Guerra de Irán, en directo. Última hora | Trump amenaza con atacar la infraestructura civil de Irán esta noche y apoderarse de la isla de Jarg

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Irán sepultará a Jamenei en su pueblo natal en medio de ataques de EEUU Irán se prepara para dar sepultura el jueves a su fallecido líder Ali Jamenei en su pueblo natal de Mashhad, en el noreste del país, mientras nuevos bombardeos estadounidenses amenazan con desatar una nueva escalada en la guerra de Oriente Medio. El sepelio se hará tras seis días de honras fúnebres que congregaron a millones de personas en ciudades de Irán e Irak. Pero al acercarse el último día de los rituales fúnebres, Estados Unidos lanzó nuevos bombardeos contra Irán en represalia por los ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz. El presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que la tregua con Irán se acabó, advirtió que vendrá algo "mucho peor" si Irán continúa atacando barcos en el estrecho, una vía crucial para el tránsito petrolero. Jamenei murió el 28 de febrero en los bombardeos israelíes y estadounidenses que desataron la guerra.

Mueren ocho militares iraníes en los últimos ataques de EEUU, según televisión estatal Ocho miembros de las fuerzas armadas iraníes murieron en los últimos ataques estadounidenses contra Irán, anunció el miércoles la televisión estatal. "A raíz de la agresión criminal perpetrada esta mañana por el ejército terrorista estadounidense contra zonas del sur de Irán, ocho valientes miembros de las fuerzas aéreas y navales del Ejército de la República Islámica de Irán" murieron, indicó la televisión, citando un comunicado del ejército. Poco antes de esta declaración en Irán, un responsable militar estadounidense informó que la nueva oleada de ataques de Irán contra instalaciones estadounidenses no causaron víctimas ni daños importantes. "Todos los misiles y drones disparados por Irán fueron interceptados o no lograron causar daños de consideración", declaró el responsable a la AFP bajo condición de anonimato.

EEUU lanza nuevos ataques contra Irán para proteger el estrecho de Ormuz El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha confirmado el inicio de nuevos ataques contra Irán por orden del presidente. Washington asegura que la operación busca reducir la capacidad de Teherán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y responsabiliza al régimen iraní de las recientes agresiones contra buques comerciales y tripulaciones civiles.

Trump da por terminada la tregua con Irán y advierte: "Esta noche les vamos a dar duro" Estados Unidos va a golpear "duro" a Irán la noche del miércoles, advirtió el presidente Donald Trump tras dar por terminada la tregua. Las hostilidades golpearon a varios países del Golfo pero se concentraron en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para el comercio de hidrocarburos que sigue siendo uno de los principales focos del conflicto, desencadenado a finales de febrero con la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. Teherán quiere controlar el estrecho de Ormuz mediante el cobro de tasas, y ha advertido que atacará a los barcos que no respeten los corredores autorizados. Desde junio, la república islámica está en negociaciones con Washington para encontrar una solución duradera al conflicto.

Pakistán urge a EEUU e Irán a cumplir sus compromisos y advierte contra una reescalada El Gobierno de Pakistán instó este miércoles a EEUU e Irán a cumplir los compromisos del Memorando de Entendimiento de Islamabad, después de que el presidente Donald Trump diera por acabado el alto el fuego con Teherán en medio de una nueva escalada militar. "Pakistán insta a todas las partes a mantener sus respectivos compromisos en virtud del Memorando de Entendimiento (MdE) de Islamabad, que sigue siendo una base duradera para el entendimiento, el respeto mutuo y la prosperidad compartida para la región y más allá", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní en un comunicado publicado en su cuenta de X. Asimismo, Islamabad, el principal mediador entre ambas partes, expresó su "profunda preocupación por la escalada de tensiones en la región" y advirtió de que "un nuevo conflicto no beneficia a nadie".

Teherán rechaza los ataques de Trump y asegura que el "lenguaje despectivo" no disminuye la "grandeza" de Irán El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha rechazado este miércoles los ataques lanzados por el presidente estadounidense, Donald Trump, insistiendo en que no replicará a estos exabruptos e incidir en que el "lenguaje despectivo" no disminuye la "grandeza" de Irán. "Dirigirse a la nación iraní, civilizada y valiente, con un lenguaje despectivo no disminuye su grandeza", ha afirmado el titular de Exteriores iraní en un mensaje en redes sociales después de que Trump cargara contra los dirigentes iraníes a los que ha descrito como "escoria" y "gente enferma" en declaraciones desde la cumbre de la OTAN en Ankara. Araqchi ha dicho que los iraníes "son conocidos por su civismo, su cultura y sus sólidos valores morales". "No respondemos a la vulgaridad con vulgaridad, sino con hechos: sin miedo y con gran valentía", ha recalcado.

Balance a estas horas | Pendientes del ataque anunciado por Trump El presidente de EEUU, Donald Trump, considera que será posible "desnuclearizar" Irán "sin un acuerdo". El presidente estadounidense ha reiterado varias veces durante la reunión de la OTAN en Ankara que el memorando de entendimiento con el "vicioso y violento" Irán ha terminado. La tregua se da por acabada y Trump ha anunciado un ataque esta noche incluso contra infraestructuras civiles. El ataque, precedido por otros en la noche del martes, responde a los ataques contra tres buques en el estrecho de Ormuz, entre ellos petroleros cataríes y saudíes. Trump ha avanzado que EEUU atacará la isla de Jarg, principal enclave para la extraccion de crudo del golfo Pérsico.

El ejército israelí anuncia la detención de un miembro de Hezbolá en Líbano El ejército israelí anunció el miércoles la detención de un miembro de Hezbolá durante los enfrentamientos ocurridos el día anterior en el sur de Líbano, y su posterior traslado a Israel para ser interrogado. El hombre fue detenido en la zona de Bint Jbeil, donde las fuerzas israelíes se enfrentaron con combatientes de Hezbolá. "El terrorista detenido pertenece a la Fuerza Radwan de Hezbolá, responsable de ataques contra soldados y civiles israelíes durante toda la guerra", declaró el ejército israelí en un comunicado, añadiendo que el sospechoso había sido trasladado a Israel. Israel continúa realizando ataques aéreos intermitentes en el sur de Líbano a pesar de la tregua que entró en vigor hace dos semanas, alegando generalmente que su objetivo son posiciones y miembros de Hezbolá. Ambas partes se acusan mutuamente de violar el alto el fuego.

Trump habla de un "tremendo éxito" en Irán, ya que ha eliminado la amenaza nuclear El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este miércoles la guerra en Irán como "un tremendo éxito" porque logró eliminar la amenaza nuclear de la República Islámica. "Lo más importante es que gente loca no tenga acceso a armas nucleares, y eso es lo que hemos conseguido", aseguró el mandatario en rueda de prensa en Ankara al terminar la cumbre de la OTAN y poco antes de partir rumbo a Estados Unidos. "Irán no puede tener un arma nuclear. Lo llamo 'desnuclearizar Irán', y eso es lo que ha pasado. Nunca van a tener un arma nuclear", insistió Trump, en referencia a los bombardeos de instalaciones atómicas en la República Islámica en 2025 y este año. En cuanto a los 440 kilos de uranio altamente enriquecido producidos por Irán, aseguró que "ese material está tan profundo bajo una montaña, es una montaña de granito que se derrumbó encima. Tomaría meses sacarlo".