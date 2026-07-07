Marta Kos, comisaria de Ampliación de la UE: "Ucrania se ha convertido en un pilar fundamental de la arquitectura de seguridad europea"

"Ucrania se ha convertido en un pilar fundamental de la arquitectura de seguridad europea", ha dicho la comisaria de ampliación, Marta Kos, durante un debate en el Parlamento Europeo sobre los avances del país en su camino para convertirse en Estado miembro de pleno derecho de la Unión Europea (UE).

Han tenido que pasar cuatro años desde que la UE concedió el estatus de país candidato a Ucrania para que se inicien las negociaciones de adhesión. Pero en las últimas semanas, el procedimiento se ha acelerado con la apertura, el pasado mes de junio, del primer capítulo de esas negociaciones, que se centra en el Estado de derecho, el funcionamiento de las instituciones, la buena gobernanza o el respeto a los derechos fundamentales.

La próxima semana podría formalizarse la apertura de las conversaciones sobre otro aspecto clave: la política exterior y de seguridad. En este contexto, durante un debate sobre la cuestión en la Eurocámara, la comisaria ha subrayado que "seguridad y ampliación no pueden considerarse dos agendas separadas". Para Kos, "son dos caras de la misma moneda". Por eso, ha defendido que "una Europa más fuerte y segura requiere una política de ampliación creíble, y una política de ampliación creíble fortalece nuestra seguridad colectiva".

Los avances de Ucrania

Kos ha destacado los avances de Kiev en el proceso. "En los últimos años, Ucrania ha mantenido una trayectoria de reformas coherente y ha seguido alineándose con la UE, lo cual es fundamental", ha dicho. Para la comisaria, "esto refleja un compromiso político sostenido en circunstancias excepcionalmente difíciles". Pero al mismo tiempo, cree que el país eslavo debe hacer todavía más esfuerzos, especialmente en la lucha contra la corrupción. La Comisión Europea seguirá de cerca las reformas necesarias en este ámbito.

Sin embargo, la comisaria ha abierto la puerta a buscar maneras de estrechar la colaboración mientras dure el proceso. "Mientras Ucrania avanza en su proceso de adhesión, debemos seguir explorando todas las vías posibles para una integración gradual", ha dicho Kos. La eslovena ha reiterado en este sentido que "la adhesión de Ucrania es una inversión en una Europa más fuerte, segura y resiliente".

El siguiente paso

En diciembre de 2023, los líderes de la Unión Europea reunidos en el Consejo Europeo decidieron iniciar las negociaciones de adhesión con Ucrania. Para lograr la unanimidad necesaria, el entonces primer ministro Viktor Orbán, quien se oponía, abandonó convenientemente durante un breve periodo de tiempo la sala. Sin embargo, Hungría mantuvo después el proceso bloqueado durante años.

El cambio de gobierno en Hungría tras la victoria del líder opositor, Péter Magyar, en las elecciones el pasado mes de abril, ha permitido desbloquear el proceso. Magyar llegó a un acuerdo con los ucranianos sobre la protección de la minoría húngara en el país, el mismo asunto al que aludía Orbán para oponerse.

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Tras la apertura del primer capítulo de las negociaciones el pasado mes de junio, la próxima semana podrían iniciarse las conversaciones sobre una nueva área de colaboración. Kiev considera los avances en las negociaciones de adhesión a la UE como parte de sus garantías de seguridad frente a Rusia. Una adhesión todavía más importante, teniendo en cuenta la falta de avances para la entrada del país en la OTAN.