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Última hora del terremoto en Venezuela, en directo
¿Qué es el doblete sísmico que ha ocurrido en Venezuela y por qué se han producido dos terremotos violentos en menos de un minuto?
Venezuela busca a la desesperada a los desaparecidos por los terremotos: "¡Antonio, mamá está aquí!"
Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron varias regiones de Venezuela. La cifra de muertos se cuenta en miles de personas, con cientos de edificios residenciales con daños graves. Países de todo el mundo, incluido España, han enviado equipos de rescate. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional. La búsqueda de supervivientes se mantiene, pero cada vez con menos esperanzas.
Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.
Rodríguez asegura que la etapa de búsqueda y rescate continúa tras elevar a 2.595 las víctimas mortales
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha subrayado este jueves que la fase de búsqueda y rescate continúa en el país, transcurrida más de una semana desde el doble terremoto que asoló el centro de la costa venezolana dejando, hasta la fecha, un saldo de 2.595 muertos, de acuerdo con el último balance. "Ayer se cumplieron ocho días del doble terremoto y, como se estila, decretamos el duelo nacional, pero no hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate", ha señalado la mandataria interina en una rueda de prensa en la cual ha subrayado que allá donde existan "puntos activos" en los cuales se sepa que hay gente con vida, "sigue" la referida etapa. En esa línea, Rodríguez ha destacado la recepción de un grupo israelí "de muy alta preparación" que ayudará en el proceso de recuperación de las infraestructuras, así como a determinar si, en determinados puntos de las zonas afectadas por los seísmos, hay personas con vida o cadáveres que deban ser rescatados antes de iniciar cualquier otro proceso de infraestructura.
El Rey reafirma la solidaridad con Venezuela y un futuro donde decida democráticamente
Felipe VI ha reafirmado este jueves el compromiso solidario de España con la recuperación de Venezuela tras los dos terremotos sufridos hace una semana y con un futuro del país en el que "los venezolanos decidan para sí, libre y democráticamente". Así lo ha señalado el rey en la ceremonia de entrega de los Premios de Periodismo de 'ABC', donde ha expresado su dolor y "una pena inmensa" ante lo ocurrido en Venezuela. "Vaya desde aquí nuestro cariño y nuestro abrazo al pueblo venezolano, para acompañar su duelo y reafirmar nuestro compromiso solidario con su recuperación y también, con el futuro que los venezolanos decidan para sí, libre y democráticamente", ha recalcado Felipe VI.
"Para nosotros es un milagro": rescatistas que salvaron a Hernán tras 8 días sepultado
Los rescatistas internacionales calificaron de milagro el rescate de Hernán Gil, un venezolano que pasó ocho días sepultado en la garita vigilancia del edificio donde trabajaba en el estado La Guaira, epicentro de la devastación tras el terremoto de doble magnitud de 7,2 y 7,5. "Para nosotros es un milagro y cómo me siento, es increíble, es increíble, no nos lo creemos, pero hoy por hoy podemos decir don Hernán va a estar con su familia próximamente, entonces nos damos por servidos aquí en Venezuela", dijo a EFE Allan Madrigal, integrante de la Cruz Roja de Costa Rica.
Rescatado un superviviente de los terremotos en Venezuela tras ocho días bajo los escombros
Un superviviente de los terremotos en Venezuela fue rescatado la mañana de este jueves, tras pasar ocho días bajo los escombros de un edificio en el estado de La Guaira, en el norte del país y aledaño a Caracas, y después de una operación de salvamento de casi 72 horas. A las afueras del edificio donde quedó atrapado Hernán Gil, se concentraron bomberos y periodistas, quienes aplaudieron y se abrazaron al momento de la salida del vigilante, que fue trasladado en una camilla hasta una ambulancia que se encargará de llevarlo hasta una clínica privada de Caracas. "Viva Venezuela", gritó un rescatista chileno mientras llevaba al hombre hasta la ambulancia.
México prepara un buque con más ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que su Gobierno enviará un buque de la Secretaría de Marina con ayuda humanitaria a Venezuela para reforzar las labores de apoyo tras los terremotos que devastaron parte del país sudamericano y han dejado miles de muertos y heridos. "Se va a enviar un barco de Marina, probablemente el día de mañana, con acopio que se ha hecho de distintos lugares para poder seguir apoyando a Venezuela", informó la mandataria durante su conferencia de prensa diaria. La gobernante mexicana detalló que su gobierno ha desplegado un contingente de 250 elementos especializados y ha enviado hasta ahora más de 71 toneladas de ayuda humanitaria.
OMS: Es probable que el total de fallecidos aumente de forma considerable en Venezuela
La Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló este jueves que es probable que medida que las labores de búsqueda y rescate de víctimas de los terremotos en Venezuela dan paso a las tareas de recuperación "el número total de fallecidos aumente de forma considerable". "El terremoto de la semana pasada ha dejado más de 2.300 muertos, más de 5.000 heridos y cerca de 16.000 personas sin hogar", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhano Ghebreyesus. La OMS coordina actualmente el trabajo de los equipos médicos internacionales de emergencia que están en el terreno atendido a los heridos y apoyando al sistema nacional de salud para que pueda seguir brindando otros tipos de atención sanitario esencial. La organización reconoció que el impacto del desastre natural en los servicios de salud y el personal sanitario se amplió debido a "años de falta de inversión y crisis financiera", que entre otras cosas provocó que decenas de miles de trabajadores de la salud abandonaran Venezuela para trabajar en otros países.
Rescatan a superviviente de los terremotos en Venezuela tras ocho días bajo los escombros
Un superviviente de los terremotos en Venezuela fue rescatado en la mañana de este jueves, tras ocho días bajo los escombros de un edificio en el estado de La Guaira (norte del país, aledaño a Caracas) y una operación de salvamento de casi 72 horas.
Un estudio explica por qué pueden producirse grandes terremotos donde la teoría decía que era improbable
Un equipo de investigadores de la Universidad de Tokio ha demostrado que los grandes terremotos pueden generarse en fallas de ángulo muy bajo, zonas donde la teoría clásica consideraba que no se acumulaba tensión suficiente para producir seísmos de gran magnitud. El hallazgo, publicado ayer miércoles en la revista 'Science Advances', "puede ayudar a mejorar la evaluación probabilística del riesgo sísmico". El trabajo, liderado por el investigador Satoshi Ide, parte de una paradoja conocida en sismología: "Los grandes terremotos se han observado con frecuencia cerca de fallas de bajo ángulo". Sin embargo, la teoría clásica sobre la generación de terremotos no explicaba bien por qué podían formarse en esas condiciones. Para abordar esta contradicción, el equipo analizó un catálogo global de terremotos registrados entre 1976 y 2024. Los investigadores estudiaron la relación entre el ángulo de inclinación de las fallas y la probabilidad de que una ruptura sísmica crezca hasta convertirse en un gran terremoto. Según la Universidad de Tokio, el análisis mostró que "las fallas con ángulos de inclinación bajos presentan una mayor probabilidad relativa de generar terremotos de gran magnitud". En concreto, estas zonas mostraban valores bajos del llamado 'b-value', un indicador estadístico que compara la proporción entre terremotos pequeños y grandes. Cuando ese valor es bajo, aumenta la probabilidad relativa de grandes seísmos.
Albares confirma la llegada a Venezuela del avión español con ayuda humanitaria
El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, ha confirmado llegada a Venezuela del avión español con ayuda humanitaria. En el cargamento se encuentra material sanitario, kits de emergencia y otros suministros esenciales para atender a las personas afectadas por el terremoto.
Feijóo reclama que España tome un papel protagonista en la reconstrucción de Venezuela
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este jueves que España tenga un papel protagonista en la reconstrucción de Venezuela tras los terremotos y ha sugerido un posible mecanismo para anticipar ayuda a este país y que, "a medio o largo plazo", se devuelva. "Echo de menos que nuestro país esté protagonizando, como otros, la recuperación de Venezuela, y sensibilizando a toda la Unión Europea con el problema de ese país, que es desolador", ha admitido el líder del PP, que se ha expresado así en un foro sobre la UE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander.
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