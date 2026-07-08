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ESTADOS UNIDOS

Un agente de ICE mata a un migrante mexicano durante un operativo de detención en Texas

El agente asegura que el migrante intentó embestir con su vehículo a uno de los agentes, forzando el uso del arma reglamentaria

Agentes del ICE de EEUU deteniendo a inmigrantes.

Agentes del ICE de EEUU deteniendo a inmigrantes. / Archivo

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EFE

Washington
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Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) mató a un migrante mexicano durante un operativo de detención en Houston, Texas, según informó un portavoz del gobierno a EFE que asegura que el agente disparó en "defensa propia".

El fallecido fue identificado como Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano que se encontraba en Estados Unidos de manera irregular, según indicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

El incidente ocurrió alrededor de las 6:50 de la mañana, hora local (12:50 GMT), cuando agentes de ICE intentaron detener un vehículo como parte de un operativo dirigido para arrestar al migrante.

Según la versión del Gobierno, el hombre intentó huir, embistió un vehículo oficial con su coche y desobedeció varias "órdenes verbales".

El portavoz aseguró además que Salgado utilizó su vehículo "como un arma" e intentó atropellar a uno de los agentes, quien disparó en "defensa propia". El hombre fue trasladado posteriormente a un hospital, donde murió a causa de las heridas.

El FBI está al frente de la investigación, señaló el portavoz, y desplazó agentes al lugar de los hechos.

Las autoridades no ofrecieron por el momento más detalles sobre el número de disparos, la identidad del agente involucrado o si existen grabaciones del incidente.

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Al menos seis personas han muerto a manos de agentes de inmigración en EE. UU., incluyendo a dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretty y Renée Goodman, durante un megaoperativo en Minnesota en el mes de enero.

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