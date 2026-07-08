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Última hora del terremoto en Venezuela, en directo
¿Qué es el doblete sísmico que ha ocurrido en Venezuela y por qué se han producido dos terremotos violentos en menos de un minuto?
Venezuela busca a la desesperada a los desaparecidos por los terremotos: "¡Antonio, mamá está aquí!"
Malena B. Ríos
Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron varias regiones de Venezuela. La cifra de muertos se cuenta en miles de personas, con cientos de edificios residenciales con daños graves. Países de todo el mundo, incluido España, han enviado equipos de rescate. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional. La búsqueda de supervivientes se mantiene, pero cada vez con menos esperanzas.
Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.
Exteriores eleva a 36 los españoles fallecidos por los terremotos en Venezuela
El Ministerio de Exteriores ha elevado a 36 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela, mientras que son 138 los desaparecidos y 11 los localizados bajo los escombros que centran los esfuerzos de los equipos de rescate. Todas las líneas de emergencia consular están abiertas y se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas.
Delcy Rodríguez recibe al jefe humanitario de la ONU para coordinar la respuesta a los sismos
El secretario general adjunto de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA), Tom Fletcher, llegó este martes a Venezuela y se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para la coordinación de la respuesta a las devastadoras consecuencias de los terremotos del pasado 24 de junio que dejaron, al menos, 3.685 muertos.En el encuentro estaban también el canciller, Yván Gil y el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez, quien dijo en Telegram que la reunión tuvo como objetivo "coordinar esfuerzos tras los recientes sismos", que también dejaron al menos 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda. Además, durante el encuentro, en el que también participó el coordinador residente de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, evaluaron la atención integral a las familias afectadas, agregó el diputado.
Abel Gilbert
EEUU defiende su plan de transición controlada en Venezuela
"El Departamento de Estado de los EEUU está concentrado totalmente en la respuesta a los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela", dijo el encargado de la administración de Donald Trump en Caracas, John Barrett. Acompañado del jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, el responsable de la articulación diplomática entre Washington y el Gobierno provisional de Delcy Rodríguez dijo que el plan de tres fases diseñado para Venezuela (la recuperación económica, la reconciliación y la transición democrática) sigue en pie, "pero vamos a permanecer concentrados en las labores de ayuda al pueblo venezolano". Barrett aseguró que la ayuda humanitaria internacional asciende a más de 310 millones de dólares. Remarcó que esa ayuda se está entregando de manera "confiable". La "presidenta encargada" ha atendido "todas las solicitudes" norteamericanas para que eso suceda. Barrett reveló que se han entregado 62.000 kits de higiene a quienes lo perdieron todo, así como comidas calientes en los albergues. Más información, aquí.
El modesto edificio frente al mar que resistió a la furia de terremotos en Venezuela
En una manzana hecha ruinas, un modesto edificio de tres pisos sigue en pie. El ingeniero que ayudó a construirlo lloró de alegría al ver que resistió los dos violentos terremotos que dejaron más de 3.500 muertos en Venezuela. El edificio tiene tres pisos y seis apartamentos. Sus ventanales, escaleras y columnas están intactos. "La altura tuvo que ver aquí, esos 'metricos' de más o de menos nos cambiaron la vida", dice por su parte el arquitecto estructurista con más de seis décadas de experiencia. Aunque algunas paredes se resquebrajaron, sus bases siguen firmes y nadie sufrió lesiones. "El edificio pasa el examen", indica aliviado el veterano arquitecto, con 400 obras con su firma. Durante sus años activo, Chayeb dice que se negó a construir edificios muy altos porque no son aptos para suelos como el de La Guaira. El estado costero sufrió en 1999 uno de los peores deslaves de su historia con miles de víctimas. AFP
"Venía por todo el camino viendo destrucción, cuando vi este en pie, le di gracias a Dios", confiesa Elías Eduardo Chayeb, ingeniero de 37 años, quien ayudó en la construcción del edificio junto a su padre Elías Chayeb, de 86 años.
Delcy Rodríguez pide ayuda a Japón, Perú y Chile para que envíen especialistas tras sismos
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes que pidió ayuda a "países sísmicos" como Japón, Perú y Chile para que envíen a especialistas, tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, que ha dejado al menos 3.535 personas fallecidas, 16.740 heridas y a 17.854 sin vivienda. "Estamos pidiendo ayuda de primera a países que también son países sísmicos, como Japón, Perú, Chile. Ya hemos contactado, los Gobiernos, para tener aquí a especialistas que nos permitan ver qué estructuras requieran ajustes", dijo la líder chavista en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). En este contexto, prometió atender "todos los apartamentos, los edificios, impactados y afectados" por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 y pidió unión nacional para la reconstrucción del país entre todos los venezolanos.
El jefe humanitario de la ONU pide desde Venezuela un "compromiso sostenido" ante el doble terremoto
El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU y máximo responsable de OCHA, Tom Fletcher, ha reclamado desde Venezuela el "compromiso sostenido" de la comunidad internacional ante los efectos del doble terremoto registrado el pasado 24 de junio, apuntando que la siguiente fase de la crisis consiste en el suministro de alimentos, agua y refugio. "Acabo de aterrizar y nos dirigiremos directamente a La Guaira, al epicentro de donde se produjeron esos dos devastadores terremotos hace dos semanas", ha indicado en un vídeo difundido en redes sociales en el que ha valorado la "extraordinaria movilización" de solidaridad "coordinada y práctica".
Machado reitera que regresará a Venezuela y que es una promesa que se cumple "paso a paso"
La líder opositora de Venezuela y ganadora del premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, reiteró este martes que regresará a su país y que esta es una promesa que se cumple "paso a paso". "Voy a volver. No como un evento, sino como una promesa que se cumple paso a paso, porque mi lugar está allá, con ustedes. Y cuando nos encontremos, vamos a levantar este país desde el mismo lado en el que siempre hemos estado", escribió Machado en su cuenta de la red social X. En este sentido, añadió que le han "puesto obstáculos", pero subrayó que no pueden impedir su apoyo a los afectados de los recientes terremotos, que han dejado al menos 3.535 fallecidos y 16.740 heridos, según el último balance del Gobierno, que sigue sin actualizar la cifra de desaparecidos a raíz de la catástrofe. "Sé que sienten que se terminan los días en los que todo el mundo mira hacia Venezuela, y que ahora viene lo más duro: el silencio, el polvo, la espera. Y sé que muchos temen que también nosotros los abandonemos, que el país olvide cuando se apaguen las cámaras. Quiero que sepan esto: no los abandonaremos nunca", prometió Machado.
EEUU afirma que la entrega de ayuda y la presencia militar en Venezuela ha sido "sólida"
El Gobierno estadounidense aseguró este martes que la entrega de ayuda ha sido "confiable y rápida" tras los terremotos en Venezuela, donde Estado Unidos (EEUU) transitará de la fase de búsqueda y rescate a la de recuperación, aunque grupos civiles han acusado a Caracas de entorpecer la gestión de la crisis. El encargado de negocios de Washington en Caracas, John Barrett, aseveró en una conferencia virtual que "los Estados Unidos han emprendido una respuesta para los terremotos" que ha sido "la respuesta más grande en la historia de Venezuela" con una "fuerte sólida red de asistencia sobre el terreno". "Estoy muy orgulloso de esta red y estoy muy orgulloso de informar que estamos viendo una entrega confiable, rápida, que ha estado llegando con más de 310 millones de dólares gastados hasta la fecha", expresó Barrett en una llamada con el comandante del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom), Francis Donovan.
El Aeropuerto de Caracas retomará vuelos comerciales en breve
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el martes que el aeropuerto internacional que sirve a Caracas, dañado por los recientes terremotos del mes pasado, reabrirá "a la brevedad". El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar está en La Guaira, al norte de Caracas, en la zona más afectada por el doble sismo del 24 de junio que derribó decenas de edificios residenciales y deja ya más de 3.500 muertos, según el conteo oficial. El aeropuerto ha estado parcialmente abierto para vuelos humanitarios. "Instruí la activación inmediata de un plan alterno que permitirá retomar, a la brevedad, los vuelos comerciales en la pista paralela que tiene este aeropuerto", dijo Rodríguez en un mensaje en su cuenta de Telegram tras inspeccionar el lugar.
Los terremotos de Venezuela transforman la costa suroeste de la vecina isla de Trinidad
Los devastadores terremotos registrados en Venezuela han alterado geológicamente partes de la costa suroeste de la vecina isla de Trinidad, donde se ha elevado el terreno y han muerto cientos de animales marinos, exponiendo la vulnerabilidad del país ante fuertes seísmos. El geocientífico Xavier Moonan, quien realizó investigaciones de campo en las zonas afectadas, declaró a EFE que secciones de la costa de Galfa, en Cedros, se elevaron aproximadamente seis metros (20 pies) durante los potentes terremotos del pasado 24 de junio. Los expertos han documentado cambios significativos en el área, ubicada a 11 kilómetros de Venezuela, país del que quedó separada hace unos 7.000 años debido a la subida del mar. El movimiento de fallas ha agrietado carreteras y dañado al menos una propiedad. "El desplazamiento ocurrió en cuestión de segundos. Cientos de animales murieron en esa playa en cuestión de segundos", explicó Moonan mientras inspeccionaba la costa. El repentino levantamiento dejó varadas rayas, peces, cangrejos y otras especies marinas muy por encima de la nueva línea de costa, que quedó repleta de restos óseos.
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