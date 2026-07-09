Trump se confunde y acusa a la "República Islámica de Japón" de un ataque con misiles

Un miércoles desafortunado para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien atribuyó a la "República Islámica de Japón" un ataque iraní con misiles contra un buque estadounidense en Oriente Medio, una confusión recogida este jueves por los principales medios japoneses. "Tuvimos 111 misiles disparados por la República Islámica de Japón", dijo durante una reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en los márgenes de la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), según declaraciones recogidas por la agencia japonesa de noticias Kyodo.

Trump continuó hablando sobre el incidente, sin rectificar su error, y cometió más fallos en su intervención, como referirse a Zelenski como "presidente Putin" al preguntar a los periodistas si tenían más preguntas.

También pronunció el nombre de la red social TikTok como "TicTac": ""¿Saben quién es el número uno en tic tac? Yo. Soy el número uno en TikTok y de lo único que hablo es de lo malo que es el comunismo". No es la primera vez que nombra a la red social de ByteDance de esta forma. En este sentido, el lunes también incurrió en el mismo error en una rueda de prensa desde la Casa Blanca al hablar de sus seguidores en la aplicación.

Preocupaciones por su salud

Medios estadounidenses como la revista 'Forbes' se hicieron eco de las equivocaciones del mandatario, que en junio cumplió 80 años. Algunos medios, como la misma publicación de 'Forbes', han señalado que estos deslices se producen en medio de constantes dudas sobre sus salud y el estado mental del presidente, ya que a menudo divaga en sus discuros, parece haberse quedado dormido en múltiples ocasiones y se le ha visto con moretones en las manos y tobillos inflamados durante su segundo mandato.

Cabe destacar que la inquietud por la salud de Trump ha quedado eclipsada en gran medida por las comparaciones con la de su antecesor Joe Biden, cuyo frágil estado mental y físico lo obligó a retirarse de la carrera presidencial en 2024. El magnate republicano llegó incluso a reemplazar su retrato en el Paseo de la Fama Presidencial de la Casa Blanca con la imagen de su forma elaborada con un bolígrafo automático.

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'Forbes' preguntó sobre las mismas equivocaciones a la Casa Blanca, que respondió con un comunicado de la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, en el que destacó que el estadounidense tuvo una actuación "maratoniana" en la cumbre, ofreciendo numerosas ruedas de prensa. Trump es el presidente de mayor edad investido y, próximamente, será el de mayor edad en la historia cuando abandonde el cargo en enero de 2029, a los 82 años y 7 meses, unos cinco meses mayor que Biden cuando dejó su presidencia.