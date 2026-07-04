Islandia, una isla sin Ejército que busca protección

La invasión rusa de Ucrania ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la seguridad en los cinco países nórdicos europeos. Los que faltaban por adherirse a la OTAN, Suecia y Finlandia, no han tardado en hacerlo. Los otros tres, Dinamarca, Noruega e Islandia son socios fundadores y lo hicieron en 1949. De todos ellos, Islandia es el único que no tiene Ejército propio, a pesar de que es un enclave de gran valor estratégico. Se la conoce como "la puerta del Ártico", región cuyo dominio ansían las grandes potencia.

El temor al poderío militar ruso ha movido al actual Gobierno de centro-izquierda a convocar un referéndum para que la población se pronuncie sobre si acepta iniciar negociaciones para formar parte de la Unión Europea (UE). La consulta está programada para finales de agosto. Detrás de la propuesta del Ejecutivo hay un interés estratégico y de seguridad.

La OTAN ya no es garantía de protección para muchos islandeses, al menos mientras esté en la Casa Blanca Donald Trump. Si no que se lo pregunten a las ricas monarquías del Golfo que se creían protegidas por el Pentágono ante ataques exteriores, como los de Irán, y ya se ha visto que no ha sido así. O a la población de la vecina Groenlandia, territorio que Trump anhela arrebatar a Dinamarca. En una cumbre en Davos, Trump confundió hasta en cuatro ocasiones Islandia con Groenlandia. Un aparente lapsus que inquietó a los habitantes de Islandia, país que logró la independencia precisamente de Dinamarca en 1944.

Interés comercial

Rusia controla casi la mitad de la masa terrestre y las aguas del Ártico, además de disponer de una cuarentena de instalaciones para uso militar a lo largo de su costa occidental. La península de Kola alberga la Flota Norte de Rusia y un gran arsenal de armas atómicas, entre ellas seis submarinos equipados con misiles nucleares. Una enorme capacidad militar que intimida a cualquiera. Al menos los islandeses lo ven así, y no les falta razón. Además de militar, el interés por la región de Rusia, EEUU y China es comercial. La Ruta Marítima de Norte (RMN) permite acortar distancias en el transporte de mercancías gracias al deshielo de los glaciares. Desde 1890, los de Islandia han perdido el 18% de su superficie.

Hasta ahora los islandeses eran reacios a formar parte del bloque comunitario, como quedó de manifiesto en 2009. Ese año el Gobierno socialdemócrata entabló negociaciones con Bruselas cara a una futura integración. Fueron cuatro años de contactos que acabaron sin resultado. El país se encontraba sumido en el crack financiero que provocó el colapso de su sistema bancario y el hundimiento de su economía.

A pesar de la crítica situación, las regulaciones y la pérdida de soberanía económica que hubiera supuesto la integración no convencieron a los poderosos sectores del país, como el de la pesca, que representa el 40% del PIB. Además, ya entonces, el país formaba parte del Espacio Económico Europeo (EEE), que le permite aun hoy beneficiarse del mercado único comunitario y mantener una estrecha relación con Bruselas.

Acercamiento a Bruselas

Pero los tiempos han cambiado. La amenaza rusa y el afán conquistador de Trump han dado un vuelco a los sondeos de opinión. Hoy más del 57% de los islandeses aprueban reabrir las negociaciones con Bruselas. No les gusta el panorama en la región y son conscientes de la importancia estratégica de su territorio. En plena polémica sobre Groenlandia y la prolongación de la guerra en Ucrania, el Gobierno de Reykjavík acordó el pasado mes de marzo reforzar la cooperación en materia de seguridad y defensa con la UE.

Dos meses más tarde, la ministra de Exteriores islandesa, Thorgerdur Katrin, advirtió de que había "actores internos y externos" que tratan de "sembrar miedo" e influir para que los votos del referéndum de agosto sea negativo. Según afirmó la jefa de la diplomacia, estas fuerzas difunden "todo tipo de mentiras" siguiendo el modelo de los "partidarios del Brexit" en el Reino Unido.

No dio nombres, aunque las acusaciones de injerencia de Moscú en algunos procesos electorales europeos, con ciberataques y desinformación, indican que estaba señalando al Kremlin. A diferencia de los otros países nórdicos, Islandia no dispone de un partido de extrema derecha euroescéptico con relevancia política en el país.

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Islandia es hoy es un país próspero, aunque sufre de una inflación persistente, superior al 5% interanual, y unos altos tipos de interés que dificultan el acceso de los jóvenes a la vivienda. A parte de la pesca, el país reporta ingresos por el turismo, recibe a más de 2 millones de visitantes al año, y por la industria del aluminio. Una de las grandes peculiaridades del país es su sistema energético, único en el mundo. El 90% de los hogares del país se calientan mediante geotermia, el sistema que extrae del subsuelo volcánico agua hirviendo, mientras que el 100% de la electricidad procede de energías renovables. En el caso de que los islandeses den su apoyo a reanudar las negociaciones con la UE, el acuerdo final será sometido a otro referéndum.