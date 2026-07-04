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Última hora del terremoto en Venezuela, en directo
¿Qué es el doblete sísmico que ha ocurrido en Venezuela y por qué se han producido dos terremotos violentos en menos de un minuto?
Venezuela busca a la desesperada a los desaparecidos por los terremotos: "¡Antonio, mamá está aquí!"
Àlex Álvarez García
Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron varias regiones de Venezuela. La cifra de muertos se cuenta en miles de personas, con cientos de edificios residenciales con daños graves. Países de todo el mundo, incluido España, han enviado equipos de rescate. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional. La búsqueda de supervivientes se mantiene, pero cada vez con menos esperanzas.
Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.
Ecuador envía a Venezuela un cuarto vuelo cargado con ocho toneladas de ayuda humanitaria
Ecuador envió este viernes un cuarto vuelo con ayuda humanitaria para Venezuela, cargado con ocho toneladas, que se suma a los otros tres enviados en la última semana al territorio venezolano, tras los terremotos que dejan hasta el momento 2.645 muertos y 12.666 heridos, además de enormes daños materiales.
Este nuevo vuelo hacia Venezuela se realizó en el Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que partió en la mañana de hoy desde la Base Aérea de Latacunga, a unos 70 kilómetros al sur de la capital Quito, de acuerdo a la información difundida por la Secretaría de Gestión de Riesgos del Gobierno ecuatoriano.
May Mariño
Exteriores confirma la muerte de al menos 32 españoles por los terremotos
Fuentes de Exteriores ha informado de que se elevan a 32 los españoles fallecidos, Fuentes de Exteriores por actualización de datos en Venezuela: “Se elevan a 32 los españoles fallecidos, mientras que son 142 los desaparecidos y 11 los localizados bajo los escombros que centran los esfuerzos de los equipos de rescate. Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.
Hernán Gil, tras ocho días bajo los escombros en Venezuela, "está estable" en el hospital
Hernán Gil, un superviviente del doble terremoto en Venezuela, se encuentra "estable" en el hospital después de ser rescatado el jueves, tras permanecer ocho días bajo los escombros de un edificio desplomado en el estado costero de La Guaira, el más devastado por los sismos del 24 de junio. "Está estable y desayunó", indicó a EFE un trabajador del Hospital de Clínica Caracas, en el oeste de la ciudad capital que es vecina de La Guaira. Gil fue rescatado la mañana del jueves en una operación de salvamento que duró casi 72 horas.
La lenta recuperación de cadáveres de los terremotos exaspera a los venezolanos
Sin esperanzas de encontrar a sus familiares con vida, los deudos del doble sismo de Venezuela exigieron este viernes más rapidez para recuperar los cuerpos, a medida que aumenta la incertidumbre sobre el número de víctimas de la tragedia. Las autoridades reportaron hasta el jueves más de 2.500 muertos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país la semana pasada, la mayoría en el balneario de La Guaira, vecino a la también golpeada Caracas. Cumplidos nueve días del sacudón, las brigadas de rescate comienzan a cerrar operaciones de búsqueda de sobrevivientes, aunque muchos se aferran a un ruido como señal de vida entre los escombros. Frente a un edificio en el sector Caraballeda, en La Guaira, un rescatista aseguró haber escuchado en la madrugada gritos de '¡eh eh!' de una persona adulta. También se habló de un niño de 9 años, pero socorristas extranjeros dijeron a la AFP que no hay rastros de sobrevivientes. Las personas que intentan recuperar los cuerpos de sus familiares terminaron a los gritos con quienes creen que aún hay vida dentro.
Militarización y filas para recibir comida, así está Venezuela a nueve días del terremoto
El estado de La Guaira permanece este viernes más militarizado de lo habitual, cuando se cumplen nueve días del doble terremoto y también seis meses desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, durante una operación militar en Caracas. En La Guaira, se ven largas filas de personas que esperan su turno para recibir comida, mientras continúa la retirada de escombros. Las labores de búsqueda siguen, a pesar de que la probabilidad de encontrar a más personas con vida disminuye con el paso de las horas. Sin embargo, el rescate de un hombre el jueves ha avivado el ánimo en Venezuela. En Caraballeda, un grupo de rescatistas desplegó drones y perros para evaluar si intenta el rescate de Fabio, un niño de nueve años que permanece desde hace nueve días bajo los restos de una edificación derrumbada.
Venezuela registra réplicas de baja magnitud pero el riesgo sísmico aún no ha desaparecido
Venezuela continúa registrando réplicas tras el doble terremoto que sacudió el norte del país el pasado 24 de junio, aunque los últimos movimientos notificados por el Servicio Sismológico Venezolano se sitúan en magnitudes bajas y apuntan a una fase de menor actividad relativa dentro de la secuencia sísmica. Desde el doblete sísmico de gran magnitud se han producido cda día numerosas réplicas. Según un recuento del medio digital venezolano independiente que cubre verificación de desinformación en Venezuela, conocido como Efecto Cocuyo, basado en datos de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), hasta el 27 de junio se habían registrado 138 réplicas relevantes, de las que la mayoría estuvieron por debajo de magnitud 4 y fueron leves o incluso imperceptibles para parte de la población. En los dos últimos días, los reportes preliminares de Funvisis apuntaron a movimientos de menor entidad. Entre ayer jueves y este viernes, las réplicas localizadas en sus comunicaciones oficiales se han situado, en general, entre 2,1 y 3,2 Mw, con epicentros en zonas como Naiguatá, San Felipe, Morón, La Guaira o San Carlos. En ese periodo, la mayor magnitud localizada fue de 3,2 Mw, registrada ayer jueves al noreste de San Felipe, según los reportes difundidos por el organismo sismológico venezolano.
María Corina Machado dice que no ha solicitado protección para regresar a Venezuela
La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, dijo este viernes que no ha solicitado protección para regresar a Venezuela. "Yo no, ni nuestros equipos, requerimos ni hemos solicitado ningún tipo de protección ni que se asigne ningún tipo de recurso a seguridad", indicó Machado en un encuentro virtual con la prensa. "Todo el mundo me dice: ¿Quien te va a cuidar? Bueno, millones de venezolanos", añadió.
El Gobierno de Trump frenó la vuelta de Machado a Venezuela tras los sismos, según el WSJ
El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, habría presionado a la líder opositora venezolana y premio nobel de la paz María Corina Machado y frenado su viaje de regreso a Venezuela tras los terremotos que azotaron al país por temor a una crisis política, según publica 'The Wall Street Journal'. Fuentes con conocimiento de los hechos confirmaron que el avión privado que llevaba a Machado desde EE.UU. a Curazao fue obligado a dar la vuelta la semana pasada cuando funcionarios estadounidenses concluyeron que la activista planeaba cruzar a territorio venezolano en un recorrido inverso a su huida en diciembre. La opositora llevaría meses preparándose para reactivar la presión por nuevas elecciones en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por orden de Trump, que este jueves afirmó que la relación entre Washington y el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es "excelente". De acuerdo con el diario estadounidense, intermediarios cercanos a la Casa Blanca habrían transmitido un mensaje a Machado con la advertencia de que, si seguía adelante con su plan de regresar, corría el riesgo de perder el apoyo de Trump y obstaculizar su estrategia para Venezuela, lo que retrasaría aún más los comicios.
Delcy Rodríguez defiende su gestión ante la catástrofe
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció este jueves una rueda de prensa para medios internacionales, la primera comparecencia con preguntas. Ocho días después del doble terremoto, Rodríguez defendió su gestión de la catástrofe pese a la evidente falta de apoyo del Ejército y la policía en las tareas de rescate tras los seísmos. La mandataria asegura que activó la coordinación internacional apenas tres horas después de los terremotos, la madrugada del 24 de junio, y que dió orden de movilizar los equipos de rescate disponibles. Más información, aquí.
Aumenta el rechazo a Delcy Rodríguez por la respuesta a los terremotos en Venezuela
Delcy Rodríguez enfrenta un creciente costo político tras los dos terremotos de la semana pasada: casi la mitad de los venezolanos considera que celebrar nuevas elecciones es más urgente que reconstruir el país después del desastre. La desaprobación de la presidenta interina aumentó al 63,3% en junio, casi cinco puntos porcentuales más que en mayo, según una encuesta de AtlasIntel realizada para Bloomberg News entre el 26 y el 30 de junio, después de los sismos. Casi dos tercios de los consultados desaprobaron la gestión del gobierno frente a la emergencia, mientras que el 52,4% calificó la respuesta como "muy deficiente". Actualmente, el 45,7% de los encuestados considera que elegir un nuevo presidente es una prioridad mayor que la reconstrucción, frente al 32,6% que opina que las tareas de recuperación deberían ser lo primero. En los últimos días, el descontento se ha extendido por las redes sociales, donde circulan videos de venezolanos criticando la lentitud de la respuesta oficial y enfrentando a funcionarios. Las autoridades han informado oficialmente cerca de 2.600 muertos y 12.400 heridos. Un registro respaldado por la oposición sigue reportando más de 38.000 personas desaparecidas, aunque otras fuentes elevan esa cifra a más de 50.000.
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