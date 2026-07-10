Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora | Ucrania ataca depósitos de petróleo a orillas del Volga y en el Cáucaso

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Una mujer, residente de un edificio residencial de varias plantas dañado, sostiene a su hija tras un ataque con misiles rusos en la capital ucraniana, Kiev, esta mañana.

Una mujer, residente de un edificio residencial de varias plantas dañado, sostiene a su hija tras un ataque con misiles rusos en la capital ucraniana, Kiev, esta mañana. / GENYA SAVILOV / AFP

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Eduardo López Alonso

Montse Martínez

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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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