Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio la BisbalBrasilBarcelonaInglaterra - MexicoLa MinaTour de Francia 2026Ola calorPAULongevidad
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Última hora del terremoto en Venezuela, en directo

¿Qué es el doblete sísmico que ha ocurrido en Venezuela y por qué se han producido dos terremotos violentos en menos de un minuto?

Venezuela busca a la desesperada a los desaparecidos por los terremotos: "¡Antonio, mamá está aquí!"

Venezuela, 7 días después del sismo: continúan las labores de rescate

Venezuela, 7 días después del sismo: continúan las labores de rescate / Agencias

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Àlex Álvarez García

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron varias regiones de Venezuela. La cifra de muertos se cuenta en miles de personas, con cientos de edificios residenciales con daños graves. Países de todo el mundo, incluido España, han enviado equipos de rescate. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional. La búsqueda de supervivientes se mantiene, pero cada vez con menos esperanzas.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Putin llama por teléfono a Trump y le asegura que conquistará todo el Donbás: 'Tomaremos una ciudad tras otra
  2. Sánchez afronta una cumbre de la OTAN marcada por las amenazas de Trump: 'España aprenderá
  3. Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Putin acusa a los países de la OTAN de prepararse para una guerra contra Rusia
  4. Guerra de Irán, en directo. Última hora | Irán afronta los mayores funerales de su historia para despedir a Alí Jameneí
  5. El Reino Unido destapa una red internacional de hombres que drogaban y abusaban de sus mujeres
  6. Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Venezuela eleva a 2.295 los muertos por los terremotos
  7. Lo advirtió China a Estados Unidos: No era un disidente chino, era un estafador
  8. La guerra de Ucrania ha causado más de dos millones de bajas, la mayoría de ellas en el bando ruso

Última hora del terremoto en Venezuela, en directo

Última hora del terremoto en Venezuela, en directo

Directo | Al menos 11 muertos y más de cuarenta heridos en un nuevo gran ataque ruso a Kiev

Directo | Al menos 11 muertos y más de cuarenta heridos en un nuevo gran ataque ruso a Kiev

Una fuente de Hamás afirma que el grupo anunciará la disolución de su Gobierno en Gaza

Una fuente de Hamás afirma que el grupo anunciará la disolución de su Gobierno en Gaza

Al menos once muertos y más de cuarenta heridos en un nuevo gran ataque ruso a Kiev

Al menos once muertos y más de cuarenta heridos en un nuevo gran ataque ruso a Kiev

Primera foto de Mette-Marit tras su trasplante de pulmón: en palacio con Haakon, celebrando la histórica victoria de Noruega ante Brasil

Primera foto de Mette-Marit tras su trasplante de pulmón: en palacio con Haakon, celebrando la histórica victoria de Noruega ante Brasil

Directo | Exteriores eleva a 35 los españoles fallecidos, mientras que son 140 los desaparecidos

Directo | Exteriores eleva a 35 los españoles fallecidos, mientras que son 140 los desaparecidos

DIRECTO Irán | Cientos de miles de personas comienzan a despedir en Teherán los restos mortales del líder supremo Alí Jamenei

DIRECTO Irán | Cientos de miles de personas comienzan a despedir en Teherán los restos mortales del líder supremo Alí Jamenei

Más misiles, más soldados y más euros: la OTAN afronta en la cumbre de Ankara el reto de una alianza más europea

Más misiles, más soldados y más euros: la OTAN afronta en la cumbre de Ankara el reto de una alianza más europea