Directo guerra Ucrania - Rusia | Última hora

Putin asegura que el territorio de Lugansk ha sido "liberado por completo" de las fuerzas ucranianas

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este viernes que el territorio de la autoproclamada República Popular de Lugansk, situada en la región del Donbás, ha sido "liberado por completo" de las fuerzas militares ucranianas.

"Observo que las tareas de las formaciones y unidades militares del grupo unificado de fuerzas se llevan a cabo de acuerdo con el plan del Estado Mayor de las fuerzas armadas. La liberación de la República Popular de Lugansk se ha completado por completo recientemente", ha destacado el mandatario ruso durante una reunión en uno de los puestos de mando provisionales de las fuerzas armadas rusas, según ha recogido la agencia de noticias rusa 'TASS'.

Putin también ha informado de que sus tropas "estarían avanzando" hacia el territor