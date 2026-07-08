Open Arms despliega una misión de emergencia en Venezuela tras el terremoto

El balance de víctimas tras el doble seísmo que golpeó el norte de Venezuela sigue siendo, a dos semanas del desastre, desolador. Es por ello que la ONG Open Arms ha desplazado una nueva misión de análisis y evaluación de necesidades en las zonas más afectadas, según ha notificado este miércoles en un comunicado.

El equipo especializado lleva más de una semana en el estado de La Guaira, una de las regiones más afectadas por los terremotos, reforzando el apoyo logístico a los equipos de rescate internacionales que trabajan en la búsqueda de personas entre los escombros, "ofreciéndoles un espacio donde descansar, asearse y recuperar fuerzas" tras más de dos semanas de trabajos en la zona cero. Entre las organizaciones de rescatistas a las que proporcionan asistencia, se encuentran los Topos Aztecas de México, ha explicado en un vídeo David Lladó, jefe de emisiones de la ONG.

"Las operaciones son cada día más difíciles y arriesgadas, mientras aumenta la necesidad de asistencia médica, material sanitario y apoyo a la población desplazada", ha alertado la organización.

Segunda fase de la emergencia

Por otro lado, la asociación sin ánimo de lucro ha detallado que da inicio la segunda fase de emergencia, puesto que el riesgo de enfermedades es "muy elevado" debido a las precarias condiciones higiénico-sanitarias provocadas por el estado del terreno.

El fundador de esta organización de iniciativa social ha puesto en valor la misión al considerar que Open Arms está constituida por "una red de personas que transforman la solidaridad en acción", una idea que les ha llevado a "estar presentes donde hace falta".

Noticias relacionadas

En el comunicado emitido, la ONG recuerda que la misión se suma a otras dos intervenciones en curso: en el Mediterráneo central, donde el buque Open Arms vuelve a dirigirse en estas horas, después de que ayer desembarcara en el puerto de Savona a 85 personas rescatadas el pasado 2 de julio; y en Cuba, adonde se dirige el velero Astral tras una travesía atlántica con el objetivo de poner el foco en las condiciones de más de 11 millones de cubanos y cubanas agotados por el bloqueo estadounidense.