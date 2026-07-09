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Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora | Trump y Rubio ven la "escalada" ucraniana como una forma de acercar el fin de la guerra
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Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Odesa deja cuatro muertos y seis heridos
Las autoridades ucranianas han informado este miércoles de que un ataque del Ejército ruso contra la ciudad de Odesa ha dejado cuatro muertos y seis heridos, en el marco de una nueva ola de ataques contra Ucrania. "Lamentablemente, este ataque hostil cobró la vida de cuatro personas. Un dolor indescriptible. Nuestras condolencias a la familia y seres queridos. Otras seis personas resultaron heridas", ha informado el gobernador de la provincia, Sergii Lisak, en un comunicado. Previamente Lisak ha señalado que la ciudad estaba siendo atacada y que la infraestructura había resultado dañada. Este ataque llega en una jornada en la que otras seis personas han fallecido en distintos bombardeos rusos contra varios puntos de la geografía ucraniana, en una nueva oleada de ataques del Ejército de Rusia contra Kiev, pero también otras provincias del país como Jersón y Járkov.
Trump insiste en que España "se portó mal" pero destaca la "unidad" dentro de la OTAN
El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este miércoles en que España "se portó muy mal" por no haberlo respaldado en su ofensiva contra Irán, pero destacó la "unidad tremenda" que hubo durante la cumbre de líderes de la OTAN celebrada entre la víspera y hoy en Ankara. Trump se pronunció así en rueda de prensa al ser preguntado sobre sus críticas a España y a otros aliados como Italia o Reino Unido por no haber respaldado los ataques estadounidenses contra Teherán, y sobre si apoyaría a esos países en caso de ataque, tal y como establece la cláusula de defensa colectiva de la OTAN. "España se portó muy mal, aunque luego Italia se portó bien, y casi todos los países han estado bien. Solo tuvieron un mal momento. No nos ayudaron; aunque no necesitábamos la ayuda, podríamos haber querido la ayuda", dijo Trump, rebajando así el tono de las críticas que había lanzado hoy mismo y en la víspera contra sus aliados europeos por su papel en Irán.
Al menos seis muertos y decenas de heridos por ataques rusos sobre Kiev y otras regiones ucranianas
Al menos seis personas han muerto este miércoles y decenas más han resultado heridas a causa de una nueva oleada de ataques del Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, y otras provincias del país. En Kiev, su alcalde, Vitali Klitschko, ha informado de "potentes explosiones" por los bombardeos que han vuelto a caer sobre los distritos de Desnianski y Sviatoshinski, como ya ocurrió días atrás. La Policía ha detallado que han sido tres las personas que han muerto, mientras que otras veinte han resultado heridas. "Las fuerzas rusas han estado atacando Kiev sin tregua durante la noche, utilizando drones y misiles. Uno de los drones impactó en los pisos superiores de un edificio de apartamentos de 25 plantas en el distrito de Desnianski", ha informado la Policía de la capital, en un comunicado.
Rusia prohíbe exportar diésel para mitigar impacto de ataques ucranianos a sus refinerías
El Gobierno ruso anunció este miércoles una prohibición de las exportaciones de diésel y el comienzo de importaciones de combustible para mitigar el impacto de los ataques ucranianos contra sus refinerías. "Hoy se ha introducido una prohibición a las exportaciones de diésel, lo que permitirá aumentar su suministro al mercado interno", declaró el vice primer ministro, Alexandr Nóvak, en una reunión de los miembros del Gobierno con el presidente ruso, Vladímir Putin. Según Nóvak, esta y otras medidas permitirán estabilizar la situación en el mercado interno, que "no es fácil", reconoció. Asimismo, anunció el comienzo de las importaciones de combustible a partir del julio.
Zelenski se reúne con el presidente polaco por primera vez desde el inicio de la crisis
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, mantuvo este miércoles en Ankara con su homólogo de Polonia, Karol Nawrocki, el primer encuentro entre ambos desde que el dirigente polaco retirara al ucraniano en junio la máxima condecoración del Estado polaco. "Fue una conversación importante y necesaria. Hablamos durante más de una hora", escribió en X Zelenski sobre el encuentro. "Nos enfrentamos a una amenaza común: Rusia. Y es vital que mantengamos el entendimiento mutuo, apoyo y unidad de acción. Nuestros países necesitan únicamente relaciones fuertes. Hemos acordado continuar el diálogo", dijo también el presidente ucraniano. La reunión había sido anunciada primero en el grupo de WhatsApp que los integrantes de la oficina presidencial ucraniana comparten con los periodistas que cubren la actualidad del país por el asesor de comunicación de Zelenski, Dmitró Litvin, que adelantó que la conversación fue "sustancial" y que ambos líderes hablaron de "todo lo que era necesario".
Trump concede licencia a Ucrania para fabricar los ansiados misiles Patriot
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que concederá a Ucrania el permiso necesario para poder fabricar los misiles Patriot, la principal demanda de Kiev en un momento en el que su falta de suministros coincide con una renovada ola de ataques rusos sobre la capital ucraniana. "Os vamos a conceder una licencia para fabricar misiles Patriot", le ha dicho Trump a Zelenski durante el encuentro que ambos han mantenido en los márgenes de la cumbre de la OTAN que se está celebrando estos días en Ankara, Turquía.
Trump juega la carta de la unidad con los aliados de la OTAN
El presidente estadounidense Donald Trump ofreció a los aliados de la OTAN un inesperado y cálido abrazo cuando el miércoles concluyeron una cumbre clave, después de haber arremetido contra los socios europeos reprochándoles la falta de ayuda en la guerra contra Irán. Fue un giro abrupto en cuestión de pocas horas, que ilustró la amplia gama de emociones exhibidas por el voluble líder estadounidense. "Fue una gran reunión, había mucho amor en esa sala, mucha unidad", dijo Trump a los periodistas tras la reunión a puerta cerrada de 32 jefes de Estado en la cumbre de la OTAN en la capital turca, Ankara. Trump les aseguró que quería que Estados Unidos permaneciera en la alianza militar: "Queremos seguir con ustedes", según contó a la AFP una fuente presente en la sesión. "No estoy contento con la OTAN por lo que hicieron con Groenlandia, y no estoy contento con la OTAN porque no quisieron ayudarnos con el principal Estado patrocinador del terrorismo, que es Irán. No estuvieron dispuestos a ayudarnos", aseguró.
Al menos tres muertos y 50 heridos tras nuevos ataques rusos sobre Kiev y otras regiones ucranianas
Al menos tres personas han muerto este miércoles y otro medio centenar ha resultado herido a causa de una nueva oleada de ataques del Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, y otras provincias del país. En Kiev, donde han sido registradas "potentes explosiones" producto de misiles balísticos lanzados contra la urbe, el balance es de ocho heridos, entre ellos dos miembros de los servicios médicos que habían acudido a atender a las víctimas, según ha informado en redes el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko. Asimismo, por cuenta de los referidos ataques contra la capital ucraniana varios almacenes del distrito de Desnianski han resultados incendiados, así como en el de Sviatoshinski se ha declarado un incendio en un edificio no residencial.
Robles se reúne mañana con el embajador de EEUU en España, tras las amenazas de Trump
La ministra de Defensa, Margarita Robles, se reúne este jueves con el embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., tras la Cumbre de la OTAN y las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra nuestro país. Según figura en la agenda oficial de la ministra, la reunión "de trabajo" tendrá lugar en la sede del Ministerio de Defensa, en Madrid, a las 15.00 horas. Trump está resentido con Europa por el gasto en defensa, al entender que los aliados europeos de la OTAN han descuidado este aspecto y lo han dejado sobre las espaldas de Washington. En este sentido, España ha sido la diana de muchas de las arremetidas de Trump, debido al rechazo de Pedro Sánchez a elevar el gasto en defensa por encima del 5% del PIB, porcentaje que el propio mandatario estadounidense promovió ya en la cita de 2025 en La Haya.
Trump y Rubio ven "escalada" ucraniana como una forma de acercar el fin de la guerra
El presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, coincidieron este miércoles en que el incremento de ataques de las fuerzas ucranianas contra la retaguardia rusa puede acelerar el final de la guerra en Ucrania. "Creo que es una de las dinámicas que han cambiado", dijo Rubio al inicio de la reunión de Trump y su equipo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que agregó que los rusos tienen dificultades para defender su espacio aéreo y señaló que espera que esto contribuya a crear oportunidades "para negociar el final de la guerra". Trump a su vez reforzó el argumento de Rubio y declaró que "es una escalada" que puede acabar llevando a la paz. A diferencia de lo que ocurrió en anteriores reuniones con Zelenski, Trump tuvo palabras de reconocimiento tanto para el presidente ucraniano como para su equipo.
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