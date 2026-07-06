Cumbre de la OTAN: cuándo es y qué tratarán

Ankara, la capital de Turquía, será el escenario de la próxima cumbre de la OTAN el martes 7 y el miércoles 8 de esta semana. Esta viene marcada por las tensiones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no cumplió la amenaza de salirse de la alianza, y los miembros europeos. Sin embargo, Trump sí que ha anunciado la reducción de la participación de su país en la OTAN, recortando el apoyo a la defensa europea, al mismo tiempo que estos países se comprometieron a aumentar al 5 % del PIB su inversión en ella. El presidente estadounidense sí que ha expresado, en cambio, apoyo a Ucrania frente a la guerra contra Rusia.

Ante la cuestión del gasto militar acordado, el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha recalcado el compromiso con una "seguridad común europea" y un "ejército europeo", al mismo tiempo que ha celebrado el 2 % que ha alcanzado España en gasto de defensa y la entrega con la alianza. Albares también ha señalado la falta de cumplimiento de cuatro aliados, respecto a alcanzar el 2 %, y de otros 3 países, que no habrían entregado "todas las capacidades que ha solicitado la OTAN". Referente al posicionamiento de Estados Unidos, el ministro ha declarado que "es el momento de que Europa tenga una seguridad común", independientemente de ello.

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Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha calificado "de una importancia crítica" el refuerzo de las defensas aéreas ucranianas, tras el último ataque masivo de Rusia. Para ello, Zelenski ha pedido a su homólogo estadounidense las licencias necesarias para fabricar sistemas antimisiles Patriot y misiles interceptores PAC-3, al mismo tiempo que insiste a líderes europeos para que avancen en los planes de construir un sistema antiaéreo europeo a la altura de los Patriot. Ello abunda en la cuestión del refuerzo de la defensa europea y la menor dependencia de Estados Unidos, que serán los temas centrales en la cumbre. El Complejo Presidencial de Beştepe (Külliye) acogerá las reuniones.