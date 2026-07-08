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Cumbre de Ankara

La OTAN se compromete ayudar a Ucrania con 70.000 millones de euros en asistencia militar

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante la rueda de prensa de balance de la cumbre, este miércoles en Ankara.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante la rueda de prensa de balance de la cumbre, este miércoles en Ankara. / FILIP SINGER / EFE

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Beatriz Ríos

Beatriz Ríos

Bruselas
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La OTAN se ha comprometido este miércoles a dar a Ucrania equipamiento militar, asistencia y formación por valor de 70.000 millones de euros este año y una cifra similar el próximo, para garantizar que la defensa del ejército ucraniano pueda hacer frente a los ataques de Rusia.

"Mientras Rusia continúa su guerra, seguiremos asegurándonos de que Ucrania tiene lo que necesita", ha dicho el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una rueda de prensa tras la cumbre de Ankara (Turquía). "A medida que Ucrania cambia la dinámica en el campo de batalla, nuestro apoyo debe continuar", ha insistido el holandés.

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