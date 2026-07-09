Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bonnie TylerEncuesta CEOTiroteo SabadellTrumpHipotecasTemperaturasCalorIncendio HospitaletGuerra IránVolkswagenFrancia - MarruecosJosé AndrésNotas de corte 2026José AndrésJardínAire acondicionado
instagramlinkedin

Tareas de rescate

Suben a 40 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela

La cifra de desaparecidos sigue en 138, según han informado este jueves fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores

Exteriores eleva a 26 los españoles fallecidos y 150 los desaparecidos en Venezuela

Exteriores eleva a 26 los españoles fallecidos y 150 los desaparecidos en Venezuela

Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El número de españoles muertos por el doble terremoto de Venezuela se ha elevado a 40, mientras que se mantienen en 138 los desaparecidos y 11 los localizados bajo los escombros, que centran los esfuerzos de los equipos de rescate.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha actualizado en una entrevista en Tele5 los datos de afectados por la catástrofe que tuvo lugar el pasado 24 de junio en el país caribeño, lo que supone 4 fallecidos más respecto que el ultimo balance.

Noticias relacionadas y más

Albares ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos y ha afirmado que la situación es terrible y la cifra de españoles sigue aumentando. Ha recordado que el equipo de campaña está completamente desplegado y que el hospital está atendiendo a una medida de 200 personas diariamente.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Putin llama por teléfono a Trump y le asegura que conquistará todo el Donbás: 'Tomaremos una ciudad tras otra
  2. Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Suben a 17 los españoles muertos en los terremotos, que dejan ya 1.450 fallecidos
  3. Trump incendia la cumbre de la OTAN con reproches a España y Europa... para luego celebrar 'el gran amor y unidad de la alianza
  4. EE. UU. lanza 'fuertes' ataques contra Irán en respuesta a las 'agresiones' contra buques en el estrecho de Ormuz
  5. Guerra de Irán, en directo: última hora de la situación en Oriente Medio
  6. Trump vuelve a burlarse de Meloni con un meme: 'Necesito una orden de alejamiento
  7. Sánchez minimiza las amenazas de Trump contra España en la OTAN: 'He hablado con él de fútbol. No hay ninguna tirantez
  8. La fotografía que dio la vuelta al mundo el 4 de julio: la nueva 'Rosa Parks' rodeada de supremacistas blancos

Suben a 40 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela

Suben a 40 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela

Trump se confunde y acusa a la "República Islámica de Japón" de un ataque con misiles

Trump se confunde y acusa a la "República Islámica de Japón" de un ataque con misiles

El polémico candidato demócrata con un tatuaje nazi renuncia a la carrera por el Senado tras ser acusado de violación

El polémico candidato demócrata con un tatuaje nazi renuncia a la carrera por el Senado tras ser acusado de violación

EEUU ataca Irán por segunda noche consecutiva y Teherán responde con bombardeos contra Bahréin, Kuwait y Qatar

EEUU ataca Irán por segunda noche consecutiva y Teherán responde con bombardeos contra Bahréin, Kuwait y Qatar

Trump bromea sobre posible amenaza de Irán contra su avión: "Soy el número uno en su lista"

Trump bromea sobre posible amenaza de Irán contra su avión: "Soy el número uno en su lista"

Directo Ucrania | Ucrania ataca depósitos de petróleo a orillas del Volga y en el Cáucaso

Directo Ucrania | Ucrania ataca depósitos de petróleo a orillas del Volga y en el Cáucaso

Estados Unidos vuelve a bombardear objetivos estratégicos en Irán por segunda noche consecutiva

Estados Unidos vuelve a bombardear objetivos estratégicos en Irán por segunda noche consecutiva

Trump afirma que España "se ha redimido por completo" y ha accedido a hacer un gran pago a la OTAN

Trump afirma que España "se ha redimido por completo" y ha accedido a hacer un gran pago a la OTAN