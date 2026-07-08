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Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora | Cumbre de la OTAN
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Ucrania critica suspensión de restricciones del COI a Rusia al considerarla "prematura" con la guerra en curso
Ucrania criticó este martes la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de levantar la prohibición que pesaba sobre los atletas rusos, calificándola de "prematura" e "infundada", mientras continúa la guerra iniciada en 2022 con la invasión rusa. "Consideramos esta decisión prematura, infundada y adoptada sin tener en cuenta las circunstancias objetivas, que permanecen sin cambios: la Federación de Rusia continúa su agresión armada a gran escala contra Ucrania, violando flagrantemente el derecho internacional y los principios fundamentales de paz y seguridad", señaló el Comité Olímpico de Ucrania en un comunicado.
Trump se jacta de su "química" con Erdogan al inicio de la cumbre de la OTAN
El presidente estadounidense, Donald Trump, ensalzó la "química" que tiene con su par turco, Recep Tayyip Erdogan, a su llegada a Ankara este martes para la cumbre de la OTAN, y criticó a sus aliados europeos por no haberlo apoyado en su guerra contra Irán. Trump fue recibido personalmente por Erdogan en la pista del aeropuerto cuando bajó del Air Force One, antes de ser escoltado, por las calles vacías de la capital turca, por jinetes montados en caballos blancos. "Me decepcionó mucho la OTAN", dijo Trump en el palacio presidencial, junto a Erdogan. "Francamente, si [la cumbre] no se hubiera llevado a cabo en Turquía, donde mi amigo resulta ser un líder fuerte, una persona muy fuerte, es posible que no hubiera asistido", señaló el norteamericano. Los responsables de la OTAN esperan que la buena relación que tiene Trump con el presidente turco contribuya a limar asperezas. "Lo que hay entre nosotros es química", apuntó Trump, y señaló que Washington "considerará" la venta de aviones de combate F-35 a Turquía, tras haber sacado a ese país del programa de cazas en 2019 porque Ankara adquirió un sistema ruso.
Zelenski agradece a Merz sus esfuerzos para crear capacidades antibalísticas europeas
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió este martes con el canciller alemán, Friedrich Merz, con el que habló de la futura firma de un acuerdo de cooperación en materia de drones y al que agradeció sus esfuerzos para crear un sistema antiaéreo europeo propio para derribar misiles balísticos. En un mensaje publicado en la red social X tras la reunión en los márgenes de la cumbre de la OTAN en Ankara, que también fue confirmada por Merz, Zelenski reconoció además las aportaciones de Alemania al programa PURL, que permite desde 2025 comprar con dinero de los aliados, sobre todo europeos, misiles para sistemas antibalísticos Patriot a Estados Unidos.
Rutte confirma a la industria que hay "tendencia" de más inversión y le pide que responda
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dejó claro este martes a la industria de defensa de la Alianza que ya hay una "tendencia" de mayor inversión por parte de los países y que ahora debe responder incrementando la producción de armamento ante las necesidades que implica su disuasión y defensa. "Como estamos en plena Copa del Mundo, voy a empezar con una pequeña analogía futbolística", indicó Rutte durante una comparecencia en el Foro Industrial de Defensa de la Alianza, que protagoniza la primera jornada de la cumbre de líderes aliados en Ankara. "El fútbol nos enseña que ningún equipo gana gracias a un solo jugador brillante. Todos somos importantes, nadie gana por sí solo. Lo mismo ocurre con la OTAN", declaró Rutte. Recordó que el pasado año, en la anterior cumbre de la Alianza en La Haya, los líderes acordaron invertir el 5 % del PIB en defensa, acelerar la producción y potenciar la innovación.
La OTAN acuerda compras militares por 50.000 millones de dólares para responder a Trump
La OTAN acordó contratos para la industria de defensa por al menos 50.000 millones de dólares, según un funcionario de la alianza, con el objetivo de demostrar al presidente de EE.UU., Donald Trump, que Europa está atendiendo sus exigencias de aumentar el gasto militar. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dio a conocer parte de esos contratos el martes durante un foro de la industria de defensa en Ankara, Turquía, donde los líderes de la alianza militar se reúnen esta semana para su cumbre anual. Entre ellos figuran acuerdos por 12.000 millones de dólares para adquirir drones de nueva generación, aviones de vigilancia y aeronaves militares. Algunos de los contratos muestran, además, que Europa está optando por abastecerse localmente de equipos que antes compraba en EEUU. Por ejemplo, 11 países adquirirán ahora sistemas aerotransportados de detección por radar de la empresa aeroespacial sueca Saab AB, en sustitución de un modelo fabricado por Boeing Co. El acuerdo tiene un valor de 5.000 millones de dólares, según un diplomático de la OTAN.
Otros acuerdos, en cambio, profundizan los vínculos con fabricantes estadounidenses para equipos considerados esenciales. Dinamarca, Finlandia, Alemania y Noruega comprarán hasta cinco aeronaves de vigilancia Triton de Northrop Grumman Corp por un costo de US$2.700 millones, dijo el diplomático, que habló bajo condición de anonimato para describir los acuerdos.
Al menos un muerto y cinco heridos en nuevos ataques con drones de Ucrania contra zonas rusas de Lugansk
Al menos una persona ha muerto y cinco han resultado heridas este martes en nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Ucrania contra posiciones rusas en la provincia de Lugansk, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por el presidente ruso, Vladimir Putin. El gobernador de las autoridades prorrusas de la zona, Leonid Pasechnik, ha indicado en un comunicado en el que ha explicado que la víctima mortal es un hombre de 35 años que se encontraba con su padre en el interior de una furgoneta en Novoaidar cuando esta se vio alcanzada. Su progenitor, de 62 años, ha resultado herido.
Sánchez llega a Ankara a la cumbre donde coincidirá con Trump tras sus críticas a España
El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este martes a Ankara para participar en la cumbre de la OTAN en la que coincide con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de las críticas que ha venido realizando a España por su gasto en defensa y por no apoyar su operación contra Irán. Sánchez está acompañado en esta cumbre por los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, José Manuel Albares y Margarita Robles, respectivamente.
Alemania fabricará misiles de largo alcance estadounidenses ATACMS para Europa
Alemania fabricará misiles balísticos tácticos tierra-tierra estadounidenses ATACMS, con un alcance de hasta 300 kilómetros, para Europa, según un acuerdo firmado este martes en Ankara por el fabricante estadounidense Lockheed Martin y la empresa armamentística alemana Rheinmetall. En concreto, ambas empresas firmaron un memorando de entendimiento en el marco del Foro Industrial de Defensa de la Alianza Atlántica para el establecimiento de una empresa conjunta destinada a crear el primer centro europeo "para la fabricación, integración y distribución de misiles ATACMS para la OTAN y las fuerzas europeas aliadas", informó Rheinmetall en un comunicado. El director ejecutivo de Rheinmetall, Armin Papperger, explicó que la producción de estos misiles guiados de largo alcance se hará en las instalaciones de la compañía en Unterlüss, en el noroeste alemán.
Rusia, satisfecha con que el deporte "quede al margen de la política", tras decisión del COI
Rusia celebró este martes el levantamiento de las restricciones impuestas a sus deportistas por el Comité Olímpico Internacional (COI) tras el inicio del conflicto en Ucrania, insistiendo en que el deporte "debe mantenerse al margen de la política". "Aún queda mucho por hacer para aplicar las decisiones del COI dentro de las organizaciones internacionales, pero el COI envía un mensaje claro: el movimiento olímpico debe permanecer al margen de la política", declaró en Telegram el ministro ruso de Deportes, Mijaíl Degtiariov.
Merz defiende gasto en defensa de Alemania y apuesta por el "espíritu de Ankara" en cumbre
El canciller alemán, Friedrich Merz, defendió este martes el gasto en defensa de Alemania, al recalcar que lo ha duplicado desde 2022 hasta los 124.000 millones de euros, al tiempo que apostó por que en la cumbre de la OTAN surja el "espíritu de Ankara" para que la Alianza sea más europea para poder mantenerla transatlántica como exige el presidente de EEUU, Donald Trump. Alemania quiere alcanzar el 3,5 % del PIB en gasto en defensa ya en 2029, año en el que prevé invertir en el presupuesto otros 162.900 millones de euros.
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