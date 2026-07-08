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Fuera de los focos

Sánchez y Trump mantienen una charla informal durante la cumbre "sobre el Mundial"

El presidente relata el momento, que no ha sido recogido por las cámaras, en la rueda de prensa posterior a la cumbre de la OTAN

Donald Trump mira a Pedro Sánchez durante la sesión de trabajo de la cumbre de la OTAN, este miércoles en Ankara.

Donald Trump mira a Pedro Sánchez durante la sesión de trabajo de la cumbre de la OTAN, este miércoles en Ankara. / ANSGAAR HAASE / DPA / EUROPA PRESS

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Adrià Rocha Cutiller

Adrià Rocha Cutiller

Ankara (enviado especial)
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado este miércoles en rueda de prensa el encuentro "informal" que ha mantenido con el presidente de EEUU, Donald Trump, en la reunión de líderes de la OTAN. El momento ha tenido lugar después de que Trump arremetiera de nuevo contra España en la rueda de prensa inicial y amenazara con cortar todo vínculo comercial, durante los preparativos para hacerse la foto de familia junto al resto de jefes de Estado y de Gobierno.

"He mantenido una charla informal con Trump, hemos hablado de fútbol, del Mundial. Ha sido una charla informal, coloquial, no ha habido tiranteces, todo han sido buenas palabras", ha asegurado Sánchez en un intento de quitar hierro a la nueva andanada del republicano. En otro momento de la rueda de prensa, el español ha detallado que no hablaron de la polémica sobre la tarjeta roja a Balogun que Trump admitió haber pedido revisar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. En cambio, añadió, sí que conversaron sobre "el éxito del Mundial en EEUU" y también de "golf", "un deporte del que el presidente de EEUU es un gran aficionado" pero él "no tanto".

La conversación, ha asegurado Sánchez, se ha desarrollado con "absoluta y total cordialidad", dando a entender que no ha recibido en persona ninguno de los reproches que el jefe de la Casa Blancha había lanzado momentos antes.

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El momento relatado por el jefe del Gobierno español no parece haber sido recogido por ninguna cámara, que se estaban preparando para tomar la foto de familia, en la que Trump y Sánchez estaban colocados entre el primer ministro británico, Keir Starmer, y el de Suecia, Ulf Kristersson.

Donald Trump y Pedro Sánchez, en la foto de familia de la cumbre de la OTAN en Ankara, este miércoles.

Donald Trump y Pedro Sánchez, en la foto de familia de la cumbre de la OTAN en Ankara, este miércoles. / BORJA PUIG DE BELLACASA / POOL MONCLOA

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