Última hora del terremoto en Venezuela, en directo

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron varias regiones de Venezuela. La cifra de muertos se cuenta en miles de personas, con cientos de edificios residenciales con daños graves. Países de todo el mundo, incluido España, han enviado equipos de rescate. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional. La búsqueda de supervivientes se mantiene, pero cada vez con menos esperanzas.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

Rubio ensalza la "unidad" tras los terremotos y apuesta por avanzar hacia "una Venezuela alineada con EEUU" El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha ensalzado "la valentía y la unidad" mostrada por la población venezolana tras los devastadores terremotos del 24 de junio, que dejan ya más de 3.300 muertos, y ha apostado por trabajar hacia "una Venezuela alineada con Estados Unidos", ante el acercamiento tras la captura en enero del presidente del país, Nicolás Maduro, en una operación militar en la capital, Caracas.

Venezuela retoma las clases en las zonas no afectadas por los terremotos Venezuela retoma las clases en las zonas no afectadas por los terremotos del 24 de junio, mientras que se mantienen suspendidas en las localidades golpeadas por los sismos.

Rodríguez anuncia la creación de una unidad militar especial para atender emergencias ante desastres La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado la creación de una unidad militar especial para atender situaciones de emergencia ante desastres del calibre del doble terremoto que sacudió al país a finales de junio, por cuenta del cual ya han perdido la vida más de 3.300 personas.

Delcy Rodríguez sustituye a la ministra de Transporte en plena emergencia por los sismos La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este domingo al ingeniero civil Francisco Garcés como ministro de Transporte, en sustitución de la chavista Jacqueline Faría, en plena emergencia por los devastadores terremotos del 24 de junio que dejaron al menos 3.342 muertos. La cartera de Transporte se ha encargado en los últimos días de la inspección de infraestructura vial afectada y de la movilización de maquinaria para trabajos de recuperación y mantenimiento, sobre todo, en la devastada región costera de La Guaira (norte, aledaña a Caracas), la más golpeada por los sismos, con numerosos derrumbes de edificios y daños en carreteras.

Suben a 3.342 los fallecidos y a 16.740 los heridos por los terremotos en Venezuela La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 3.342, mientras que la de heridos se elevó a 16.740, informó este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

México envía dos buques con más de 2.000 metros cúbicos de ayuda humanitaria a Venezuela Dos buques de la Armada de México zarparon este domingo desde el estado de Veracruz, en el golfo de México, con 2.003 metros cúbicos de ayuda humanitaria para Venezuela, informaron la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El Gobierno mexicano precisó en un comunicado conjunto que esta ayuda parte del país bajo la instrucción de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, tras la emergencia que afronta el país suramericano por los terremotos del 24 de junio.

Venezuela se centra en el desescombro y en recuperar cuerpos tras partida de rescatistas A las calles de La Guaira, la zona devastada por el doble terremoto de Venezuela, han llegado en las últimas horas decenas de máquinas amarillas para retirar escombros y ayudar a acelerar las labores de recuperación de cadáveres. Mientras tanto, casi todos los grupos de rescatistas internacionales se han retirado ya y en los edificios derruidos quedan voluntarios venezolanos, bomberos, defensa civil nacional y vecinos que siguen retirando escombros.

Colombia envía hospital de campaña a Venezuela para atender a afectados por los terremotos El Gobierno colombiano desplegó este domingo un hospital de campaña hacia Venezuela para reforzar la atención médica a los damnificados por los terremotos del pasado 24 de junio, que han dejado al menos 2.954 muertos, 16.592 heridos y más de 10.700 personas alojadas en campamentos temporales, según el último balance oficial. La misión coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en articulación con el Ministerio de Salud y con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), "operará durante dos meses y medio", aseguró el almirante Ricardo Hurtado, subdirector para el Manejo de Desastres.

Afectados por los terremotos en Venezuela se desplazan a otros estados, según la ONU Afectados por los terremotos en Venezuela se han desplazado desde La Guaira, el estado más devastado del país por el desastre, a otras regiones que no sufrieron daños considerables, dijo a EFE este domingo la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). "Lo que estamos viendo ahora es que hay cada vez más desplazamientos hacia estados que no han sido afectados", dijo a EFE Veronique Durroux, portavoz de OCHA Latinoamérica y Caribe.