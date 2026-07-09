La Unión Europea autoriza a las plataformas a escanear mensajes privados de los usuarios contra el abuso sexual infantil

La Unión Europea volverá a permitir a las plataformas digitales que escaneen los mensajes privados de los usuarios en busca de material de abuso sexual infantil. En una votación controvertida, el Parlamento Europeo ha aprobado este martes que tanto redes sociales como aplicaciones de mensajería instantánea puedan analizar voluntariamente las comunicaciones de los ciudadanos, una medida denunciada por su potencial impacto nocivo en la privacidad.

La directiva europea sobre privacidad electrónica (ePrivacy) garantiza la confidencialidad de los mensajes que mandas. Sin embargo, en 2024 se adoptó una excepción que autorizaba a compañías como Google o Meta a escanear los mensajes para combatir la proliferación de contenido pedófilo. La excepción expiró el pasado mayo después que la Eurocámara rechazase su ampliación con 311 votos en contra, 228 a favor y 92 abstenciones. Sin embargo, su presidenta, Roberta Metsola, y el Partido Popular Europeo realizaron una maniobra legislativa tachada de "truco sucio" por los críticos para resucitar la propuesta y llevarla al plenario de este jueves, el último antes del parón de verano.

En una sesión marcada por quejas y murmullos que ilustran la profunda división sobre este tema, el escaneo ha sido aprobado y prorrogado hasta abril de 2028. Un total de 276 eurodiputados han votado a favor y otros 286 lo han hecho en contra. Sin embargo, el inusual procedimiento adoptado por Metsola obligaba a tener una mayoría de 361 votos para su rechazo.

¿Qué significa?

El marco legal al que se ha dado luz verde, conocido como Chat Control 1.0, es una "solución temporal" que permite a las plataformas detectar y suprimir contenido pedófilo de forma voluntaria. El eurodiputado popular Javier Zarzalejos asegura a EL PERIÓDICO que el "vacío legal" dejado por el rechazo de esta medida había sido un "desastre" porque "se dejó de informar a las autoridades policiales". El socialista Juan Fernando López Aguilar también ha votado a favor, tachando a los críticos de "intransigentemente defensores de la privacidad".

Esta "norma provisional" se mantendrá hasta que se presente el Reglamento sobre el abuso sexual infantil, una polémica ley propuesta en 2022 por la Comisión y con apoyo de los 27 que, en su primera versión, quería obligar a las plataformas a realizar ese escaneo masivo de las telecomunicaciones. Zarzalejos, que lidera la redacción del texto como presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, anticipa que espera "tenerlo acordado en septiembre".

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Sin embargo, técnicos de ciberseguridad, organizaciones civiles, defensores de la privacidad y casi un millar de expertos tecnológicos europeos han advertido reiteradamente que el escaneo conocido como Chat Control abre la puerta a la vigilancia masiva de los usuarios. En un principio, se alertó de que ese rastreo acabaría con el cifrado de extremo a extremo que protege sus comunicaciones, algo que no pasaría con nueva versión de la ley, más diluida, explica a este diario Simeon de Brouwer, asesor político de EDRi, una red de más de 50 organizaciones no gubernamentales en defensa de los derechos digitales.