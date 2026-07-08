Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de calorIncendiosCuadro Mundial 2026Guerra IránPutxetTiroteoJorge AzcónEducaciónDespoblación
instagramlinkedin

Entre la UE y Reino Unido

El tratado sobre Gibraltar se firmará el 14 de julio en Bruselas

Así lo ha anunciado el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, que viajará a la capital comunitaria europea para asistir al acto

Vista del aeropuerto de Gibraltar con el Peñón al fondo.

Vista del aeropuerto de Gibraltar con el Peñón al fondo. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Sevilla
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El tratado sobre Gibraltar entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido será firmado de forma oficial el martes de la próxima semana, 14 de julio, en Bruselas, según ha anunciado el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo.

Una vez rubricado este acuerdo está previsto que se implemente de forma provisional a partir del día siguiente en la zona fronteriza, donde desde hace décadas se levanta la verja de separación entre Gibraltar y España. Durante una intervención en el Parlamento gibraltareño, Picardo detalló además que viajará a la capital comunitaria europea para asistir al acto de firma del acuerdo.

El Gobierno de Gibraltar presentó la semana pasada las medidas de seguridad reforzadas que ya están en vigor en la frontera y publicó recreaciones artísticas de cómo quedará la zona fronteriza una vez que el tratado entre la UE y el Reino Unido sea implementado.

Noticias relacionadas y más

Con el desmantelamiento de la verja de Gibraltar se pondrá fin a años de colas que sufrían quienes se desplazaban diariamente al peñón, especialmente por parte de los miles trabajadores transfronterizos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Putin llama por teléfono a Trump y le asegura que conquistará todo el Donbás: 'Tomaremos una ciudad tras otra
  2. Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Venezuela eleva a 2.295 los muertos por los terremotos
  3. Sánchez afronta una cumbre de la OTAN marcada por las amenazas de Trump: 'España aprenderá
  4. Trump vuelve a burlarse de Meloni con un meme: 'Necesito una orden de alejamiento
  5. Guerra de Irán, en directo. Última hora | Tregua en peligro
  6. EE. UU. lanza 'fuertes' ataques contra Irán en respuesta a las 'agresiones' contra buques en el estrecho de Ormuz
  7. Alemania se adjudica la superventa de 12 submarinos a Canadá en una operación que generará unos 62.000 millones de euros
  8. Trump recupera las amenazas a Groenlandia a su llegada a Ankara: 'Debería ser nuestra, no de Dinamarca. Esto es lo que ha dañado mi relación con la OTAN

Trump llama a España "una causa perdida" y ordena el fin de todo vínculo comercial

Trump llama a España "una causa perdida" y ordena el fin de todo vínculo comercial

Trump da por rota la tregua con Irán tras una noche de ataques a gran escala: "El alto el fuego se ha acabado"

Trump da por rota la tregua con Irán tras una noche de ataques a gran escala: "El alto el fuego se ha acabado"

Dinamarca reafirma que Groenlandia "no está en venta" tras las nuevas amenazas de Trump

Dinamarca reafirma que Groenlandia "no está en venta" tras las nuevas amenazas de Trump

Dinamarca reafirma que Groenlandia "no está en venta" tras nuevos comentarios de Trump

Última hora del terremoto en Venezuela, en directo

Última hora del terremoto en Venezuela, en directo

Directo | EEUU ataca a Irán y restablece sanciones tras disparos a tres petroleros en Ormuz

Directo | EEUU ataca a Irán y restablece sanciones tras disparos a tres petroleros en Ormuz

Suben a 36 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela

Suben a 36 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela

Impresionantes imágenes del volcán Etna en las que parece que engulle su propia lava

Impresionantes imágenes del volcán Etna en las que parece que engulle su propia lava