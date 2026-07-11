El Departamento de Justicia de EEUU cita a declarar a periodistas del New York Times por informar sobre las dudas del nuevo Air Force One

El Departamento de Justicia estadounidense envió citaciones judiciales a los cuatro periodistas del medio estadounidense The New York Times que informaron sobre las preocupaciones de seguridad del nuevo avión presidencial Air Force One, donado por Catar. Según informó el rotativo neoyorquino, los profesionales tendrán que testificar frente a un gran jurado federal en Manhattan el próximo miércoles.

La notificación a los periodistas Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt, algunos de los cuales recibieron las notificaciones en su propio domicilio de manos de agentes federales, se enmarca en la investigación sobre quién filtró las preocupaciones de seguridad del Servicio Secreto por el uso del nuevo avión presidencial donado por los cataríes.

"Nuestros periodistas informan sobre los hechos y defienden el derecho del público estadounidense a saber cómo funciona su gobierno y cómo se utilizan sus impuestos", declaró David McCraw, el principal abogado de la redacción de The Times, en un comunicado el viernes por la noche. "Este acto descarado no debe considerarse más que un intento de impedir que el público sepa lo que ocurre en su país, intimidando a los periodistas para que no puedan ejercer su profesión", escribió McCraw.

Polémica por el Air Force One catarí

El Departamento de Justicia obliga a los informadores a declarar "con respecto a una presunta violación de la ley penal federal". Los documentos judiciales precisan, además, que las órdenes han sido firmadas por Jay Clayton, fiscal federal en Manhattan y recientemente nominado por Trump como director de Inteligencia Nacional.

La investigación de la justicia estadounidense gira en torno al reportaje que reveló que, tras la cumbre de la OTAN, el presidente de EEUU, Donald Trump, abandonó el pasado miércoles Turquía a bordo del antiguo Boeing que servía como avión presidencial con destino a una base militar en el Reino Unido, donde posteriormente embarcó en el nuevo Air Force One. Los periodistas del rotativo neoyorquino informaron de que el motivo del cambio se debía a directrices del Servicio Secreto por las dudas que rodean a la nueva aeronave, lo que, según CNN, desató el enfado del mandatario estadounidense.

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Trump justificó el cambio como un acto de "nostalgia". El mes pasado retiró el Boeing 747-200B que habían empleado el resto de los presidentes estadounidenses desde la década de 1990 y comenzó a viajar en un avión donado el año pasado por la familia real catarí. La aeronave ha generado polémica en Washington por el elevado coste de adaptarla a los estándares de seguridad presidenciales, además de los posibles conflictos de interés derivados de su vínculo con el país del Golfo.