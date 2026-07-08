Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora | Cumbre de la OTAN

La OTAN acuerda compras militares por 50.000 millones de dólares para responder a Trump

La OTAN acordó contratos para la industria de defensa por al menos 50.000 millones de dólares, según un funcionario de la alianza, con el objetivo de demostrar al presidente de EE.UU., Donald Trump, que Europa está atendiendo sus exigencias de aumentar el gasto militar. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dio a conocer parte de esos contratos el martes durante un foro de la industria de defensa en Ankara, Turquía, donde los líderes de la alianza militar se reúnen esta semana para su cumbre anual. Entre ellos figuran acuerdos por 12.000 millones de dólares para adquirir drones de nueva generación, aviones de vigilancia y aeronaves militares. Algunos de los contratos muestran, además, que Europa está optando por abastecerse localmente de equipos que antes compraba en EEUU. Por ejemplo, 11 países adquirirán ahora sistemas aerotransportados de detección por radar de la empresa aeroespacial sueca Saab AB, en sustitución de un modelo fabricado por Boeing Co. El acuerdo tiene un valor de 5.000 millones de dólares, según un diplomático de la OTAN.

Otros acuerdos, en cambio, profundizan los vínculos con fabricantes estadounidenses para equipos considerados esenciales. Dinamarca, Finlandia, Alemania y Noruega comprarán hasta cinco aeronaves de vigilancia Triton de Northrop Grumman Corp por un costo de US$2.700 millones, dijo el diplomático, que habló bajo condición de anonimato para describir los acuerdos.