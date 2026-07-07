Guerra de Irán, en directo. Última hora | Millones de personas despiden a Alí Jameneí en Teherán en un gesto de poder de la República Islámica

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Atacado e incendiado un petrolero en el estrecho de Ormuz tras el impacto de un proyectil desconocido El impacto de un proyectil de origen desconocido contra un petrolero, en la noche de este lunes, ha provocado un incendio a bordo de la referida embarcación que se encontraba a ocho millas náuticas (unos 14,8 kilómetros) al este de la localidad de Limah, en Omán, y en pleno estrecho de Ormuz. "Un petrolero ha informado de que, mientras navegaba en dirección sur, fue alcanzado por un proyectil desconocido en el costado de babor, lo que provocó un incendio", ha informado el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés). Por causa de este incidente, ha agregado la autoridad marítima, no han sido registradas hasta el momento víctimas ni tampoco ningún tipo de impacto medioambiental.

El cuerpo de Jamenei llega a Qom tras la multitudinaria despedida en Teherán Los restos del ayatolá Alí Jamenei han llegado en la tarde de este lunes a la ciudad iraní de Qom tras culminar los tres días de actos en recuerdo del difunto líder supremo iraní celebrados en Teherán. Tras un día en Qom, el cuerpo de Jamenei será llevado a Irak y posteriormente regresará a Irán, concretamente a Mashhad, donde recibirá sepultura. "El cuerpo del líder mártir ha llegado a Qom", ha informado la televisión pública iraní, IRIB, que ha emitido imágentes del helicóptero que ha llevado el féretro hasta Qom. La comisión encargada del funeral ha informado de que el miércoles el cuerpo será llevado a Irak, a las ciudades de Nayaf y Kerbala, en el sur del país de mayoría chií. En Nayaf la procesión será de 6 kilómetros y en Kerbala, de 5,8 kilómetros, siempre entre férreas medidas de seguridad. Hasta Irak se desplazará el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

El petróleo de Texas baja un 0,2 % tras el aumento de producción de la OPEP+ El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este lunes un 0,2 % al cierre, hasta 68,55 dólares el barril, después de que la alianza petrolera OPEP+ decidiera aumentar su producción en agosto. Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, restaban 0,14 dólares respecto al cierre anterior. La OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordó el domingo elevar su producción petrolera en agosto por quinto mes consecutivo, añadiendo 188.000 barriles diarios a partir del primer día del próximo mes.

AI hace un llamamiento urgente para salvar la vida del médico gazatí preso Abu Safiya Amnistía Internacional (AI) exigió este lunes la "libertad inmediata" del doctor Hussam Abu Safiya, director del hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, detenido por Israel desde diciembre de 2024, porque su vida corre peligro "inminente", como consecuencia de las torturas que ha sufrido bajo custodia israelí. En un comunicado, la organización internacional señaló que "está aumentando la preocupación" por el médico palestino, ante "los detalles que van saliendo a la luz sobre el deterioro de sus condiciones de detención, que son verdaderamente espeluznantes". "Es inconcebible que un pediatra, que ha dedicado su vida a salvar a otras personas, esté siendo sometido a torturas y otros malos tratos —incluidos graves abusos físicos y psicológicos y un aislamiento prolongado— mientras permanece detenido sin justificación alguna", declaró Erika Guevara Rosas, directora principal de Investigación, Defensa, Políticas y Campañas de Amnistía Internacional.

El acuerdo de paz no restablece la situación previa a la guerra, afirma Schnabel del BCE Los esfuerzos de paz en Oriente Medio han contribuido a una rápida caída de los precios de la energía, pero no han restablecido la situación mundial previa al estallido de las hostilidades, según Isabel Schnabel, miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo. "¿Significa la bajada de los precios del petróleo que hemos vuelto a la situación previa a la guerra? No lo creo", declaró la funcionaria alemana en un panel celebrado el lunes en Roma. "El acuerdo de paz sigue siendo frágil. Los mercados siguen apuntando a precios del petróleo más altos a largo plazo. Los precios del gas siguen siendo un 40% superiores a los de antes de la guerra". El impacto provocado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán no puede ignorarse, reiteró, advirtiendo de que las presiones sobre los oleoductos y las cadenas de suministro siguen siendo elevadas. Funcionarios como Schnabel insisten en que las presiones inflacionarias persisten, amenazando con impulsar los salarios, así como los precios de los alimentos y los servicios en los próximos meses. Sin embargo, con la caída de los precios del petróleo y una inflación que se modera más rápido de lo esperado, surgen dudas sobre si el BCE ampliará la subida de tipos de interés de junio.

El Ejército de Pakistán afirma que continuará sus operaciones contra territorio afgano El Ejército de Pakistán aseguró este lunes que sus Fuerzas Armadas continuarán llevando a cabo operaciones de inteligencia contra "el terrorismo procedente del territorio afgano controlado por los talibanes". "Pakistán tiene el derecho inequívoco de defender a su pueblo del terrorismo, y las Fuerzas Armadas continuarán las operaciones basadas en inteligencia contra el terrorismo que emana del territorio controlado por los talibanes afganos", reza el comunicado del Ejército paquistaní (ISPR) emitido tras una conferencia presidida por el mariscal de campo Asim Munir. Las relaciones bilaterales entre Pakistán y Afganistán permanecen tensas desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021. Islamabad acusa a Kabul de permitir a grupos insurgentes lanzar ataques en suelo paquistaní, una acusación que el Gobierno de facto afgano niega rotundamente. Asimismo, Pakistán responsabiliza a la India de armar a facciones militantes radicadas en Afganistán, algo que Nueva Delhi rechaza.

Macron llega a Siria, primera visita de un líder occidental desde la caída de al-Asad Emmanuel Macron llegó a Damasco el lunes por la noche para una visita sin precedentes, la primera a Siria de un jefe de Estado occidental desde la caída de Bashar al-Asad y el ascenso al poder del presidente Ahmad al-Sharaa, según observó un periodista de AFP. Durante su estancia hasta el martes, abogará por "una Siria libre y pluralista, respetuosa de cada una de sus partes integrantes" y que desempeñe un papel moderador en Oriente Medio, informó el Palacio del Elíseo a la prensa. Francia se había abstenido de comentar sobre el viaje del presidente francés hasta su llegada, principalmente debido a preocupaciones de seguridad en un país que atraviesa un frágil proceso de paz.

Hamás pone fin a 19 años de administración de la Franja de Gaza El anuncio efectuado este lunes por Hamás de que disuelve su Gobierno y pasa el testigo al comité formado por palestinos que deberá administrar el enclave según el acuerdo de alto el fuego, pone fin a 19 años de administración de Gaza por parte del movimiento político y armado palestino fundado en 1987. El pasado 9 de octubre, Israel y Hamás acordaron un alto el fuego, con la mediación de Estados Unidos, que puso fin a la guerra que ambos libraban desde octubre de 2023 y que había comenzado después de que la organización palestina lanzara un ataque sin precedentes contra Israel en el que acabó con la vida de 1.200 personas y secuestró a 251. El acuerdo de octubre de 2025 estableció que el gobierno de la Franja pasaría de Hamás al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), dependiente de la Junta de Paz de Donald Trump e integrado por tecnócratas palestinos independientes, que se encargarían de la administración y los servicios públicos durante un periodo de transición.

Arabia Saudita aplica el mayor recorte de precios del petróleo en 26 años por exceso de oferta Arabia Saudita redujo el precio para agosto de su principal variedad de crudo para los clientes asiáticos en la mayor proporción registrada en al menos 26 años, debido a que el aumento de la oferta mundial ha intensificado la competencia por los compradores. La petrolera estatal Saudi Aramco rebajará el precio de su crudo Arab Light para Asia en US$11 por barril el próximo mes, para quedar con un descuento de US$1,50 respecto del referencial regional, según una lista de precios consultada por Bloomberg. La reducción supera ampliamente el recorte de US$8 que esperaban los analistas consultados en una encuesta de Bloomberg.