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Última hora del terremoto en Venezuela, en directo
¿Qué es el doblete sísmico que ha ocurrido en Venezuela y por qué se han producido dos terremotos violentos en menos de un minuto?
Venezuela busca a la desesperada a los desaparecidos por los terremotos: "¡Antonio, mamá está aquí!"
Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron varias regiones de Venezuela. La cifra de muertos se cuenta en miles de personas, con cientos de edificios residenciales con daños graves. Países de todo el mundo, incluido España, enviaron equipos de rescate. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional.
Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.
Venezuela urge a miembros de la ONU a liberar sus fondos retenidos para reconstruir el país tras los seísmos
Las autoridades venezolanas han instado a los países miembro de Naciones Unidas a liberar los "fondos soberanos retenidos" del Estado de Venezuela, algo que han calificado de "crucial" para que el país pueda avanzar en el proceso de reconstrucción, tras los fuertes terremotos que sacudieron al centro de la costa venezolana, dejando ya un saldo de más de 3.800 víctimas mortales.
Aumentan a más de 3.800 los fallecidos por los terremotos en Venezuela
Las autoridades venezolanas han elevado este miércoles a más de 3.800 el número de víctimas mortales derivadas de los potentes terremotos registrados hace más de una semana en el centro de la costa de Venezuela, mientras que la cifra de personas heridas se mantiene en 16.740 personas.
Sindicalistas piden la salida de Delcy Rodríguez y critican su respuesta a los terremotos
Más de un centenar de personas convocadas por sindicatos salieron este miércoles a protestar en Caracas para exigir la salida de la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pedir elecciones presidenciales y criticar la respuesta del Gobierno tras los dos terremotos de hace dos semanas. "Necesitamos salir del régimen para que se plantee una junta de gobierno y, en la inmediatez necesaria de 30 días, (se celebren) elecciones presidenciales y parlamentarias", dijo a EFE Josefina Guerra, activista de la Coalición Sindical Nacional. Las manifestantes elevaron carteles con mensajes de todo tipo: "Trump traitor (traidor)", "Elecciones ya", "Te estamos esperando, nuestra principal rescatista", este último dirigido a la líder opositora María Corina Machado, quien prometió regresar a Venezuela pronto. Los manifestantes partieron desde plaza Venezuela hasta un centro cercano del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde se detuvieron y pidieron la liberación de los presos políticos, cifrados en 389 según la ONG Foro Penal.
Suben a 16.686 las personas que siguen refugiadas en campamentos tras seísmos en Venezuela
Al menos 16.686 personas están alojadas en los 87 campamentos transitorios actualmente habilitados por el Gobierno de Venezuela tras el doble terremoto de hace dos semanas, informó este miércoles el ministro de Educación, Héctor Rodríguez. El ministro detalló a través de su cuenta en Telegram que los campamentos tienen una capacidad instalada de 22.477 plazas, aumentando la cifra publicada en el balance del martes, cuando se reportaron 20.227. El estado más devastado por los terremotos, La Guaira, en el norte del país, tiene la mayor cantidad de personas desplazadas, 10.469 en 26 campamentos, seis de los cuales están en proceso de ampliación, según el informe, con corte a las 6.00 hora local (10.00 GMT). Entre tanto, en la capital venezolana hay 5.046 personas en los 39 campamentos instalados en el área, mientras que en el estado de Miranda, cercano a Caracas, hay 22 campamentos con 1.171 personas.
Venezuela pide liberar activos congelados para destinar a recuperación tras terremotos
El Gobierno de Venezuela pidió el miércoles la liberación de activos congelados de su país en el extranjero para ayudar a recaudar fondos para la recuperación del país tras los dos terremotos del mes pasado, que dejaron al menos 3.600 muertos. "Queremos hacer una llamado a todos los países que aún tienen bloqueados fondes que partenecen a Venezuela a que iniciemos un plan de liberación de estos fondos y que podamos utlilizar en la recuperación", dijo el canciller Iván Gil en una reunión virtual con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). "Tenemos en distintas partes del mundo cuentas que partenecen al Estado venezolano que han sido congeladas producto de sanciones ilegales", esgrimió.
El Gobierno venezolano aprueba nuevo reglamento de hidrocarburos de cara a la reconstrucción
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó el reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos -reformada en enero pasado- para dinamizar la inversión petrolera y reconstruir al país, cuando se cumplen dos semanas del doble terremoto que ha dejado al menos 3.685 muertos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda. Durante una transmisión de este miércoles del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria indicó que 1.389 resoluciones "fueron estudiadas y analizadas", y añadió que este reglamento se "adapta a la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos" y es para convertir las reservas de Venezuela en el desarrollo del país. Acompañada de la ministra para Hidrocarburos, Paula Henao, y del vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega, Rodríguez añadió que los recursos se invertirán en la "recuperación" y "reconstrucción" de Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio, sin dar más detalles al respecto.
Comerciantes en La Guaira reabren entre la tragedia del terremoto para salvar sus negocios
En Caraballeda sólo tres negocios han retomado la actividad tras el doble terremoto de hace dos semanas en La Guaira (Venezuela): una panadería, una pollería y la tienda de víveres de Alexander Pérez, según este comerciante que ha perdido otra tienda que tenía en la zona cero de los sismos. Hace apenas cuatro días que volvió a abrir la persiana de su pequeña tienda, que apenas sufrió daños, a pesar de estar rodeada de grandes edificios que han quedado en pie pero están al borde del colapso. Sin embargo, la otra tienda de víveres que este comerciante colombiano tiene en su casa, que era más grande, sí se perdió porque esa zona sufrió más el embate. "La pérdida no fue total pero fue como de un 80 % y lo que quedó lo donamos", cuenta a EFE este comerciante colombiano, que salió ileso junto a su esposa y sus tres hijos, pero después de unos días le tocó superar el miedo a que pudiera volver a temblar y derrumbarse todo y abrir para recuperar los ingresos.
Venezuela se centra en la búsqueda de cuerpos cuando se cumplen dos semanas del terremoto
La búsqueda de cuerpos y la retirada de escombros continúa este miércoles en Venezuela, cuando se cumplen dos semanas del terremoto que ha dejado, al menos, 3.685 muertos y 16.740 heridos, según el último balance del Gobierno. También hoy termina el luto nacional decretado hace siete días por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en homenaje a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio de magnitud 7,2 y 7,5. Entretanto, este miércoles se prevé una vigilia a las 16.00 hora local (20.00 GMT) en la plaza El Cónsul en La Guaira, el estado más devastado por los terremotos y que poco a poco retoma sus actividades con la reapertura de algunos pequeños comercios. En este estado costero, el desastre generó aproximadamente 1,2 millones de toneladas de escombros en las zonas más afectadas, según una evaluación preliminar del 29 de junio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Open Arms despliega una misión de emergencia en Venezuela tras el terremoto
El balance de víctimas tras el doble seísmo que golpeó el norte de Venezuela sigue siendo, a dos semanas del desastre, desolador. Es por ello que la ONG Open Arms ha desplazado una nueva misión de análisis y evaluación de necesidades en las zonas más afectadas, según ha notificado este miércoles en un comunicado. El equipo especializado lleva más de una semana en el estado de La Guaira, una de las regiones más afectadas por los terremotos, reforzando el apoyo logístico a los equipos de rescate internacionales que trabajan en la búsqueda de personas entre los escombros, "ofreciéndoles un espacio donde descansar, asearse y recuperar fuerzas" tras más de dos semanas de trabajos en la zona cero. Entre las organizaciones de rescatistas a las que proporcionan asistencia, se encuentran los Topos Aztecas de México, ha explicado en un vídeo David Lladó, jefe de emisiones de la ONG.
Abel Gilbert
EEUU defiende su plan de transición controlada en Venezuela pero asegura que la prioridad actual es responder a las consecuencias del doble terremoto
EEUU defiende su plan de transición controlada en Venezuela pero asegura que la prioridad actual es responder a las consecuencias del doble terremoto, por Abel Gilbert.
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