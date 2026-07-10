Guerra de Irán, en directo. Última hora | EEUU e Irán intercambian ataques y reavivan el temor a una guerra abierta

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Soluciones de paz El texto añadió que la OTAN "carece de autoridad para dar lecciones a Irán o prescribir soluciones para la paz y la seguridad regionales", al haber "respaldado y facilitado actos de agresión contra el pueblo iraní". Pese a que no era uno de los principales temas de la agenda, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se coló en la cumbre de la Alianza, después de que el miércoles el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el fin de las negociaciones con Teherán tras ataques cruzados. El texto de Irán señaló que su programa nuclear "tiene un carácter completamente pacífico" y que el país persa, como "parte del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), ha insistido de manera constante en que las armas nucleares no tienen cabida en su doctrina de defensa".

Nuevos bombardeos Teherán subrayó además que ha desempeñado "un papel responsable de forma constante en el mantenimiento de la seguridad marítima", tanto en el estratégico estrecho de Ormuz como en el golfo Pérsico en general, y afirmó que "la principal fuente de inseguridad en la región" son "las intervenciones militares ilegales, las acciones provocadoras y las políticas desestabilizadoras de actores extrarregionales". El comunicado sostiene que EE. UU. y "el régimen terrorista israelí" -y no Irán- fueron quienes "bombardearon la mesa de negociaciones y priorizaron la agresión sobre la diplomacia". La nueva escalada en Oriente Medio estuvo marcada el jueves por los bombardeos de Irán a intereses estadounidenses en varios países árabes, como Jordania o Kuwait, después de que EE.UU. anunciara que había completado una ronda de 90 ataques contra Irán con la que busca degradar la capacidad de Teherán.

Irán tacha de "políticamente motivadas" declaraciones de la OTAN sobre su programa nuclear Irán calificó este viernes de "políticamente motivadas" las declaraciones de los líderes de la OTAN sobre el programa nuclear del país persa, así como sobre la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, durante la cumbre de la Alianza en Turquía, según un comunicado de la Embajada de Teherán en Ankara. En su declaración conjunta al término de la cumbre, celebrada entre el martes y el miércoles, los líderes de la OTAN expresaron que Irán no puede llegar a hacerse con armas nucleares y le exigieron respetar la libertad de navegación en Ormuz, por donde, en tiempos de paz, transita buena parte del comercio mundial de energías fósiles. "La República Islámica de Irán rechaza categóricamente las acusaciones infundadas y políticamente motivadas formuladas en esta declaración respecto a su programa nuclear pacífico y a la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", señaló el comunicado de la Embajada iraní en Ankara publicado en X.

Atentados en Damasco: las autoridades afirman haber arrestado a los responsables Las autoridades sirias anunciaron el jueves por la noche el arresto de los responsables de los dos atentados con bomba ocurridos el martes en Damasco durante la visita del presidente francés Emmanuel Macron. "La célula responsable de los atentados terroristas que tuvieron como objetivo Damasco hace dos días está ahora en nuestras manos", declaró el ministro del Interior, Anas Khattab, a la agencia X. "Una vez concluida la investigación, revelaremos al público la identidad de los miembros de la célula, sus funciones y sus afiliaciones", añadió. Una persona murió y otras 36 resultaron heridas en la explosión casi simultánea de dos artefactos explosivos improvisados el martes por la mañana, colocados cerca del hotel donde el Sr. Macron acababa de pasar la noche. En ese momento, el presidente francés ya se había marchado para reunirse con su homólogo, Ahmad al-Sharaa. Esta fue la primera visita de un líder de una potencia occidental desde que una coalición islamista llegó al poder tras más de 13 años de guerra civil.

El brent cae más del 2%, hasta los 76 dólares, pese a la tensión bélica entre EEUU e Irán El precio del barril de brent para entrega en septiembre bajó este jueves más de un 2% y se situó alrededor de los 76 dólares, pese a los temores inflacionistas y de demanda de crudo por la última escalada de tensiones en Oriente Medio entre EEUU e Irán. El petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, cerró exactamente en 76,30 dólares al término de la jornada de negociación en el mercado de futuros de Londres, lo que implica un retroceso del 2,20 % -o de 1,72 dólares- con respecto al precio de liquidación del día anterior, cuando finalizó en 78,02 dólares.

El Eurogrupo confía que la guerra en O. Medio sea temporal y destaca la"resiliencia" de la economía europea El presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, mostró este jueves su confianza en que la guerra en Oriente Medio sea "temporal" pese a la reciente escalada, de forma que los precios energéticos vuelvan a retroceder, aunque también destacó la "resiliencia" de la economía europea gracias a las inversiones de los últimos años. "Con respecto a los acontecimientos recientes en Oriente Medio, espero, todos esperamos, que puedan ser bastante temporales", expresó el ministro de Finanzas de Grecia en la rueda de prensa posterior a la reunión del Eurogrupo. Pierrakakis recordó que los precios de la energía descendieron tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán el pasado 17 de junio, y mostró su confianza en "volver a este perímetro" a pesar de los recientes ataques de Washington a Teherán y la respuesta del segundo contra distintos países del Golfo.

El Líbano anuncia que una delegación de EEUU supervisará inicio de retirada israelí El embajador de Estados Unidos en Líbano anunció este jueves al presidente libanés la próxima llegada de una delegación estadounidense que supervisará el inicio de la retirada israelí de "zonas piloto" en el sur, según la presidencia libanesa. El acuerdo marco firmado el 26 de junio en Washington prevé la retirada israelí de parte del sur de Líbano y el despliegue del ejército libanés, a cambio del desarme del grupo proiraní Hezbolá. El Gobierno de Beirut exige la retirada del ejército israelí antes de participar en una nueva ronda de negociaciones prevista en Roma los días 15 y 16 de julio, según una fuente diplomática citada por la AFP. El embajador estadounidense en Líbano, Michel Issa, informó al presidente Joseph Aoun de que una delegación militar estadounidense llegará a Beirut en los próximos días para coordinar la aplicación sobre el terreno de las "zonas piloto", según la presidencia libanesa.

Israel asegura que su Ejército está "alerta y preparado" para reanudar "con más fuerza" la ofensiva contra Irán El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha asegurado este jueves que el Ejército está "alerta y preparado" para reanudar "con aún más fuerza" la ofensiva contra Irán, unas palabras que llegan después de que Teherán haya atacado intereses de Estados Unidos en la región. Durante unas declaraciones a cadetes del Ejército en el marco de una ceremonia de graduación, Katz ha aseverado que Israel está preparada para demostrar su "superioridad aérea y llevar a cabo ataques contra Irán para eliminar las amenazas existentes por tercera vez", según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'. "Si es necesario volver, volveremos con más fuerza", ha apuntado en unos comentarios realizados después de que Estados Unidos haya lanzado entre el martes y el jueves varias oleadas de bombardeos contra Irán argumentando que actúa en respuesta a los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en el que Teherán exige que el paso sea coordinado con sus fuerzas hasta que haya un acuerdo de paz definitivo que cierre el conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva israelí-estadounidense.

Misiles y drones iraníes fueron interceptados o no causaron daños importantes Decenas de misiles y drones lanzados por Irán no causaron daños significativos ni heridas a personal estadounidense, dijo el jueves un funcionario de defensa de Estados Unidos. Los misiles y drones iraníes "fueron interceptados o no lograron causar daños importantes", explicó el funcionario bajo condición de anonimato, y añadió que "no hubo heridos estadounidenses".