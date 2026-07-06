Directo guerra Ucrania - Rusia | Última hora

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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Residencias
"También en el distrito de Darnitski, se ha declarado un incendio en los pisos 24 y 23 de un edificio residencial de 30 plantas. Se está procediendo a la evacuación de los residentes", ha advertido Klitschko, quien también ha informado de otro impacto contra un edificio de 21 plantas en el distrito de Podilski, con la una destrucción parcial entre los pisos tercero y cuarto como consecuencia. Además, en el distrito de Obolonski se han incendiado un almacén y un edificio, desde donde el fuego "se ha extendido a una zona de edificios no residenciales", ha apuntado el alcalde, que horas antes detallaba también otros dos incendios en un edificio no residencial y en un almacén del distrito de Holosivski. El ataque se produce horas después de que Volodimir Zelenski haya advertido de nuevos ataques de saturación rusos, citando informaciones de la inteligencia ucraniana. "Es típico de (Vladimir) Putin: justo después del Día de la Independencia de Estados Unidos y antes de la cumbre de la OTAN en Ankara", ha planteado en su habitual mensaje vespertino diario.
Hospitalizados
Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informando de las mismas cifras unos minutos después, ha detallado que, de todos aquellos que han registrado lesiones, "14 han sido hospitalizados, entre ellas dos niños de 7 y 8 años". A lo largo de la madrugada, Tkatchenko, que ha apuntado al lanzamiento por parte de Rusia de misiles balísticos, ha ido informando junto a Klitschko de los múltiples impactos registrados, que han causado daños e incendios en varios edificios, incluidos algunos residenciales, en los distritos de Holosivski, Podilski y Darnitski. Ha sido en este último en el que se han hallado los dos cuerpos con los que Tkatchenko actualizaba su balance de víctimas, tras el rescate de hasta 22 personas de un edificio de 25 plantas que ha sufrido un impacto en el cuarto andar, dejando atrapadas a múltiples personas en los pisos superiores, de donde los equipos de rescate las están intentando extraer, según ha señalado el alcalde de la capital ucraniana.
Mueren al menos siete personas y 24 resultan heridas en bombardeos rusos sobre Kiev
Al menos siete personas han muerto y otras 24 han resultado heridas a causa de nuevos bombardeos rusos contra Kiev, horas después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, haya citado informaciones de inteligencia sobre un próximo ataque masivo contra la capital del país. "Cinco personas han fallecido en el ataque ruso. Mi más sentido pésame a la familia y a los amigos. No hay palabras que puedan aliviar este dolor", ha declarado en redes el gobernador militar de Kiev, Timur Tkachenko, que poco después ha señalado que "los equipos de rescate han recuperado otros dos cadáveres de entre los escombros". En consecuencia, ha señalado, "el número de víctimas ha aumentado a siete". En el mismo mensaje, el dirigente militar ha señalado que "el número de heridos es de 24 personas", antes de concluir con crudeza que "los rusos son asesinos".
Trump se reunirá con Zelenski y Al Shara durante la cumbre de la OTAN en Turquía
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá la semana próxima en Turquía con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y con el de Siria, Ahmed al Shara, aprovechando su desplazamiento para participar en la cumbre de la OTAN que se celebra los días 7 y 8 de julio.
Ambas reuniones bilaterales tendrán lugar el miércoles por la tarde en Ankara, ha explicado la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, en una rueda de prensa telemática.
Zelenski asegura que en "meses" habrá condiciones para una paz digna "por la fuerza o por la diplomacia"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este domingo que en cuestión de "meses" se conseguirán las condiciones para una paz digna, ya sea "por la fuerza" o bien a través de la diplomacia y ha recordado las diversas propuestas planteadas por Kiev.
"Ucrania ha planteado ya todas las propuestas, todas las opciones diplomáticas y esperamos que en los próximos meses se acerquen las condiciones para una paz digna ya sea por la fuerza o por la diplomacia (...). Tenemos que poner fin a esta guerra con dignidad y con una paz real", ha afirmado Zelenski en su habitual mensaje vespertino diario.
Ucrania bombardea con drones 16 subestaciones eléctricas de Crimea
Las Fuerzas Armadas ucranianas han atacado hasta 16 subestaciones eléctricas de la península de Crimea, bajo control Ruso, en los dos últimos días, en una nueva oleada contra la infraestructura de esta región y otras como Jersón o Zaporiyia.
El resultado de estos ataques se ha dejado ya notar en estas dos últimas zonas, ya que el gobernador militar prorruso de Jersón, Volodimir Saldo, ha reconocido que hay apagones totales o parciales en todos los distritos de la provincia.
Albares dice que el futuro de Ucrania está en Europa y apoya su búsqueda de paz y libertad
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este sábado que "España está con el pueblo de Ucrania en su persecución de la paz y la libertad" y ha añadido que el futuro de ese país "reside en Europa".
Así lo ha dicho Albares en un mensaje divulgado en la mañana de este sábado, en respuesta a otro tuit de su homólogo de Ucrania, Andrii Sybiha.
Zelenski pide a Merz mayor apoyo para defensa aérea contra misiles rusos
Dos días después del ataque masivo con misiles rusos contra Kiev, que se saldó con 30 muertos, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha conversado con el canciller alemán, Friedrich Merz, sobre las necesidades de defensa aérea de Ucrania.
"Los misiles para los sistemas Patriot son actualmente la máxima prioridad", ha escrito Zelenski en las redes sociales tras la llamada telefónica.
Putin asegura que el territorio de Lugansk ha sido "liberado por completo" de las fuerzas ucranianas
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este viernes que el territorio de la autoproclamada República Popular de Lugansk, situada en la región del Donbás, ha sido "liberado por completo" de las fuerzas militares ucranianas.
"Observo que las tareas de las formaciones y unidades militares del grupo unificado de fuerzas se llevan a cabo de acuerdo con el plan del Estado Mayor de las fuerzas armadas. La liberación de la República Popular de Lugansk se ha completado por completo recientemente", ha destacado el mandatario ruso durante una reunión en uno de los puestos de mando provisionales de las fuerzas armadas rusas, según ha recogido la agencia de noticias rusa 'TASS'.
Putin también ha informado de que sus tropas "estarían avanzando" hacia el territor
Países Bajos se ofrece a acoger el tribunal especial de la agresión rusa a Ucrania
Países Bajos anunció este viernes su disposición formal a acoger el futuro Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, impulsado por Kiev y sus aliados para juzgar a los máximos responsables políticos y militares de la invasión rusa. En una carta al Parlamento neerlandés, el Gobierno explicó que ofrecerá oficialmente al Consejo de Europa albergar el tribunal cuando entre en funcionamiento, aunque condiciona esa oferta a que los países participantes asuman de forma íntegra los costes de su funcionamiento y de la seguridad. La iniciativa responde también a una petición del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y refuerza el papel de Países Bajos como sede de instituciones internacionales de justicia, como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ambas en La Haya.
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