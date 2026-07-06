Italia
El aeropuerto de Catania cierra por la actividad del volcán Etna
La emisión de ceniza volcánica ha interrumpido las salidas y las llegadas, que se han desviado al aeropuerto de Palermo
EFE
La nueva actividad eruptiva del Etna, el volcán activo más alto de la placa europea, obligó a continuar este lunes el cierre del aeropuerto de Catania, en la isla italiana de Sicilia, debido a la emisión de ceniza volcánica. La sociedad gestora de los aeropuertos sicilianos (SAR) comunicó este lunes que "a raíz de la actividad volcánica del Etna registrada durante la noche del domingo 5 al lunes 6 de julio, persiste la interrupción de todos los vuelos de llegada y el bloqueo total de las salidas, por el momento, hasta las 14:00 horas". Los vuelos previstos en llegada a la isla han sido desviados al aeropuerto de Palermo.
La emisión de ceniza comenzó este domingo alrededor de las 05:45 GMT y se intensificó a partir de las 06:45 GMT, generando una columna de ceniza de unos 1,5 kilómetros de altura que el viento está desplazando hacia el sur, informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) en un comunicado. Según los científicos, los modelos de previsión elaborados a partir de datos meteorológicos indican que la dispersión de la ceniza continuará hacia el sur durante las próximas horas. Ante esta situación, la SAC ha pedido a todos los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos con las respectivas aerolíneas antes de desplazarse al aeropuerto.
Nueva erupción
El Etna comenzó el pasado 26 de junio un nuevo proceso eruptivo caracterizado por la expulsión de lava que obligó a las autoridades italianas a intensificar el nivel de vigilancia sobre el volcán. El INGV precisó este domingo que los flujos de lava iniciados a finales de junio se habían detenido por completo el pasado 4 de julio, pero esta nueva y repentina emisión de ceniza ha alterado los planes de miles de viajeros. Asimismo, entre la noche del 2 y el 3 de julio se detectó un segundo y pequeño flujo de lava que avanzó poco más de un centenar de metros antes de detenerse.
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