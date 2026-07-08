La fotografía que dio la vuelta al mundo el 4 de julio: la nueva 'Rosa Parks' rodeada de supremacistas blancos

La fiesta nacional de Estados Unidos de este 2026 no solo pasará a la historia por ser la del 250º aniversario de la fundación de la superpotencia. También lo hará por la grandilocuencia de la sucesión de eventos organizados en su honor por el presidente Donald Trump y por la apropiación de este día tan especial por parte de los grupos supremacistas que abarrotaron las calles de Washington, que ha dejado una fotografía tan inquietante como cargada de simbolismo y reminiscencias históricas: una mujer negra sentada en un vagón del metro de la capital rodeada por decenas de militantes del grupo ultra Patriot Front enmascarados.

La instantánea fue capturada por el fotógrafo Cheney Orr para la agencia Reuters, y rápidamente los usuarios de redes recordaron que evocaba a la activista afroamericana Rosa Parks, quien en 1955 se opuso a ceder su asiento en un autobús a un hombre blanco. Con la mirada perdida en dirección al frente, en un claro síntoma de incomodidad por la situación, esta mujer —identificada como Bernita Bowlding, de 33 años y madre de dos hijos, que se dirigía a Silver Spring— está rodeada por hombres vestidos con una estética uniforme: pasamontañas que les cubren el rostro, gafas de sol, camisas azules y pantalones caqui, en un conjunto rematado por una gorra con 13 estrellas, una referencia a las 13 colonias que se independizaron de la corona británica en 1776.

Una familia unida

Cuando el hermano de la mujer fotografiada, Paul Bowlding, vio la foto en Instagram ese día, reconoció a la mujer como su hermana mayor. "Es como si la rodearan perros de caza", ha comentado Paul para 'The Washington Post' refiriéndose a la fotografía. Asimismo, ha revelado que, en el seno de la familia, existió preocupación, ya que no tenían noticias de su hermana, quien había luchado durante años contra una enfermedad mental.

Finalmente, tras un sábado de angustia, la familia se sintió aliviada cuando Bernita regresó a casa el domingo por la mañana, un día después del viaje en tren. Paul expresó su preocupación de que su hermana se convirtiera en un objetivo por sus problemas pasados con la justicia, aunque describe a su hermana como una "persona increíble" y fuerte: "La veo como un ejemplo a seguir, transmitiendo el mensaje de que 'todo va a estar bien porque Dios nos protege'".

Los críticos del movimiento aseguran que el momento en que abarrotaron la red de metro no fue casual, pues mientras la capital aguardaba a los actos oficiales con toda su tradición patriótica, los grupos de extrema derecha se apoderaban de la fiesta nacional para lanzar su propio mensaje. La facción, así, cumplió su objetivo de ejecutar una demostración de fuerza y generar un impacto en redes, a través de consignas como "¡Recuperemos América!" y la exhibición de los símbolos confederados —santo y seña de las épocas de la esclavitud—, siempre espoleados por las alarmas de Donald Trump ante una supuesta amenaza comunista.