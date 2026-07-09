Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora | Trump y Rubio ven la "escalada" ucraniana como una forma de acercar el fin de la guerra

Trump juega la carta de la unidad con los aliados de la OTAN

El presidente estadounidense Donald Trump ofreció a los aliados de la OTAN un inesperado y cálido abrazo cuando el miércoles concluyeron una cumbre clave, después de haber arremetido contra los socios europeos reprochándoles la falta de ayuda en la guerra contra Irán. Fue un giro abrupto en cuestión de pocas horas, que ilustró la amplia gama de emociones exhibidas por el voluble líder estadounidense. "Fue una gran reunión, había mucho amor en esa sala, mucha unidad", dijo Trump a los periodistas tras la reunión a puerta cerrada de 32 jefes de Estado en la cumbre de la OTAN en la capital turca, Ankara. Trump les aseguró que quería que Estados Unidos permaneciera en la alianza militar: "Queremos seguir con ustedes", según contó a la AFP una fuente presente en la sesión. "No estoy contento con la OTAN por lo que hicieron con Groenlandia, y no estoy contento con la OTAN porque no quisieron ayudarnos con el principal Estado patrocinador del terrorismo, que es Irán. No estuvieron dispuestos a ayudarnos", aseguró.