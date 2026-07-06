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Impacto en los menores

La ONU exige una regulación global de la IA para reducir sus riesgos

El secretario general Antonio Guterres llama a obligar a que las empresas tecnológicas tengan que demostrar que sus productos son seguros antes de ponerlos al alcance de los niños

António Guterres, secretario general de la ONU

António Guterres, secretario general de la ONU / Kay Nietfeld/dpa

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Carles Planas Bou

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Barcelona
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) sigue advirtiendo sobre los riesgos de la inteligencia artificial, particularmente entre los más pequeños. Su secretario general, Antonio Guterres, ha llamado este lunes a adoptar una regulación global que minimice su impacto en la sociedad.

"Una tecnología capaz de remodelar las economías, transformar el mundo laboral, influir en las elecciones y alterar el equilibrio de la seguridad se está implantando a un ritmo tan rápido que nadie, ni siquiera quienes la crean, puede seguirle el paso", ha afirmado durante la celebración del primer Diálogo Global de las Naciones Unidas sobre la Gobernanza de la IA, que se celebra esta semana en Ginebra. "La innovación necesita medidas de protección… Si la IA va a ser poderosa, debe estar regulada".

El encuentro entre gobiernos del mundo que arranca este lunes servirá para debatir la creación de una serie de normas armonizadas que permitan reducir los riesgos asociados a la IA generativa sin perjudicar al desarrollo de aplicaciones positivas. Los delegados analizarán el primer estudio científico global e independiente sobre esta tecnología elaborado por un grupo de 40 expertos seleccionador por la ONU.

Guterres ha remarcado que los menores de edad son los más vulnerables ante unos sistemas diseñados deliberadamente para imitar el comportamiento humano, una característica que puede inducirles a creer ciegamente en todo aquello que escupen los chatbots, traduciéndose así en casos trágicos documentados como el suicidio o los pensamientos delirantes.

Archivo - ChatGPT

Un usuario accede a aplicaciones de IA. / Philip Dulian/dpa - Archivo

Obligaciones a las grandes tecnológicas

El secretario general de la ONU ha llamado a obligar a que las empresas tecnológicas tengan que demostrar que sus productos son seguros antes de ponerlos al alcance de los niños. "No permitimos que un medicamento llegue a un niño hasta que se haya demostrado que es seguro. Probamos cada juguete. Sin embargo, la IA ha llegado a nuestros hijos —a su aprendizaje, a sus amistades, a sus preguntas más íntimas— antes de que nadie se preguntara qué efectos tendría en ellos", ha advertido.

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En su discurso, Guterres también ha pedido prohibir los sistemas que generen imágenes sexuales sin consentimiento de menores de edad y ha alertado sobre la concentración de poder en el campo de la IA en un puñado de empresas y países, principalmente Estados Unidos.

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