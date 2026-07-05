Última hora del terremoto en Venezuela, en directo

Delcy Rodríguez anuncia una alianza internacional para recuperar el principal aeropuerto de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este sábado que se estableció una alianza internacional para la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, tras sufrir "graves daños" por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

"También estamos ya en contacto con alianzas internacionales, países, que van a ayudar a la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía", dijo la mandataria en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez no precisó detalles de lo que contempla este plan y cuáles son los países que lo conforman, pero aseguró que la próxima semana estará el plan listo.