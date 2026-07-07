Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Socavón BarcelonaIncendiosPortugal - EspañaEstados Unidos - BélgicaL'HospitaletOla de calorCristiano RonaldoUrbanización El FarellMarine Le PenEl tiempo hoyKit Kat
instagramlinkedin

Tribunales

La Justicia británica falla contra el príncipe Enrique en su demanda al Daily Mail

La demanda, presentada también por Elton John, Liz Hurley y otras personalidades, acusaba a la editora del Daily Mail de espionaje y recopilación ilegal de datos

El príncipe Enrique llega al tribunal de Londres, este miércoles.

El príncipe Enrique llega al tribunal de Londres, este miércoles. / ANDY RAIN / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Justicia británica falló este martes contra el príncipe Enrique y otros demandantes, entre ellos Elton John, en el juicio contra Associated Newspapers Limited (ANL), editora del Daily Mail y Mail on Sunday, al considerar no demostradas las acusaciones de que los periódicos obtuvieron información privada por medios ilícitos.

Además de Enrique y John, el resto de litigantes son el esposo del cantante, David Furnish; las actrices Liz Hurley y Sadie Frost; Doreen Lawrence, madre del joven Stephen Lawrence, asesinado en un ataque racista en 1993; y el exdiputado liberaldemócrata Simon Hughes.

Noticias relacionadas

Los siete acusaron a ANL de obtener información personal de forma ilícita entre 1993 y 2018 mediante interceptación de mensajes de buzón de voz, escucha de llamadas, acceso mediante engaño a registros confidenciales como datos médicos y la contratación de investigadores privados.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Putin llama por teléfono a Trump y le asegura que conquistará todo el Donbás: 'Tomaremos una ciudad tras otra
  2. Sánchez afronta una cumbre de la OTAN marcada por las amenazas de Trump: 'España aprenderá
  3. Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Venezuela eleva a 2.295 los muertos por los terremotos
  4. Trump vuelve a burlarse de Meloni con un meme: 'Necesito una orden de alejamiento
  5. Lo advirtió China a Estados Unidos: No era un disidente chino, era un estafador
  6. Trump azuza la división y avisa contra el 'resurgimiento del comunismo' en un discurso electoralista a los pies del monte Rushmore
  7. Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora del conflicto
  8. Ucrania anuncia un nuevo ataque contra San Petersburgo y la base naval rusa de Kronstadt

Directo | Zelenski subraya la capacidad defensiva de Ucrania y pide que su país entre en la OTAN

Directo | Zelenski subraya la capacidad defensiva de Ucrania y pide que su país entre en la OTAN

La UE desafía a Trump con un plan de ciberseguridad para acceder a modelos avanzados de IA como Mythos

La UE desafía a Trump con un plan de ciberseguridad para acceder a modelos avanzados de IA como Mythos

La principal sospechosa del atentado de Mónaco aparece muerta en Kiev con un disparo en la cabeza

La principal sospechosa del atentado de Mónaco aparece muerta en Kiev con un disparo en la cabeza

La justicia rebaja la condena a Marine Le Pen y el veredicto abre la puerta a que sea candidata al Elíseo en 2027

La justicia rebaja la condena a Marine Le Pen y el veredicto abre la puerta a que sea candidata al Elíseo en 2027

Drones, satélites y miles de millones en una flota aérea conjunta: la OTAN muestra a Trump cómo gasta más en defensa

Drones, satélites y miles de millones en una flota aérea conjunta: la OTAN muestra a Trump cómo gasta más en defensa

Australia fue pionera en prohibir el acceso de los menores a las redes sociales: los fallos en su aplicación son una advertencia para España

Australia fue pionera en prohibir el acceso de los menores a las redes sociales: los fallos en su aplicación son una advertencia para España

"Es un truco sucio": La UE retoma su polémica propuesta de escanear tus mensajes contra el abuso sexual infantil

"Es un truco sucio": La UE retoma su polémica propuesta de escanear tus mensajes contra el abuso sexual infantil

Los pasajeros europeos seguirán pagando por el equipaje de mano y serán indemnizados si su vuelo se retrasa más de tres horas

Los pasajeros europeos seguirán pagando por el equipaje de mano y serán indemnizados si su vuelo se retrasa más de tres horas