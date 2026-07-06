Directo guerra Ucrania - Rusia | Última hora

Residencias

"También en el distrito de Darnitski, se ha declarado un incendio en los pisos 24 y 23 de un edificio residencial de 30 plantas. Se está procediendo a la evacuación de los residentes", ha advertido Klitschko, quien también ha informado de otro impacto contra un edificio de 21 plantas en el distrito de Podilski, con la una destrucción parcial entre los pisos tercero y cuarto como consecuencia. Además, en el distrito de Obolonski se han incendiado un almacén y un edificio, desde donde el fuego "se ha extendido a una zona de edificios no residenciales", ha apuntado el alcalde, que horas antes detallaba también otros dos incendios en un edificio no residencial y en un almacén del distrito de Holosivski. El ataque se produce horas después de que Volodimir Zelenski haya advertido de nuevos ataques de saturación rusos, citando informaciones de la inteligencia ucraniana. "Es típico de (Vladimir) Putin: justo después del Día de la Independencia de Estados Unidos y antes de la cumbre de la OTAN en Ankara", ha planteado en su habitual mensaje vespertino diario.