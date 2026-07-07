Rusia acusa a Ucrania de lanzar más de 400 drones contra Moscú, el mayor ataque desde el inicio de la guerra

Las autoridades de Rusia han acusado este martes a Ucrania de lanzar más de 400 drones contra la región de Moscú, en el que sería el ataque a mayor escala contra la capital desde el estallido de la guerra en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presiente ruso, Vladímir Putin. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, ha concretado en un comunicado en redes sociales que desde la tarde del lunes se ha registrado el lanzamiento de 430 drones "hacia la región de Moscú", sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

"La mayoría han sido neutralizados en la distancia por los sistemas de defensa aérea", ha manifestado, antes de agregar que un total de 36 aparatos han sido destruidos "cuando se aproximaban a Moscú", sin detalles sobre los puntos en los que fueron derribados.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que los sistemas de defensa antiaérea han destruido 452 drones durante las últimas horas en 15 regiones del país, incluida la de Moscú, así como sobre aguas del mar de Azov y el mar Negro y en la península de Crimea, anexionada en 2014.

Ataque masivo ruso

Al otro lado del frente, el balance de víctimas a causa del "ataque masivo" lanzado el lunes por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, y su región, ha aumentado a 26 fallecidos y 58 heridos, según ha confirmado este martes el Servicio Estatal de Emergencias, que afirma que los trabajos de búsqueda y rescate continúan en las zonas afectadas. El organismo ha señalado que los trabajos han sido completados en el distrito de Darnitsia, donde se han confirmado 11 fallecidos, mientras que siguen activos en el de Podilski, donde se han registrado ocho víctimas mortales.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha acusado a las tropas rusas de lanzar otros 123 drones contra el país durante la última noche y ha afirmado que 108 han sido derribados, si bien ha confirmado impactos en 10 ubicaciones. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha zanjado.

Rusia confirmó el lunes un "ataque masivo" contra Kiev, en lo que describió como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura civil en Rusia". En este sentido, dijo haber atacado "instalaciones de la industria militar e instalaciones de combustible y energía" en Kiev y la región de Kiev, así como "infraestructura de aeródromos militares" en Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasi y Chernígov.