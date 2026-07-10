Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora | Ucrania ataca depósitos de petróleo a orillas del Volga y en el Cáucaso

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

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Ucrania dice que recibirá de EEUU "en los próximos días" misiles para sistema Patriot El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este jueves que su país recibirá "en los próximos días" misiles interceptores para los sistemas de defensa aérea Patriot procedentes de Estados Unidos. "En los próximos días, recibiremos un envío de Estados Unidos", afirmó Zelenski en unas declaraciones recogidas por la agencia ucraniana Ukrinform en las que comentó los resultados de la cumbre de la OTAN en Ankara, a la que acudió el jefe de Estado ucraniano y en la que pudo reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump. "También tuve acuerdos con los europeos. No hay fechas todavía, pero habrá PAC-3 adicionales", abundó el mandatario ucraniano, que aludió a uno de los modelos de los misiles interceptores que usan los Patriot, utilizados por Kiev para defenderse de los sistemas balísticos con los que ataca Rusia a Ucrania. En Ankara, Trump dijo que dejaría que Ucrania fabricara con ayuda estadounidense misiles para los sistemas Patriot.

Zelenski anuncia la llegada "en los próximos días" de nuevos misiles Patriot tras los acuerdos en Ankara El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha anunciado este jueves de que "en los próximos días" llegarán nuevos misiles Patriot desde Estados Unidos tras lo pactado en la cumbre de la OTAN que se ha celebrado este semana en Ankara, Turquía, donde Washington ha anunciado que dará la licencia a Kiev para fabricarlos. "Ha sido es una cumbre productiva para Ucrania. En los próximos días, recibiremos un paquete de Estados Unidos. También hemos alcanzado acuerdos por separado con los europeos", ha destacado Zelenski ante la prensa. Zelenski ha mencionado también el acuerdo alcanzado con su homólogo estadounidense, Donald Trump, por el cual finalmente van a conceder a Ucrania los derechos de fabricación de los tan ansiados misiles Patriot.

Rusia acusa a Occidente de "simular" interés en negociar la paz en Ucrania: "La esperanza se ha agotado" El Gobierno de Rusia ha acusado este jueves a Occidente de "simular" interés en negociar con respecto a Ucrania y ha adelantado que ya no van a confiar en ningún acercamiento. "Esta buena voluntad y la esperanza se han agotado por completo", ha zanjado el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. "Ya no confiaremos en que Occidente quiera soluciones negociadas. Esta buena voluntad y esperanza se han agotado por completo", ha zanjado Lavrov, durante una rueda de prensa en Maputo junto con su homóloga de Mozambique, María Manuela dos Santos Lucas, según recoge la agencia TASS.

La OSCE denuncia que Rusia busca borrar la identidad de 1,6 millones de menores ucranianos La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) denunció este jueves que Rusia aplica una política deliberada para borrar la identidad nacional de hasta 1,6 millones de menores ucranianos bajo su control en los territorios ocupados, con el objetivo de imponerles la identidad rusa mediante un adoctrinamiento sistemático. Esta es la conclusión de un informe difundido hoy por la organización con sede en Viena y elaborado por tres expertos independientes por encargo de 41 de los 57 estados miembros. El documento, de 143 páginas, sostiene que las medidas adoptadas por Moscú buscan "borrar la identidad ucraniana de los niños" para integrarlos en el Estado ruso y "glorificar" la guerra contra Ucrania.

Declarada una "emergencia" en parte de la región de Zaporiyia controlada por Moscú Las autoridades impuestas por Rusia en la región ucraniana de Zaporiyia declararon este jueves la situación de emergencia en los territorios bajo su control. "Se ha decidido declarar el estado de emergencia regional en Zaporiyia. Esta medida entró en vigor a las 00:00 del 9 de julio de 2026 y permanecerá vigente hasta nuevo aviso", escribió en redes sociales el gobernador local, Yevgueni Balitski. Según el Balitski, entre principios de junio y el 1 de julio, los cultivos de trigo en una superficie de 1.500 hectáreas fueron destruidos como consecuencia de los ataques con drones de las Fuerzas Armadas ucranianas.

Erdogan regala una pistola personalizada a cada líder en la cumbre de la OTAN El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, obsequió a los líderes que asistieron a la cumbre de la OTAN una pistola con seis balas como municiones, que puso en aprietos a los dirigentes de la Alianza Atlántica cuando volvían a sus países. El primer ministro británico, Keir Starmer, fue el primero en mencionar el insólito regalo ofrecido por Erdogan a sus invitados el miércoles por la noche. Starmer dijo a los periodistas británicos que viajaban en su avión de regreso desde Ankara, que el presidente turco dio a cada líder una pistola grabada con sus nombres, junto con una caja de municiones. Turquía se ha consolidado como un gigante global en la manufactura de armas ligeras, destacando en la fabricación de pistolas semiautomáticas. Es uno de los tres mayores exportadores mundiales en esta categoría, abasteciendo tanto a mercados civiles internacionales como a fuerzas de seguridad.

Sánchez asistirá el lunes en París a una nueva reunión de la coalición por Ucrania El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, participará el próximo lunes en París en una nueva reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, en la que actuará de anfitrión el presidente francés, Emmanuel Macron. Esta reunión, según avanzado el propio Macron, pretende reforzar el apoyo militar a Ucrania con nuevas iniciativas en materia de defensa, seguridad e industria. El jefe del Ejecutivo español ya ha participado en varios encuentros de los líderes que conforman este grupo, bien de forma presencial o telemática. Además, invitado por Macron, Sánchez asistirá al día siguiente, 14 de julio, al desfile militar que habrá en los Campos Elíseos de París con motivo de la Fiesta Nacional de Francia, que conmemora la toma de la prisión de la Bastilla por el levantamiento popular de 1789 que inició la Revolución Francesa.

La ONU urge a un alto el fuego en Ucrania tras un nuevo mes récord de víctimas civiles La subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, urgió este jueves a un alto el fuego en Ucrania después de que el mes de mayo registrara un nuevo récord de víctimas civiles ucranianas y los datos preliminares de junio fueran todavía peores. DiCarlo compareció durante una reunión del Consejo de Seguridad convocada a petición de Dinamarca, Francia, Grecia, Letonia y el Reino Unido, después de los ataques rusos contra Ucrania del pasado 1 y 2 de julio. Un nuevo ataque masivo ruso con 74 misiles, 24 de ellos balísticos Iskander-M, y 496 drones dejó más de una veintena de muertos y decenas de heridos en la capital ucraniana.

Unos 1,6 millones de niños ucranianos sometidos a la militarización rusa Unos 1,6 millones de niños ucranianos que viven bajo control ruso están expuestos a un sistema de adoctrinamiento y militarización que podría constituir un crimen de lesa humanidad, según expertos independientes designados por la OSCE. El informe fue presentado este jueves en Viena en el marco del "mecanismo de Moscú" de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para investigar la situación de los derechos humanos. Los expertos denuncian un sistema institucionalizado de Rusia para adoctrinar a estos niños. "Consideramos (...) que este sistema podría constituir el crimen de lesa humanidad de persecución", estimó el experto francés Hervé Ascensio. Según la experta letona Elina Steinerte, las autoridades rusas habrían enviado las citaciones militares a los jóvenes de los territorios ocupados antes que a los de otras regiones de Rusia. Añadió que varios jóvenes entrevistados abandonaron esos territorios "sin avisar a sus familias" para evitar el reclutamiento.