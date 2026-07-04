Última hora del terremoto en Venezuela, en directo

La lenta recuperación de cadáveres de los terremotos exaspera a los venezolanos

Sin esperanzas de encontrar a sus familiares con vida, los deudos del doble sismo de Venezuela exigieron este viernes más rapidez para recuperar los cuerpos, a medida que aumenta la incertidumbre sobre el número de víctimas de la tragedia. Las autoridades reportaron hasta el jueves más de 2.500 muertos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país la semana pasada, la mayoría en el balneario de La Guaira, vecino a la también golpeada Caracas. Cumplidos nueve días del sacudón, las brigadas de rescate comienzan a cerrar operaciones de búsqueda de sobrevivientes, aunque muchos se aferran a un ruido como señal de vida entre los escombros. Frente a un edificio en el sector Caraballeda, en La Guaira, un rescatista aseguró haber escuchado en la madrugada gritos de '¡eh eh!' de una persona adulta. También se habló de un niño de 9 años, pero socorristas extranjeros dijeron a la AFP que no hay rastros de sobrevivientes. Las personas que intentan recuperar los cuerpos de sus familiares terminaron a los gritos con quienes creen que aún hay vida dentro.