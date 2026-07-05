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Un incendio fuera de control cerca de la ciudad griega de Salónica obliga a evacuar viviendas

Los bomberos griegos luchan este domingo contra las llamas alrededor de dos fábricas cerca de Salónica (noreste), después de un incendio forestal que ya ha sido controlado

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Un incendio fuera de control cerca de la ciudad griega de Salónica obliga a evacuar viviendas

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Javier Vendrell Camacho

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France Presse

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Grecia
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Espesas nubes de humo negro provenientes de una planta de reciclaje y otra de tratamiento de aceites se han extendido hasta el centro de Salónica, la segunda ciudad del país y que alberga a más de 700.000 habitantes en su área metropolitana.

Las fábricas se encuentran cerca de Oreokastro, un municipio de la periferia noroeste de Salónica, donde comenzó este incendio el sábado por la noche, según la agencia de noticias ANA. Un fuerte olor a plástico quemado impregnó esta ciudad del norte de Grecia.

Las llamas se han acercado a viviendas en Oreokastro, lo que ha llevado a las autoridades griegas a ordenar evacuaciones.

Las operaciones de lucha contra el incendio movilizan actualmente a 154 bomberos, apoyados por 52 vehículos, dos aviones cisterna y dos helicópteros, según los datos de los bomberos.

Las autoridades recomiendan a los residentes mantener las ventanas cerradas y limitar sus desplazamientos debido a la posible toxicidad del humo.

Un hombre de avanzada edad, presentado como el presunto responsable del incendio, compareció ante el fiscal este domingo, según fuentes judiciales.

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Varias regiones de Grecia, entre ellas la de Atenas, la de Ática y la isla de Creta, están bajo alerta naranja con un riesgo "muy elevado" de incendios este domingo debido a las altas temperaturas y a los fuertes vientos.

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