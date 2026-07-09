Sondeo CEO: El papa León XIV es el líder internacional mejor valorado por los catalanes y Trump, el peor

Un mes después de su visita a Catalunya, el primer barómetro del año del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat muestra que el papa León XIV es el líder internacional mejor valorado por los catalanes en un ranking que tiene como clamoroso farolillo rojo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un 85% de los encuestados otorga un suspenso al inquilino de la Casa Blanca, a quien le sigue de cerca en proporción de detractores el presidente de Rusia, Vladímir Putin (83%).

En concreto, el 76% de los entrevistados por el CEO otorgan a Trump una nota de entre un 0 y un 2; el 9% le da entre un 3 y un 4; el 5% lo aprueba por los pelos; y el 7% le concede entre un 6 y un 10. Los votantes de Vox (56%) son los únicos que aprueban a Trump, lejos de los electores del PP (29%), de Aliança Catalana (24 %) y del resto de formaciones.

En cambio, al papa León XIV lo aprueba un 59% de catalanes y es el líder internacional con mejor aceptación del sondeo, por delante del presidente francés, Emmanuel Macron (50%); el líder chino Xi Jinping (47%); la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen (47%); el canciller alemán, Friedrich Merz (42%); y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni (39%). El trabajo de campo se realizó entre antes y después de la visita del Pontífice.

La opinión sobre el Papa

Para el 33% de los catalanes, León XIV ha mantenido la misma orientación en su pontificado respecto al papa Francisco; el 28% cree que tiene una orientación más conservadora, y el 15%, que es más progresista. El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, subraya que la atención que recibe el Papa es superior al perímetro de los católicos practicantes, que es un grupo reducido de catalanes: "Hoy las figuras a nivel mundial que conectan con las definiciones ideológicas, políticas o espirituales pueden llegar a un público más amplio que aquel al que objetivamente están destinadas".

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No obstante, el 45% de los encuestados no dan ningún valor a la opinión del Papa y el 22% considera poco importante la visión que transmite, a diferencia del 23% que sostiene que la opinión de León XIV puede ser importante si habla de los temas que importan a la gente. Solo el 9% de los catalanes dan mucha importancia a los postulados del jefe de la Iglesia Católica. "No todos los catalanes practicantes dan importancia a la figura del Papa y la mayoría o muchos de los que le dan importancia a la figura del Papa no son católicos practicantes, y en algunos casos no son ni católicos", explica Rodríguez Teruel.