Guerra de Irán, en directo. Última hora | Irán afronta los mayores funerales de su historia para despedir a Alí Jameneí

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Comienza el funeral del ayatolá iraní Alí Jamenei con una afluencia masiva de fieles El funeral de Estado del antiguo líder supremo iraní Alí Jamenei comenzó oficialmente este sábado en Teherán, donde miles de fieles acudieron en masa al lugar en una demostración de fuerza tras la guerra contra Israel y Estados Unidos. Cuatro meses después de la muerte del ayatolá en los bombardeos israeloestadounidenses que desataron el conflicto, su féretro permanece expuesto en la Gran Mosalá, un vasto complejo religioso en la capital. Sobre él, yace su emblemático turbante negro. La mayoría vestidos de negro, varios miles de asistentes se congregaron en el lugar desde el amanecer del sábado, incluso antes de que la televisión estatal anunciara, hacia las 06H00 locales (02H30 GMT), el inicio oficial de los actos.

Reino Unido y Francia celebran el compromiso de Omán para reforzar la seguridad de la navegación en Ormuz Las autoridades de Reino Unido y Francia han anunciado este viernes que Omán ha aceptado trabajar conjuntamente con ambos países para garantizar la seguridad del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, según una declaración conjunta firmada por el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron. De acuerdo con el comunicado, difundido por el Ejecutivo británico, el sultanato de Omán colaborará con Londres y París para asegurar la navegación en las aguas territoriales bajo su soberanía. El mismo documento recoge asimismo la disposición de Reino Unido y Francia para impulsar una misión internacional destinada a respaldar la seguridad del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

El brent supera los 72 dólares pendiente de negociaciones EEUU-Irán y decisión de la OPEP+ El precio del barril de petróleo brent para entrega en septiembre subió este viernes un 0,45 %, hasta situarse ligeramente por encima de los 72 dólares, mientras los inversores siguen pendientes de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y de la reunión del domingo de la OPEP+. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, marcó 72,12 dólares al término de la jornada en el mercado de futuros de Londres, lo que implica un aumento de 0,32 dólares con respecto al precio de liquidación de la sesión anterior, cuando se situó en 71,80 dólares. El brent cerró la semana al alza, mientras los inversores equilibraron los "avances" en las negociaciones de paz entre Washington y Teherán tras las conversaciones técnicas indirectas mantenidas en Qatar con las expectativas de que la alianza de países exportadores de petróleo OPEP+ apruebe un nuevo aumento de la producción en agosto.

El portaaviones francés destacado por la crisis del estrecho de Ormuz volverá a su puerto El presidente francés, Emmanuel Macron, ha decidido que el portaaviones Charles de Gaulle, que había movilizado con la crisis por el cierre del estrecho de Ormuz, y lo había enviado a la región, va a volver a su puerto de Tolón, en el Mediterráneo. En un mensaje colgado este viernes en su cuenta de X, Macron indicó que ha decidido "ajustar" el dispositivo que Francia había proyectado hacia la zona de conflicto, lo que implicará el retorno del portaaviones, mientras seguirán desplegados allí y "listos para intervenir con nuestros socios" los medios de desminado y sus escoltas. En concreto, Francia había proyectado junto al Charles de Gaulle barcos especializados en la localización y desactivación de minas acompañados de dos fragatas y de un avión de patrulla marítima con la idea de contribuir a una operación para despejar ese paso estratégico con otros países, siempre que los dos contendientes dieran su visto bueno.

La tregua no oculta la tensión entre Irán y Trump El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha espetado este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se ocupe de sus asuntos y se "guarde" sus consejos sobre desnutrición, después de que el inquilino de la Casa Blanca haya reiterado recientemente que los fondos iraníes descongelados a raíz de la firma del acuerdo preliminar serán destinados a la compra de productos agrícolas estadounidenses. "Imagina que tienes unos cuarenta y tantos millones de tus propios ciudadanos que reciben cupones de alimentos y, aun así, tachas a otro país de hambriento. Esto no es una afirmación. Es una proyección. Guárdate tus consejos sobre el SNAP", ha señalado Qalibaf en sus redes sociales aludiendo al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de Estados Unidos. "Nuestros recursos, nuestras decisiones. Ocúpate de tus propias tasas de desnutrición", ha remachado el principal negociador iraní en la misma publicación.

Netanyahu y Trump acuerdan reunirse "próximamente" en EEUU, según Israel El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y presidente estadounidense, Donald Trump acordaron reunirse "próximamente" en Estados Unidos durante una conversación telefónica mantenida este viernes, informó la oficina de Netanyahu. La conversación tuvo lugar en medio de supuestas tensiones entre ambos dirigentes en torno a los esfuerzos para poner fin al conflicto en Oriente Medio, desencadenado a finales de febrero por una ofensiva conjunta de ambos países contra Irán. "Durante la conversación, el primer ministro destacó que Estados Unidos es el garante de la libertad en el mundo y que Israel valora enormemente los estrechos lazos entre ambas naciones", señaló la oficina de Netanyahu en un comunicado.

Algunos iranís no participarán en el funeral de Alí Jameneí Algunos iranís temen por su seguridad y no quieren participar en ceremonias fastuosas por la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Con una economía por los suelos o por falta de identificación con el régimen, también hay iraníes que no asistirán al funeral. Aunque las autoridades esperan entre 15 y 20 millones de personas durante los próximos días, declarados festivos en Teherán, muchos habitantes prefieren abandonar la capital en un contexto marcado por un frágil alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, seis meses después de una ola de protestas reprimida con violencia.

Los hutíes amenazan con atacar intereses de Arabia Saudí si sigue bloqueando su espacio aéreo Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen amenazaron este viernes con atacar los "intereses vitales" de Arabia Saudí, incluidos sus aeropuertos, si la coalición militar liderada por ese país sigue imponiendo restricciones sobre el espacio aéreo de las zonas controladas por los insurgentes yemeníes, respaldados por Irán. Según un comunicado del portavoz militar yemení, Yehya Sarea, esta amenaza se produce después de que cazas saudíes "intentaron impedir" hoy "sin éxito" que un avión civil iraní aterrice en el aeropuerto de Saná para trasladar a una delegación iraní para asistir a los actos fúnebres por el líder supremo de Irán Alí Jameneí. "Advertimos al enemigo criminal saudí que no repita ningún intento de violar nuestro espacio aéreo ni de lanzar ninguna agresión contra nuestro país. Tales acciones recibirán una respuesta contundente dirigida contra sus aeropuertos e intereses vitales en tierra y mar", advirtió Sarea.

Los ataques israelíes dejan ya más de 4.300 muertos en Líbano desde el comienzo de la guerra de Irán Más de 4.300 personas han muerto ya en Líbano a consecuencia de ataques del Ejército israelí desde el pasado 2 de marzo, cuando se reanudaron los combates entre las fuerzas israelíes y las milicias del partido chií Hezbolá, tres días después del estallido de la guerra de Irán. El último balance del Ministerio de Salud libanés ha precisado este viernes que los bombardeos israelíes han dejado 4.301 muertos y 12.199 heridos en todo el país, pero especialmente en el sur, escenario de constantes bombardeos israelíes contra las poblaciones de una región que ha invadido parcialmente para, argumenta el Ejército israelí, crear una "zona de seguridad" que proteja a las comunidades del norte de Israel.