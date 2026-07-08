Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio GavàIncendios forestalesBanda juvenilRosa ParksTrumpSocavón PutxetCalorBegoña GómezTiroteoGuerra IránNotas de corte 2026Despoblación
instagramlinkedin

Guerra en Ucrania

Trump autorizará a Ucrania a fabricar misiles 'Patriot'

La decisión constituye una gran victoria para el presidente de Ucrania, cuyo principal objetivo en la cumbre de Ankara era dotarse de sistemas de defensa antiaérea.

ANKARA (Turquía), 08/07/2026.- Una foto publicada por el Servicio de Prensa Presidencial muestra al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (L) reuniéndose con el presidente estadounidense Donald Trump (R) al margen de la Cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026.

ANKARA (Turquía), 08/07/2026.- Una foto publicada por el Servicio de Prensa Presidencial muestra al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (L) reuniéndose con el presidente estadounidense Donald Trump (R) al margen de la Cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. / PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marc Marginedas

Marc Marginedas

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, había acudido a la cumbre de la OTAN que se ha cerrado este miércoles en Ankara con una misión principal: reforzar las defensas antiaéreas de su país para así proteger a la población civil de los cada vez más mortíferos bombardeos de Rusia contra las ciudades ucranianas. Y todo parece indicar que lo ha conseguido, a juzgar por las declaraciones de su homólogo estadounidense Donald Trump, poco antes de iniciarse una reunión que ambos mantuvieron en los márgenes de la cita atlantista en la capital de Turquía.

Durante su intervención, el líder de la Casa Blanca ha anunciado su disposición a permitir a Ucrania construir en su territorio misiles de defensa aérea con patente estadounidense. "Una de las cosas de las que vamos a hablar es que les vamos a dar una licencia para fabricar Patriots', ha anunciado el presidente norteamericano, antes de enorgullecerse de un gesto que, eso sí, ha venido acompañado de una sutil pulla dirigida a su interlocutor ucraniano, con quien en el pasado ha protagonizado sonoros desencuentros. "No está mal, ¿verdad? Así no podrán quejarse de que no les damos suficientes", ha especificado. A decir de Trump, Lockheed Martín, la empresa constructora de nacionalidad estadounidense, aún no ha sido informada de la decisión, "pero se va a arreglar".

Gran relevancia

La decisión del magnate neoyorquino adquiere especial relevancia ante el cariz que ha adquirido el conflicto en los últimos meses. Una vez neutralizada la Flota Rusa del Mar Negro gracias al eficaz empleo por el bando ucraniano de drones navales en los primeros compases de la guerra, con la línea de frente estabilizada y las tropas rusas sin apenas concretar avances sobre el terreno, la lucha se está trasladando al espacio aéreo, con las fuerzas de Putin abriendo fuego con frecuencia contra ciudades ucranianas y causando decenas de fallecidos civiles.

Equipos de rescate en un edificio de apartamentos parcialmente derrumbado tras un ataque con misiles y drones por Rusia en Kiev, Ucrania.

Equipos de rescate en un edificio de apartamentos parcialmente derrumbado tras un ataque con misiles y drones por Rusia en Kiev, Ucrania. / Andrew Kravchenko / Bloomberg

En sus últimas intervenciones, el presidente Zelenski ha enfatizado la necesidad de mejorar las capacidades aéreas de su paíus, ya que, según su opinión, será en este dominio "donde se decidirá" la guerra. "Si uno detiene la guerra en tierra, si le niegas al enemigo el dominio en el mar, entonces el siguiente campo de batalla es el aire", ha subrayado. "Y francamente, en este aspecto no es tan importante quién posee el territorio más grande", ha concluido. Los ataques ucranianos con aviones no pilotados contra refinerías e instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos en territorio ruso han provocado carestía de gasolina y combustible en varias regiones, provocando colas kilométricas de vehículos ante las gasolineras en regiones alejadas como Zabaikalie, en Siberia, a orillas del lago Baikal.

Noticias relacionadas

Las peticiones de Zelenski tenían en la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, su principal aliada. "La noche pasada, el régimen ruso ha atacado ciegamente a civiles desde el aire, con 400 drones y misiles atacando la capital desde el aire. Ucrania necesita más defensa aérea y lo vamos a discutir esta semana en la cumbre de Ankara", había escrito la mandataria alemana antes de la cita atlantista en un post publicado en la red social X.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Putin llama por teléfono a Trump y le asegura que conquistará todo el Donbás: 'Tomaremos una ciudad tras otra
  2. Guerra de Irán, en directo. Última hora | Tregua en peligro
  3. Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Venezuela eleva a 2.295 los muertos por los terremotos
  4. Sánchez afronta una cumbre de la OTAN marcada por las amenazas de Trump: 'España aprenderá
  5. EE. UU. lanza 'fuertes' ataques contra Irán en respuesta a las 'agresiones' contra buques en el estrecho de Ormuz
  6. Trump vuelve a burlarse de Meloni con un meme: 'Necesito una orden de alejamiento
  7. Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Ucrania informa de ataques a dos puentes importantes para Rusia en Zaporiyia y Crimea
  8. Alemania se adjudica la superventa de 12 submarinos a Canadá en una operación que generará unos 62.000 millones de euros

Trump autorizará a Ucrania a fabricar misiles 'Patriot'

Sánchez responde a las amenazas de Trump contra España en la OTAN: "No hay ninguna tirantez"

Sánchez responde a las amenazas de Trump contra España en la OTAN: "No hay ninguna tirantez"

Marine Le Pen tratará de presentarse a las próximas elecciones presidenciales

Marine Le Pen tratará de presentarse a las próximas elecciones presidenciales

La OTAN se compromete ayudar a Ucrania con 70.000 millones de euros en asistencia militar

Directo Ucrania | Trump y Rubio ven la "escalada" ucraniana como una forma de acercar el fin de la guerra

Directo Ucrania | Trump y Rubio ven la "escalada" ucraniana como una forma de acercar el fin de la guerra

Sánchez y Trump mantienen una charla informal durante la cumbre "sobre el Mundial"

Sánchez y Trump mantienen una charla informal durante la cumbre "sobre el Mundial"

El pulso judicial contra reloj de Marine Le Pen para llegar al Elíseo en 2027: recurso, suspensión de la pena o inmunidad presidencial

El pulso judicial contra reloj de Marine Le Pen para llegar al Elíseo en 2027: recurso, suspensión de la pena o inmunidad presidencial

Última hora del terremoto en Venezuela, en directo

Última hora del terremoto en Venezuela, en directo