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El aeropuerto de Catania cierra por la actividad del volcán Etna

La emisión de ceniza volcánica ha interrumpido las salidas y las llegadas, que se han desviado al aeropuerto de Palermo

El volcán Etna entró en actividad eruptiva

El volcán Etna entró en actividad eruptiva

AFP

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EFE

Roma
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La nueva actividad eruptiva del Etna, el volcán activo más alto de la placa europea, obligó a continuar este lunes el cierre del aeropuerto de Catania, en la isla italiana de Sicilia, debido a la emisión de ceniza volcánica. La sociedad gestora de los aeropuertos sicilianos (SAR) comunicó este lunes que "a raíz de la actividad volcánica del Etna registrada durante la noche del domingo 5 al lunes 6 de julio, persiste la interrupción de todos los vuelos de llegada y el bloqueo total de las salidas, por el momento, hasta las 14:00 horas". Los vuelos previstos en llegada a la isla han sido desviados al aeropuerto de Palermo.

La emisión de ceniza comenzó este domingo alrededor de las 05:45 GMT y se intensificó a partir de las 06:45 GMT, generando una columna de ceniza de unos 1,5 kilómetros de altura que el viento está desplazando hacia el sur, informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) en un comunicado. Según los científicos, los modelos de previsión elaborados a partir de datos meteorológicos indican que la dispersión de la ceniza continuará hacia el sur durante las próximas horas. Ante esta situación, la SAC ha pedido a todos los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos con las respectivas aerolíneas antes de desplazarse al aeropuerto.

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Nueva erupción

El Etna comenzó el pasado 26 de junio un nuevo proceso eruptivo caracterizado por la expulsión de lava que obligó a las autoridades italianas a intensificar el nivel de vigilancia sobre el volcán. El INGV precisó este domingo que los flujos de lava iniciados a finales de junio se habían detenido por completo el pasado 4 de julio, pero esta nueva y repentina emisión de ceniza ha alterado los planes de miles de viajeros. Asimismo, entre la noche del 2 y el 3 de julio se detectó un segundo y pequeño flujo de lava que avanzó poco más de un centenar de metros antes de detenerse.

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