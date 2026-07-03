Última hora del terremoto en Venezuela, en directo

Un estudio explica por qué pueden producirse grandes terremotos donde la teoría decía que era improbable

Un equipo de investigadores de la Universidad de Tokio ha demostrado que los grandes terremotos pueden generarse en fallas de ángulo muy bajo, zonas donde la teoría clásica consideraba que no se acumulaba tensión suficiente para producir seísmos de gran magnitud. El hallazgo, publicado ayer miércoles en la revista 'Science Advances', "puede ayudar a mejorar la evaluación probabilística del riesgo sísmico". El trabajo, liderado por el investigador Satoshi Ide, parte de una paradoja conocida en sismología: "Los grandes terremotos se han observado con frecuencia cerca de fallas de bajo ángulo". Sin embargo, la teoría clásica sobre la generación de terremotos no explicaba bien por qué podían formarse en esas condiciones. Para abordar esta contradicción, el equipo analizó un catálogo global de terremotos registrados entre 1976 y 2024. Los investigadores estudiaron la relación entre el ángulo de inclinación de las fallas y la probabilidad de que una ruptura sísmica crezca hasta convertirse en un gran terremoto. Según la Universidad de Tokio, el análisis mostró que "las fallas con ángulos de inclinación bajos presentan una mayor probabilidad relativa de generar terremotos de gran magnitud". En concreto, estas zonas mostraban valores bajos del llamado 'b-value', un indicador estadístico que compara la proporción entre terremotos pequeños y grandes. Cuando ese valor es bajo, aumenta la probabilidad relativa de grandes seísmos.