Aniversario de Trump
EEUU acusa a ocho personas de un complot para atacar el acto de la UFC en la Casa Blanca en el que participó Ilia Topuria
El Departamento de Justicia de EEUU sostiene que los imputados planeaban el asesinato de altos cargos y espectadores
Un jurado federal de Estados Unidos ha imputado a ocho personas por su presunta participación en una conspiración para perpetrar un ataque en la Casa Blanca durante el evento del 14 de junio de la Ultimate Fighting Championship (UFC), en el que participó Ilia Topuria. El Departamento de Justicia estadounidense ha señalado en un comunicado que el último de los imputados, que "iba a participar como francotirador" en el ataque, ha sido detenido esta misma semana en West Virginia, antes de agregar que todos son sospechosos de planear el asesinato de altos cargos y espectadores en el citado acontecimiento.
Así, ha explicado que las imputaciones derivan de las investigaciones iniciales contra Tycen Proper, de 19 años y residente en Ohio, quien fue arrestado junto a otras cuatro personas durante el fin de semana en el que tuvo lugar el evento. Otros dos sospechosos fueron arrestados cerca de una semana después en Washington y Misuri. El último de los detenidos, identificado como Chandler Scaggs, de 21 años, iba a ser "uno de los francotiradores en el ataque planificado", según el Departamento de Justicia, que apunta que los sospechosos están imputados por "conspiración para dar apoyo material a terroristas" y "conspiración para cometer asesinatos en territorio federal y asesinar a funcionarios federales".
Una tragedia evitada
Las investigaciones judiciales apuntan a que estas personas iniciaron en mayo una conspiración para entregar a "terroristas" dinero, armas, munición, explosivos, drones, chalecos antibalas, equipamiento médico, dispositivos de comunicaciones u otros medios, manteniendo el contacto a través de foros en Internet. "A través de estas comunicaciones, supuestamente elaboraron planes para ataques, reclutaron miembros y se animaron mutuamente a prepararse para los ataques, incluido el ataque contra el UFC Freedom 250", ha manifestado el Departamento, en referencia al citado evento en la Casa Blanca, que coincidió con el 80º cumpleaños del presidente estadounidense, Donald Trump.
Fuentes conocedoras del asunto indicaron tras las primeras detenciones que el plan consistía en usar drones cargados de explosivos para atacar edificios cercanos al evento, provocar una evacuación masiva y dirigir a la multitud hacia un equipo de francotiradores previamente apostado. Una segunda fase contemplaba el asalto a la puerta de la Casa Blanca.
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