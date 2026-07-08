Última hora del terremoto en Venezuela, en directo

El modesto edificio frente al mar que resistió a la furia de terremotos en Venezuela

En una manzana hecha ruinas, un modesto edificio de tres pisos sigue en pie. El ingeniero que ayudó a construirlo lloró de alegría al ver que resistió los dos violentos terremotos que dejaron más de 3.500 muertos en Venezuela. El edificio tiene tres pisos y seis apartamentos. Sus ventanales, escaleras y columnas están intactos. "La altura tuvo que ver aquí, esos 'metricos' de más o de menos nos cambiaron la vida", dice por su parte el arquitecto estructurista con más de seis décadas de experiencia. Aunque algunas paredes se resquebrajaron, sus bases siguen firmes y nadie sufrió lesiones. "El edificio pasa el examen", indica aliviado el veterano arquitecto, con 400 obras con su firma. Durante sus años activo, Chayeb dice que se negó a construir edificios muy altos porque no son aptos para suelos como el de La Guaira. El estado costero sufrió en 1999 uno de los peores deslaves de su historia con miles de víctimas. AFP

"Venía por todo el camino viendo destrucción, cuando vi este en pie, le di gracias a Dios", confiesa Elías Eduardo Chayeb, ingeniero de 37 años, quien ayudó en la construcción del edificio junto a su padre Elías Chayeb, de 86 años.