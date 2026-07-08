Guerra de Irán, en directo. Última hora | Tregua en peligro

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Respuesta a EEUU "Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán darán una respuesta contundente a la agresión y acto terrorista de Estados Unidos", advirtió entonces el mando iraní aseverando que no permitirá que Washington "interfiera en los asuntos del estrecho de Ormuz y su gestión bajo ninguna circunstancia". Al hilo, el cuartel afeó en un comunicado que el Ejército "terrorista" estadounidense haya atacado zonas del sur del país "en una clara agresión" y "sin respetar en absoluto sus compromisos", mientras "el cuerpo sagrado del líder mártir de los musulmanes y de los pueblos libres del mundo es huésped de los dirigentes y del valiente pueblo de Irak". Concretamente, la fuerza castrense se refiere a los actos del funeral del ayatolá Alí Jamenei, quien fue asesinado el 28 de febrero en el marco de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Teherán, dando comienzo a la guerra en Irán. Estos comenzaron en la capital iraní, siendo posteriormente trasladados a la ciudad santa de Qom y, de ahí, a los sitios sagrados de Kerbala y Nayaf, en Irak, para finalmente tornar a suelo iraní, donde recibirán sepultura el jueves en el santuario del imán Reza en Mashad, urbe natal de Jamenei.

Irán asegura haber "destruido" 85 instalaciones militares estadounidenses en Oriente Próximo La Guardia Revolucionaria de Irán ha afirmado haber "destruido" 85 instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Bahréin y Kuwait, así como derribado un dron tipo MQ-9 "enemigo", tras la oleada de ataques que el Ejército de Estados Unidos ha lanzado en la noche de este martes contra el sur del país asiático alegando tratarse de una respuesta a ataques previos contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz, que ha atribuido a Teherán. "Las fuerzas navales y aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria de Irán, mediante operaciones conjuntas con misiles y drones, han destruido 85 importantes instalaciones militares estadounidenses en Port Salman, la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin y la base aérea kuwaití de Ali Salem", ha anunciado la Guardia iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al brazo militar.

Irán denuncia una "violación clara" del acuerdo con EEUU tras un ataque con heridos en el sur Irán denunció este miércoles que los ataques lanzados por Estados Unidos durante la madrugada, que dejan varios heridos en el sur del país, constituyen una "violación clara" del acuerdo de alto el fuego permanente pactado en junio entre Washington y Teherán. Según recoge la prensa local, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní señaló que estos ataques constituyen "una violación clara del Memorando de Entendimiento" que ambas partes firmaron el pasado 17 de junio, al tiempo que hizo "una seria advertencia sobre las consecuencias del incumplimiento del acuerdo". Sin ofrecer un balance preciso de afectados, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, reportó que "varias personas resultaron heridas por la metralla de proyectiles enemigos" en el condado de Sirik, con impactos en varias localidades de esta entidad como Ziyarat o Tahrovi, ambas en el sur del país.

Funerales En paralelo, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, de visita en la vecina Irak para asistir a los funerales del fallecido líder supremo Alí Jameneí, abandonó el país para regresar a Teherán tras los últimos ataques, según la agencia oficial IRNA. En las últimas semanas, las tensiones han vuelto a escalar entre Washington y Teherán, con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur del país persa en un pulso por el control de Ormuz, por donde transita buena parte del comercio mundial.

Explosiones La agencia estatal IRNA también registró explosiones en puntos estratégicos del estrecho de Ormuz, como la isla de Qeshm o la ciudad costera de Bandar Abbas, donde el fuego calcinó varias embarcaciones pesqueras, según muestran los videos difundidos por el medio, que atribuyó estos ataques a Estados Unidos e Israel. Los incidentes se enmarcan en la ofensiva lanzada esta madrugada por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) contra Irán, que, según el último balance del mando militar, ha "alcanzado más de 80 objetivos con munición de precisión", en respuesta a los supuestos ataques de Teherán contra tres embarcaciones comerciales que navegaban por el estrecho de Ormuz. Más de 60 pequeñas embarcaciones del cuerpo de la Guardia Revolucionaria que se encontraban en esta estratégica vía fueron atacadas "para menoscabar la capacidad de Irán de seguir atacando el comercio internacional que fluye a través del corredor comercial internacional", señaló en X el Centcom.

Irán denuncia una "violación clara" del acuerdo con EEUU tras ataque con heridos en el sur Irán denunció este miércoles que los ataques lanzados por Estados Unidos durante la madrugada, que dejan varios heridos en el sur del país, constituyen una "violación clara" del acuerdo de alto el fuego permanente pactado en junio entre Washington y Teherán. Según recoge la prensa local, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní señaló que estos ataques constituyen "una violación clara del Memorando de Entendimiento" que ambas partes firmaron el pasado 17 de junio, al tiempo que hizo "una seria advertencia sobre las consecuencias del incumplimiento del acuerdo". Sin ofrecer un balance preciso de afectados, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, reportó que "varias personas resultaron heridas por la metralla de proyectiles enemigos" en el condado de Sirik, con impactos en varias localidades de esta entidad como Ziyarat o Tahrovi, ambas en el sur del país.

EEUU lanza "fuertes" ataques contra Irán en respuesta a las "agresiones" contra buques en el estrecho de Ormuz El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado este martes el lanzamiento de "fuertes" ataques contra Irán en respuesta a las "agresiones" iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en un nuevo aumento de las tensiones en torno a la estratégica vía marítima. "Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han comenzado a lanzar una serie de fuertes ataques contra Irán para imponer un alto coste por atacar y poner en peligro a buques comerciales tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional", ha informado el Ejército estadounidense en un mensaje difundido en redes sociales. Lea aquí la noticia completa.

Tregua en peligro | Estados Unidos revoca la licencia general que autorizaba la venta de petróleo iraní El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha revocado la licencia general que autorizaba la venta de petróleo iraní, según un comunicado emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros. “A partir del 7 de julio de 2026, la Licencia General X, de fecha 21 de junio de 2026, queda revocada y sustituida en su totalidad por la Licencia General X1”, reza el comunicado. Estados Unidos levantó parcialmente las sanciones a las exportaciones de petróleo iraní tras unas conversaciones "alentadoras" sobre el fin de la guerra, tras lo cual el Departamento del Tesoro estadounidense concedió en junio una exención de sanciones de 60 días, allanando el camino para la producción, entrega y venta de petróleo iraní a Estados Unidos. La agencia de noticias Reuters citó a funcionarios estadounidenses anónimos que afirmaron que las acciones de Irán en el estrecho de Ormuz son "totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias". Se refieren a los ataques sufridos por tres buques cisterna en el estrecho en las últimas 24 horas. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha declarado que las negociaciones para un acuerdo final no comenzarán si continúan las amenazas, después de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera de que Washington llegará a un acuerdo con Teherán o "terminará el trabajo".

El cuerpo del ayatolá Alí Jameneí llega a Nayaf, en Irak, para su cortejo fúnebre El cuerpo del ayatolá Alí Jamaneí, asesinado en el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, llegó en la noche de este martes a Nayaf, en Irak, para el cortejo fúnebre que comenzará mañana, a las 6.00 hora local (3.00 GMT). La agencia oficial de noticias iraquí INA indicó que el cuerpo del anterior líder supremo de Irán "llegó al aeropuerto de Nayaf", al tiempo que el Comité Supremo para las Ceremonias Funerarias anunció la finalización de los preparativos logísticos y técnicos para las ceremonias fúnebres oficiales y populares en las provincias santas chiíes de Nayaf y Kerbala.