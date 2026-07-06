Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio la BisbalBrasilBarcelonaInglaterra - MexicoLa MinaTour de Francia 2026Ola calorPAULongevidad
instagramlinkedin

Conflicto en Oriente Próximo

Una fuente de Hamás afirma que el grupo anunciará la disolución de su Gobierno en Gaza

La decisión precede a la entrada al territorio palestino del Comité de Administración de Gaza, el grupo técnico creado tras el acuerdo de alto el fuego para gestionar el territorio

Guerra de Irán, en directo

Izz al Din al Haddad, comandante del ala militar de Hamás

Izz al Din al Haddad, comandante del ala militar de Hamás / Europa Press/Contacto/Abdelrahman Alkahlout

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

El Cairo
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una fuente de Hamás en El Cairo informó este lunes a la agencia EFE que el liderazgo del grupo palestino está en camino de anunciar la disolución del llamado "Comité de Seguimiento de la Labor Gubernamental", su Gobierno de facto en la Franja de Gaza.

La fuente, que pidió el anonimato, afirmó que la disolución se produciría este mismo lunes y sería una medida para facilitar la entrada al territorio palestino del Comité de Administración de Gaza, el grupo técnico creado tras el acuerdo de alto el fuego impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump para gestionar el territorio pero que aún no ha recibido la autorización para entrar en la zona.

Noticias relacionadas

En el interior de Gaza, las autoridades del Gobierno de Hamás han convocado para este lunes una "importante rueda de prensa" para abordar "desarrollos significativos". 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Putin llama por teléfono a Trump y le asegura que conquistará todo el Donbás: 'Tomaremos una ciudad tras otra
  2. Sánchez afronta una cumbre de la OTAN marcada por las amenazas de Trump: 'España aprenderá
  3. Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Putin acusa a los países de la OTAN de prepararse para una guerra contra Rusia
  4. Guerra de Irán, en directo. Última hora | Irán afronta los mayores funerales de su historia para despedir a Alí Jameneí
  5. El Reino Unido destapa una red internacional de hombres que drogaban y abusaban de sus mujeres
  6. Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Venezuela eleva a 2.295 los muertos por los terremotos
  7. Lo advirtió China a Estados Unidos: No era un disidente chino, era un estafador
  8. La guerra de Ucrania ha causado más de dos millones de bajas, la mayoría de ellas en el bando ruso

Una fuente de Hamás afirma que el grupo anunciará la disolución de su Gobierno en Gaza

Una fuente de Hamás afirma que el grupo anunciará la disolución de su Gobierno en Gaza

Al menos once muertos y más de cuarenta heridos en un nuevo gran ataque ruso a Kiev

Al menos once muertos y más de cuarenta heridos en un nuevo gran ataque ruso a Kiev

Primera foto de Mette-Marit tras su trasplante de pulmón: en palacio con Haakon, celebrando la histórica victoria de Noruega ante Brasil

Primera foto de Mette-Marit tras su trasplante de pulmón: en palacio con Haakon, celebrando la histórica victoria de Noruega ante Brasil

Directo | Exteriores eleva a 35 los españoles fallecidos, mientras que son 140 los desaparecidos

Directo | Exteriores eleva a 35 los españoles fallecidos, mientras que son 140 los desaparecidos

DIRECTO Irán | Cientos de miles de personas comienzan a despedir en Teherán los restos mortales del líder supremo Alí Jamenei

DIRECTO Irán | Cientos de miles de personas comienzan a despedir en Teherán los restos mortales del líder supremo Alí Jamenei

Más misiles, más soldados y más euros: la OTAN afronta en la cumbre de Ankara el reto de una alianza más europea

Más misiles, más soldados y más euros: la OTAN afronta en la cumbre de Ankara el reto de una alianza más europea

Europa se prepara para tomar las riendas de la OTAN ante un Trump impredecible

Europa se prepara para tomar las riendas de la OTAN ante un Trump impredecible

Directo | Al menos nueve muertos y más de cuarenta heridos en un nuevo gran ataque ruso a Kiev

Directo | Al menos nueve muertos y más de cuarenta heridos en un nuevo gran ataque ruso a Kiev