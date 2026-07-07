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Atentado

La principal sospechosa del atentado de Mónaco aparece muerta en Kiev con un disparo en la cabeza

La investigación apunta a que la sospechosa regresó a Ucrania tras el atentado y fue asesinada; dos personas vinculadas a los servicios de seguridad han sido arrestadas

Imagen difundida por la Interpol de Anastasiia Berezovska, sospechosa del ataque contra un oligarca ucraniano en Mónaco.

Imagen difundida por la Interpol de Anastasiia Berezovska, sospechosa del ataque contra un oligarca ucraniano en Mónaco. / HANDOUT / AFP

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Europa Press

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La Fiscalía General de Ucrania ha informado este martes del hallazgo sin vida el lunes por la noche en Kiev de Anastasia Berezovskaya, principal sospechosa del atentado en Mónaco de hace una semana contra el oligarca ucraniano Vadim Ermolaev.

Las autoridades han logrado dar con ella gracias al testimonio de uno de los dos responsables confesos de estar relacionados con este caso. Se trata de un oficial en activo de los servicios de Inteligencia y de un antiguo agente de las fuerzas de seguridad ucranianas, según ha detallado la Fiscalía en sus redes sociales.

Berezovskaya, de 39 años, presentaba heridas de bala en la cabeza. La mujer había sido señalada como la principal sospechosa del ataque con explosivos que dejó gravemente herido a Ermolaev, a quien tuvieron que amputar una pierna y a su pareja, que sigue en estado crítico, así como a su hijo menor.

Las autoridades han detallado que, a su regreso a Ucrania, la mujer se puso en contacto con su familia y con estas dos personas, que ya han sido detenidas por asesinato. La investigación apunta además que ambos realizaron transferencias bancarias a la sospechosa. Durante los registros, en la casa del exagente "se descubrió un sótano con características similares a las de una cámara de tortura".

Las grabaciones de las cámaras de seguridad identificaron a la mujer, vestida con un gorro negro y ropa holgada, durante varios "viajes de reconocimiento" el 26 y el 27 de junio. Dos días después, esperó a las víctimas en un banco de la Place des Moulins y colocó un artefacto explosivo en las escaleras del edificio.

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El empresario --la 23ª persona más rica de su país según la revista Forbes-- reside en el Principado desde al menos 2021, dos años antes había obtenido la nacionalidad chipriota. Asimismo, está sujeto a sanciones ucranianas desde diciembre de 2023 por sus actividades comerciales en Crimea, territorio cuya autoridad reivindica Ucrania tras su anexión a Rusia en 2014.

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