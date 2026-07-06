Guerra de Irán, en directo. Última hora | Irán afronta los mayores funerales de su historia para despedir a Alí Jameneí

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

El Ejército iraní advierte que Teherán no dejará salir "impunes" a los responsables de la muerte de Alí Jamenei El comandante en jefe del Ejército de Irán, el general Amir Hatami, ha asegurado este domingo que las autoridades y la sociedad iraní no pararán de "buscar y exigir justicia", y que no dejarán salir "impunes" a los responsables de la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder de la República Islámica cuando un bombardeo de aviones israelíes sobre Teherán, en el comienzo de la ofensiva conjunta con Estados Unidos, acabó con su vida y la de varios de sus familiares el 28 de febrero. "Quienes cometieron este crimen deben saber que la nación iraní y todos nosotros jamás cejaremos en nuestra búsqueda y exigencia de justicia, y no dejaremos impunes a quienes martirizaron a nuestro líder", ha subrayado en declaraciones recogidas por la radiotelevisión estatal iraní, IRIB, en el marco del segundo día de ceremonia fúnebre en honor al difunto mandatario, padre de su sucesor en el cargo, Mojtaba Jamenei.

Ejército israelí mata a un palestino de 16 años y hiere a dos menores más en Cisjordania El Ejército israelí mató este domingo a un adolescente palestino de 16 años e hirió a dos menores más en el campo de refugiados de Qalandia (Cisjordania ocupada), según informó el Ministerio de Sanidad de este territorio en un comunicado. "El niño Walid Nidal Walid Abu Sneina (16 años) fue martirizado y otros dos niños resultaron heridos por balas de ocupación en las extremidades inferiores en Qalandia", recoge la nota de Sanidad. La Media Luna Roja Palestina informó previamente en sus canales de que sus equipos prestaron atención médica a "un joven que recibió un disparo en el muslo con munición real durante una incursión israelí" en el mismo campamento.

Las cúpulas de Irán y Hamás exhiben sus buenas relaciones durante el funeral de Jamenei El presidente del Parlamento de Irán y jefe de la delegación iraní en las negociaciones con Estados Unidos, Mohamed Baqer Qalifab, ha escenificado este domingo su excelente relación con el movimiento islamista palestino Hamás al recibir en Teherán a uno de sus más altos cargos, el jefe de su órgano asesor político, Mohamed Darwish. Darwish ha encabezado la delegación de la organización palestina que ha presentado sus respetos al fallecido ayatolá Alí Jamenei, muerto el 28 de febrero en un ataque israelí con el comienzo de la guerra de Irán, durante los funerales por el líder supremo del país que se están celebrando ahora mismo en la capital de Irán.

Qatar anuncia la reanudación de las actividades de navegación y la reapertura del comercio marítimo con Irán El Ministerio de Transportes de Qatar ha levantado este domingo las restricciones parciales a la navegación que impuso el lunes tras la muerte de uno de sus ciudadanos en el mar por heridas de metralla durante "operaciones militares en la región" en el marco de la guerra de Irán. "Las actividades de navegación marítima ahora pueden reanudarse con normalidad para todo tipo de embarcaciones y buques marítimos, a partir de la fecha de este anuncio", ha informado el Ministerio de Transportes qatarí en un comunicado publicado este sábado.

Adrià Rocha Cutiller Decenas de miles de iraníes despiden al ayatolá Jameneí en un funeral multitudinario en Teherán: "¡Venganza! ¡Muerte a América!" A gritos —tradicionales en las manifestaciones favorables a la República Islámica en Teherán— de "¡Muerte a América!", ¡"Muerte a Israel!", y "¡Venganza!", decenas de miles de iraníes se han despedido este sábado del antiguo líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí. Lea el artículo completo aquí.

Irán promete "concesiones especiales" a China cuando instale su sistema de "peajes" en Ormuz rán ha prometido a China que le dará a sus cargueros un trato especial cuando acabe de instalar el sistema de peajes que pretende sobre el tráfico comercial del estrecho de Ormuz. La república islámica considera que el apoyo brindado por Pekín, especialmente durante el actual conflicto bélico que mantiene con Estados Unidos e Israel, le hace merecedor de "concesiones especiales" y promete extender las mismas a cualquier 'amigo' del país de los ayatolás. Lea aquí el artículo completo.

Irán nombra nuevo jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria en pleno pulso por Ormuz Irán nombró este sábado al almirante Alí Ozmaei como nuevo comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, cuerpo de élite que trata de mantener el control del estrecho de Ormuz en un pulso con Estados Unidos. Ozmaei fue nombrado en el cargo tras haber estado al frente de la Quinta Región Naval de la Guardia, que se extiende por las sureñas islas iraníes de Qeshm y Kish, en el golfo Pérsico, según la agencia iraní DefaPress, vinculada a organizaciones de defensa del país.

Cientos de miles de personas comienzan a despedir en Teherán los restos mortales del líder supremo Alí Jamenei La Gran Mosalla de Teherán acoge desde primera hora de esta mañana a los cientos de miles de personas que han comenzado a reunirse para despedir a los restos mortales del líder supremo Alí Jamenei, segundo guía de la Revolución Islámica, muerto a los 86 años de edad el pasado 28 de febrero en un ataque combinado de Israel y Estados Unidos. Las autoridades iraníes esperan una concentración sin precedentes durante los tres días de procesiones que tendrán en lugar en la capital del país, y que continuarán a lo largo de la semana. Tras la procesión del lunes (que podría acoger a más de 20 millones de personas), el cuerpo de Jamenei será trasladado a Qom y después a la ciudad santa y ciudad natal de Masshad, donde sus restos mortales serán depositados en el santuario del imán Reza.

Comienza el funeral del ayatolá iraní Alí Jamenei con una afluencia masiva de fieles El funeral de Estado del antiguo líder supremo iraní Alí Jamenei comenzó oficialmente este sábado en Teherán, donde miles de fieles acudieron en masa al lugar en una demostración de fuerza tras la guerra contra Israel y Estados Unidos. Cuatro meses después de la muerte del ayatolá en los bombardeos israeloestadounidenses que desataron el conflicto, su féretro permanece expuesto en la Gran Mosalá, un vasto complejo religioso en la capital. Sobre él, yace su emblemático turbante negro. La mayoría vestidos de negro, varios miles de asistentes se congregaron en el lugar desde el amanecer del sábado, incluso antes de que la televisión estatal anunciara, hacia las 06H00 locales (02H30 GMT), el inicio oficial de los actos.