Estas son las 10 ciudades del mundo con mejor calidad de vida en 2026

Copenhague (Dinamarca) conserva su puesto de privilegio como la ciudad con mayor calidad de vida del mundo por segundo año seguido. Así lo certifica el Global Liveability Index elaborado por el Economist Intelligence Unit, del grupo Economist. El informe evalúa 173 ciudades de todo el mundo teniendo en cuenta cinco criterios principales: estabilidad, atención sanitaria, cultura y medio ambiente, educación e infraestructuras. La capital danesa mantiene el primer puesto gracias a sus excelentes resultados en estabilidad, educación e infraestructura, consolidándose como un referente internacional en bienestar urbano.

Tras la capital danesa se sitúan Viena (Austria) y Melbourne (Australia), seguidas de Ginebra , Zúrich (Suiza), Osaka (Japón), Auckland (Nueva Zelanda), Adelaida (Australia) y Tokio (Japón), que este año logra entrar entre las 10 primeras posiciones. La capital austríaca cedió el primer puesto a Copenhague el año pasado.

Los expertos coinciden en que las ciudades mejor clasificadas comparten características como sistemas sanitarios de alta calidad, una educación excelente, transporte público eficiente, bajos índices de criminalidad y una sólida red de servicios públicos. Además, cuentan con políticas urbanas centradas en la sostenibilidad y el bienestar de sus habitantes.

Contrastes

En contraste, las grandes urbes con problemas de inseguridad, conflictos o infraestructuras deficientes continúan ocupando los últimos puestos del índice. El estudio, además, subraya que la estabilidad política y social sigue siendo uno de los factores más determinantes para garantizar una alta calidad de vida.

En la parte baja de la tabla, la ciudad con peor calidad de vida es Damasco, en Siria. Además, la ciudad iraní de Teherán ha caído al puesto 164 como consecuencia de la guerra, mientras que Kiev ha descendido al puesto 166. La tónica que sigue Irán se refleja en la clasificación de las ciudades de la región del Golfo, que experimentaron un descenso en las puntuaciones de la categoría de estabilidad.

Las ciudades que más descendieron fueron Mascate, la capital de Omán, que cayó 14 puestos hasta el 123º, y Ciudad de Kuwait, que bajó 12 puestos hasta el 105º.

"La puntuación media de habitabilidad a nivel mundial es la misma que el año pasado, porque el deterioro de la estabilidad (en Oriente Medio) y las mejoras en la atención sanitaria (en Asia) se compensan mutuamente en las 173 ciudades", declaró para la CNN Ana Nicholls, directora de industria de EIU.

El informe de la EIU se publica cada año y sirve como referencia para gobiernos, empresa y ciudadanos interesados en conocer qué ciudades ofrecen las mejores condiciones para vivir, trabajar y desarrollarse.

Este es el ranking de las 10 ciudades con mejor calidad de vida:

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