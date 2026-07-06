Patriot Front: quiénes son los supremacistas blancos que desfilaron enmascarados el 4 de julio en Washington

"Creo que los inmigrantes judíos y musulmanes representan una gran amenaza para Estados Unidos y su economía. Están provocando que la policía les dispare y hacen que la división social sea mayor". Estas palabras no pertenecen a un miembro del grupo nazi que llenó el famoso Madison Square Garden de esvásticas el 20 de febrero de 1939, sino que es una declaración incendiaria del usuario Vincent KY, en el chat encriptado Rocket. Este internauta es integrante del grupo supremacista y abiertamente nazi Patriot Front, la misma organización de radicales supremacistas blancos que movilizó a 400 personas enmascaradas para desfilar por las calles de Washington DC durante el 4 de julio, en la celebración del 250 aniversario de la independencia del país.

Acompañados por el estruendo de los tambores y con banderas confederadas, santo y seña de las épocas de la esclavitud, los manifestantes de extrema derecha corearon "¡Recuperemos América!", espoleados por las alarmas de Donald Trump ante una supuesta amenaza comunista. La marcha dio inicio en la estación central de trenes, cerca de la cúpula del Capitolio, y marcharon por las calles próximas al Congreso.

Además, cerca del mediodía, abarrotaron trenes del Metro, dejando una inquietante fotografía de la agencia Reuters. En esta instantánea, se puede apreciar a una joven afroamericana en un vagón, rodeada de miembros del Patriot Front con máscaras blancas y gorras de color caqui con 13 estrellas blancas, por las 13 colonias que el 4 de julio de 1776 se emanciparon del Reino Unido.

Un nuevo Estado

Los fundamentos ideológicos de Patriot Front, profundamente contrarios a los principios de la diversidad y la igualdad, beben de la época en que el país norteamericano estaba regido por un sistema legislativo, a nivel local y estatal, que impuso la segregación racial desde finales del siglo XIX hasta la década de 1960, cuando el movimiento Black Power impulsó la promulgación de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

Este grupo surgió en 2017 después de la ruptura de la organización neonazi Vanguard America tras el incidente de la manifestación Unite the Right (2017) en Charlottesville, y está liderado por Thomas Rousseau. La concentración que vio nacer al grupo desembocó en un ataque terrorista, ejecutado por James Alex Fields, contra los participantes de una contramanifestación en la misma ciudad. Entonces, Trump declaró que había "gente muy buena en ambos lados" de las protestas.

Su manifiesto propone la creación de un nuevo Estado que defienda "los intereses de sus fundadores". Afirma que la democracia estadounidense ha fracasado y sostiene que el sistema político actual ha perdido su legitimidad. Como muestra de su descontento, agitaron la bandera del revés, un gesto que también se vio en las protestas izquierdistas contra el despliegue de la policía migratoria de Trump en Minneapolis.

Asimismo, definen la identidad estadounidense como un elemento indisociable de la ascendencia europea, ya que consideran que pertenecer a la nación depende de la "sangre" y no de la ciudadanía o el lugar de nacimiento. El uso de un lenguaje que presenta la situación actual como una crisis existencial recuerda a la retórica del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, pero con conceptos distorsionados y escogidos selectivamente — como la voluntad de poder y el superhombre —, y adaptados con una retórica de superioridad racial. En este sentido, dan por válida la teoría del "gran reemplazo", que defiende una presunta conspiración por la cual la población blanca sería sustituida deliberadamente por inmigrantes que promueven los postulados progresistas de la izquierda.

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Campañas de propaganda

Un informe del centro de estudio del extremismo de la Universidad George Washington detalla que, en lugar de recurrir a la violencia organizada, este grupo centra gran parte de su actividad en campañas de propaganda, marchas cuidadosamente organizadas y vandalismo de espacios públicos, entre otro tipo de actos, con el objetivo de "reclutar nuevos miembros y dar visibilidad a su mensaje". Además, señalan que intentan distanciarse de la estética neonazi utilizando símbolos patrióticos tradicionales, como la bandera de Betsy Ross, y describen a la organización como "neofascista". Sin embargo, incorporan el fasces, un símbolo históricamente asociado con el fascismo italiano.