha ascendido a cinco", escribió en un balance actualizado en su cuenta de Telegram.

Nawrocki dice que los nacionalistas ucranianos "no son los héroes que Europa necesita" El presidente polaco, Karol Nawrocki, pronunció este sábado un discurso muy crítico con la glorificación de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA), de los que dijo que "no son los héroes que Europa necesita", en un acto conmemorativo por el 83º aniversario de la matanza de Volinia. El mandatario polaco subrayó la importancia de "enfrentar el pasado con honestidad para construir el porvenir" e hizo un llamamiento a "no confundir nunca la reconciliación con la amnesia", en el 83º aniversario de los sucesos en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) en los que más de 100.000 polacos fueron asesinados por guerrilleros ucranianos del UPA.

Una oleada nocturna de ataques rusos deja al menos once heridos en Kiev Al menos once personas, entre ellas un niño, han resultado heridas como consecuencia de una ola de ataques aéreos rusos contra la capital de Ucrania, Kiev, a lo largo de esta pasada noche, que ha alcanzado edificios residenciales y de oficinas, y que se suman a los cinco muertos y más de 40 heridos identificados hasta el momento en otros bombardeos rusos en distintas regiones del país desde el viernes. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado que "los ataques alcanzaron infraestructura civil incluso antes de que sonara la alarma aérea" y que, junto a la capital, han sido alcanzadas las regiones de Odesa, Sumi, Járkov y Chernígov.

Ucrania alcanza otros 21 petroleros de la 'flota fantasma' rusa en el mar de Azov Las Fuerzas de Defensa ucranianas alcanzaron la pasada noche en el mar de Azov a otros 21 petroleros de la llamada 'flota fantasma' que Rusia utiliza para burlar las sanciones internacionales, informó este sábado el Estado Mayor ucraniano. "Los petroleros se utilizan para transportar petróleo y productos petrolíferos eludiendo las sanciones internacionales, lo que garantiza la entrada de fondos para financiar la agresión armada contra Ucrania", recuerda el comunicado publicado en Telegram.

Vía libre de la Casa Blanca para las nuevas sanciones contra Rusia, según senadores Senadores estadounidenses anunciaron el viernes que habían recibido el visto bueno de la Casa Blanca para impulsar en el Congreso nuevas sanciones sobre los hidrocarburos producidos por Rusia, hasta ahora bloqueadas por Donald Trump. "Nos enorgullece anunciar que hemos logrado un acuerdo con el gobierno de Trump para hacer avanzar nuestra legislación actualizada sobre sanciones contra Rusia", afirman en un comunicado conjunto los senadores Lindsey Graham y Roger Wicker, republicanos, así como Richard Blumenthal y Jeanne Shaheen, demócratas. "En el momento en que Rusia intensifica su masacre de civiles, es imperativo que los poderes legislativo y ejecutivo trabajen juntos para crear herramientas que hagan pagar un alto precio a quienes compran petróleo y gas rusos y alimentan la máquina de guerra de Putin", añaden los legisladores, que se declaran "muy satisfechos de estos avances significativos".

La UE pone a prueba su unidad entre los asentamientos israelíes y Rusia Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) se reúnen el próximo lunes en Bruselas en un Consejo de Exteriores marcado por la falta de consenso sobre cómo restringir el comercio con los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, mientras persisten flecos abiertos en el vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia. La Comisión Europea ha remitido a los Estados miembros un documento con opciones para restringir o prohibir la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes ilegales, así como alternativas para mejorar el sistema actual de trato diferenciado en el comercio con dichos territorios.