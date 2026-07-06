Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HaalandTráfico Barcelona TourAliança CatalanaVito QuilesIncendio La BisbalPutinAire acondicionadoRodalies
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Directo guerra Ucrania - Rusia | Última hora

Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora

El momento en el que un dron ruso destruye una piscina con gente en Zaporiya

El momento en el que un dron ruso destruye una piscina con gente en Zaporiya

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Putin acusa a los países de la OTAN de prepararse para una guerra contra Rusia
  2. Guerra de Irán, en directo. Última hora | Irán afronta los mayores funerales de su historia para despedir a Alí Jameneí
  3. El Reino Unido destapa una red internacional de hombres que drogaban y abusaban de sus mujeres
  4. Redada en Europa contra la extrema derecha francesa y sus aliados en el Parlamento Europeo por malversación de fondos públicos
  5. Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Venezuela eleva a 2.295 los muertos por los terremotos
  6. Lo advirtió China a Estados Unidos: No era un disidente chino, era un estafador
  7. La guerra de Ucrania ha causado más de dos millones de bajas, la mayoría de ellas en el bando ruso
  8. Trump azuza la división y avisa contra el 'resurgimiento del comunismo' en un discurso electoralista a los pies del monte Rushmore

DIRECTO Irán | Cientos de miles de personas comienzan a despedir en Teherán los restos mortales del líder supremo Alí Jamenei

DIRECTO Irán | Cientos de miles de personas comienzan a despedir en Teherán los restos mortales del líder supremo Alí Jamenei

Directo | Mueren al menos siete personas y 24 resultan heridas en bombardeos rusos sobre Kiev

Directo | Mueren al menos siete personas y 24 resultan heridas en bombardeos rusos sobre Kiev

Directo | Exteriores eleva a 35 los españoles fallecidos, mientras que son 140 los desaparecidos

Directo | Exteriores eleva a 35 los españoles fallecidos, mientras que son 140 los desaparecidos

Putin llama por teléfono a Trump y le asegura que conquistará todo el Donbás: "Tomaremos una ciudad tras otra"

Putin llama por teléfono a Trump y le asegura que conquistará todo el Donbás: "Tomaremos una ciudad tras otra"

Vídeo | La actividad eruptiva del volcán Etna obliga a cerrar parte del espacio aéreo de Sicilia

El volcán Etna entró en actividad eruptiva

Al menos ocho heridos, entre ellos cuatro niños, por un tiroteo en Nueva York durante los festejos del 4 de julio

Al menos ocho heridos, entre ellos cuatro niños, por un tiroteo en Nueva York durante los festejos del 4 de julio

Un incendio fuera de control cerca de la ciudad griega de Salónica obliga a evacuar viviendas

Un incendio fuera de control cerca de la ciudad griega de Salónica obliga a evacuar viviendas