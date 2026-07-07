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Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora | Zelenski dice que una "batalla en el cielo" decidirá el resultado de la guerra con Rusia
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Cortes de luz
Mientras tanto, en la región rusa contigua a Sumi, Bélgorod, un ataque ucraniano ha alcanzado "infraestructuras civiles" y, pese a no haber causado víctimas mortales, sí ha herido a tres personas en la localidad de Belovskoye, según ha informado en redes el gobernador en funciones, Alexander Shuvaev. "También en el distrito, en la localidad de Pushkarnoye, se ha producido un incendio en una dependencia; los servicios de emergencia están trabajando para extinguirlo", ha agregado, antes de informar de otro fuego en un edificio en la propia ciudad de Bélgorod, donde los Bomberos están desplegados para sofocarlo. De todas maneras, Shuvaev ha alertado de que "la infraestructura energética ha vuelto a sufrir daños, lo que ha provocado cortes de electricidad y agua en algunas zonas de Bélgorod y en varios municipios".
Mueren al menos dos personas en bombardeos rusos contra la fronteriza región ucraniana de Sumi (noreste)
Al menos dos personas han fallecido este lunes a causa de nuevos ataques rusos contra la región de Sumi, en el noreste de Ucrania, perpetrados en el marco de los reiterados bombardeos que ha sufrido este óblast en las últimas semanas, de manera paralela a los sufridos en Kiev, entre otros territorios del país. "Dos civiles han fallecido hoy como consecuencia de los ataques rusos en los distritos de Sumi y Ojtirka, en la región de Sumi", ha informado en redes el gobernador de la región, Oleg Grigorov. En concreto, el ataque de Ojtirka se ha producido en la localidad de Velika Pisarivka, fronteriza con la región rusa de Bélgorod. Allí, ha indicado el gobernador, "un dron ruso ha impactado contra una vivienda civil". "El propietario ha fallecido", ha subrayado antes de agregar que "el hombre habría cumplido 58 años mañana (martes)". Asimismo, otro hombre de 65 años ha muerto cuando se encontraba en una vivienda en la localidad de Stetskivska, en el distrito de Sumi, tras el impacto de "un dron ruso" contra el edificio residencial en cuestión. "Gravemente herido", el individuo "fue ingresado en el hospital, pero, lamentablemente, ha fallecido allí", ha señalado el dirigente regional.
El Gobierno alemán enfatiza su apoyo a Ucrania en vísperas de la cumbre de la OTAN
El Gobierno alemán enfatizó este lunes su apoyo a Ucrania frente a la guerra de agresión rusa, tras un encuentro del Consejo de Seguridad Nacional de Alemania bajo la dirección del canciller germano, Friedrich Merz, en la víspera de la cumbre de la OTAN en Ankara. "El Gobierno alemán seguirá apoyando a Ucrania con decisión y aumentará junto a sus socios la presión contra Rusia", indicó en un comunicado el portavoz de la Cancillería alemana, Stefan Kornelius. Este mensaje del Ejecutivo germano trascendió tras una reunión del Consejo de Seguridad Nacional alemán, foro que reúne a ocho ministros clave del Ejecutivo, entre ellos los de Defensa, Exteriores, Interior, Finanzas, Economía y Justicia.
Sánchez irá a la OTAN con datos que rebaten las acusaciones de Trump y las dudas de Rutte
El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá a la cumbre de Ankara con datos que el Ejecutivo considera que demuestran la realidad del pleno compromiso de España con la OTAN y que rebaten las acusaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, y las dudas del secretario general de la Alianza, Mark Rutte. Desde que en la cumbre del año pasado España fuera el único país que no secundó un gasto del 5 % de su PIB en defensa, se han sucedido las críticas de Trump, acrecentadas después de que el Gobierno considerara que la operación contra Irán estaba fuera del derecho internacional y prohibiera el uso para ella de las bases estadounidenses en Morón y Rota. Aunque el deseo es que la cita de Ankara no se centre en ese reproche de Trump a España y a otros países europeos, fuentes del Gobierno aseguran que Sánchez acude muy tranquilo y con los deberes hechos, tal y como aseguran que lo atestigua la propia OTAN.
La ONU condena los últimos ataques rusos contra Ucrania y pide una desescalada "urgente"
El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó este lunes a través de su portavoz los últimos ataques rusos contra Ucrania y volvió a pedir una desescalada "urgente" del conflicto. "Cualquier ataque contra la población civil e infraestructuras civiles, independientemente de donde se produzcan, constituye una clara violación del derecho internacional humanitario y debe cesar de inmediato", expresó en su rueda de prensa diaria el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.
Zelenski dice que una "batalla en el cielo" decidirá el resultado de la guerra con Rusia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró este lunes en una entrevista que el resultado de la fase decisiva de la guerra con Rusia se decidirá mediante "una batalla en el cielo". Zelenski comentó en una entrevista con el diario británico 'Financial Times' (FT), horas después de un masivo ataque ruso contra Kiev, que Ucrania ya había logrado impedir la victoria de Rusia en tierra y había expulsado a gran parte de su flota del mar Negro, convirtiendo el espacio aéreo en el escenario principal del conflicto. "Creo que la victoria en esta guerra pertenece a quien sea más inteligente", afirmó el líder ucraniano. "Si detienes al enemigo en el campo de batalla, si frenas la guerra en tierra y le niegas el dominio en el mar -como hicimos con nuestros drones navales, ahuyentando a la flota rusa- entonces el próximo campo de batalla será el cielo", continuó. Zelenski también confesó al diario que sentía que el presidente estadounidense, Donald Trump, estaba viendo la guerra de Ucrania con una "nueva perspectiva". "El presidente Trump quiere estar donde hay éxito", dijo el mandatario ucraniano. "Eso está ligado a muchas cosas, no solo a su personalidad, sino también a las próximas elecciones, a su estatus y a su convicción de cómo se puede terminar esta guerra".
Adrià Rocha Cutiller
Rutte promete una lluvia de "miles de millones de dólares" en gasto en defensa y agradece la presión de Trump a los aliados europeos
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha prometido este lunes, en la rueda de prensa previa a la cumbre anual de la alianza en Ankara, la firma de decenas de contratos por valor de "miles de millones de dólares" sobre todo durante un congreso armamentístico que tendrá lugar este martes por la mañana, pocas horas antes de que los 32 jefes de Estado y de gobierno de la OTAN aterricen a la capital de Turquía. El encuentro central de la cumbre se celebrará durante la mañana del miércoles. "Anunciaremos nuevos contratos por decenas de miles de millones de dólares que nos permitirán dotarnos del equipamiento esencial para la disuasión y la defensa", ha declarado Rutte, antes de insistir en que Rusia sigue siendo, ahora mismo, "la mayor amenaza de la seguridad europea". Más información, aquí.
Francia pide a Moscú que cese su "baño de sangre" en Ucrania tras nuevos ataques en Kiev
Francia condenó este lunes las nuevas oleadas de ataques lanzados por Rusia contra Kiev durante la noche del domingo al lunes, que dejaron al menos 14 muertos en la capital ucraniana y otras seis víctimas mortales en la localidad de Vishneve, e instó a Moscú a que cese el "baño de sangre". En un mensaje en sus redes sociales, el ministro francés de Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, denunció que "los misiles balísticos de Vladímir Putin (el presidente ruso) volvieron a atacar edificios residenciales en Ucrania", y elevan a al menos 14 los fallecidos al sumarse las víctimas de los bombardeos de la pasada semana. "Este baño de sangre debe cesar", afirmó Barrot, quien expresó la solidaridad de Francia con "la resistencia ucraniana, que mantiene al ejército ruso en jaque en toda la línea del frente". En una declaración, un portavoz del Ministerio francés de Asuntos Exteriores denunció que Rusia lanzó "un nuevo ataque masivo con cientos de drones y misiles" contra la capital ucraniana, dirigido deliberadamente contra barrios residenciales habitados por civiles.
Rutte dice que los recientes ataques rusos en Ucrania demuestran la desesperación de Putin
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó este lunes en Ankara que los últimos ataques rusos contra objetivos civiles de Ucrania muestran "lo desesperado" que está el líder ruso, Vladimir Putin, al tiempo que hizo un llamamiento a más apoyo aliado para el país atacado. En los últimos meses Ucrania lo está haciendo "mucho mejor que solo tres o cuatro meses antes", aseguró el secretario general de la Alianza en una rueda de prensa en víspera de la 36 cumbre de líderes de la OTAN en la capital turca. "Ucrania está cambiando en estos momentos la dinámica en el campo de batalla, gracias a la valentía, la dedicación y el ingenio de sus fuerzas armadas", destacó el responsable de la OTAN. Rusia atacó anoche numerosos objetivo civiles en Ucrania con misiles balísticos y con drones, dejando al menos 20 personas muertas, de ellas 14 en Kiev. Por eso, Rutte destacó que el país agredido sigue necesitando apoyo de la OTAN, sobre todo para su defensa aérea.
Ante el veto turco a las protestas, Rutte destaca que manifestarse es importante en democracia
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó este lunes en Ankara, en víspera de la cumbre de líderes de la Alianza, la importancia de poder manifestarse en democracia si bien no comentó directamente la prohibición de protestas que rige durante el encuentro en la capital turca ni las recientes detenciones de activistas y manifestantes. Preguntado en una rueda de prensa por las amplias redadas policiales que han llevado a prisión preventiva a más de 200 personas en los últimos días, aparentemente por sospechas de que podrían protestar contra la cumbre, Rutte se limitó a decir que "la democracia es más que solo unas elecciones". "Las elecciones son desde luego cruciales en una democracia, pero la democracia es también la prensa libre. Ustedes en esta sala. Que puedan preguntar todo lo que quieran, escribir los artículos que quieran, hacer sus investigaciones", dijo Rutte.
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