Última hora del terremoto en Venezuela, en directo

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¿Qué es el doblete sísmico que ha ocurrido en Venezuela y por qué se han producido dos terremotos violentos en menos de un minuto?

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Venezuela, 7 días después del sismo: continúan las labores de rescate / Agencias

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Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Àlex Álvarez García

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Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron varias regiones de Venezuela. La cifra de muertos se cuenta en miles de personas, con cientos de edificios residenciales con daños graves. Países de todo el mundo, incluido España, han enviado equipos de rescate. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional. La búsqueda de supervivientes se mantiene, pero cada vez con menos esperanzas.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

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