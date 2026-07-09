Última hora del terremoto en Venezuela, en directo

Comerciantes en La Guaira reabren entre la tragedia del terremoto para salvar sus negocios

En Caraballeda sólo tres negocios han retomado la actividad tras el doble terremoto de hace dos semanas en La Guaira (Venezuela): una panadería, una pollería y la tienda de víveres de Alexander Pérez, según este comerciante que ha perdido otra tienda que tenía en la zona cero de los sismos. Hace apenas cuatro días que volvió a abrir la persiana de su pequeña tienda, que apenas sufrió daños, a pesar de estar rodeada de grandes edificios que han quedado en pie pero están al borde del colapso. Sin embargo, la otra tienda de víveres que este comerciante colombiano tiene en su casa, que era más grande, sí se perdió porque esa zona sufrió más el embate. "La pérdida no fue total pero fue como de un 80 % y lo que quedó lo donamos", cuenta a EFE este comerciante colombiano, que salió ileso junto a su esposa y sus tres hijos, pero después de unos días le tocó superar el miedo a que pudiera volver a temblar y derrumbarse todo y abrir para recuperar los ingresos.