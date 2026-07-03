Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EspañaAndicEstrésTráfico Tour 2026Tour de Francia 2026Violación IgualadaAndalucíaLey de nietosBegoña Gómez
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Última hora del terremoto en Venezuela, en directo

¿Qué es el doblete sísmico que ha ocurrido en Venezuela y por qué se han producido dos terremotos violentos en menos de un minuto?

Venezuela busca a la desesperada a los desaparecidos por los terremotos: "¡Antonio, mamá está aquí!"

La carrera contrarreloj para salvar a Hernán atrapado con vida bajo los escombros

La carrera contrarreloj para salvar a Hernán atrapado con vida bajo los escombros

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron varias regiones de Venezuela. La cifra de muertos se cuenta en miles de personas, con cientos de edificios residenciales con daños graves. Países de todo el mundo, incluido España, han enviado equipos de rescate. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional. La búsqueda de supervivientes se mantiene, pero cada vez con menos esperanzas.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

Actualizar
Ver más

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La investigación sobre los 'safaris humanos' en Sarajevo llega hoy a Europa tras abrirse causas en Italia, Austria y Bélgica
  2. Redada en Europa contra la extrema derecha francesa y sus aliados en el Parlamento Europeo por malversación de fondos públicos
  3. Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Ucrania recibe los primeros 3.200 millones de euros del préstamo europeo, anuncia Von der Leyen
  4. Un fuerte temblor sacude la 'zona cero' de Venezuela mientras avanza inexorable el olor de la muerte
  5. Seis muertos en un tiroteo en un centro de acogida para mujeres y menores del norte de Alemania
  6. Guerra en Oriente Medio, en directo | Trump defiende el acuerdo pese a que consolida al régimen iraní
  7. Hallados sin vida la mujer y los dos hijos del futbolista Lucas Trejo tras los terremotos de Venezuela
  8. Más de 130 venezolanos deportados por EEUU fallecen el mismo día de su llegada por el terremoto

DIRECTO Venezuela | Rescatado un hombre tras ocho días bajo los escombros

Directo Ucrania | Al menos 27 muertos tras el mayor ataque ruso contra Kiev desde 2022

Directo Ucrania | Al menos 27 muertos tras el mayor ataque ruso contra Kiev desde 2022

DIRECTO Irán | Irán advierte de que responderá cualquier injerencia de EEUU en Ormuz pese a las negociaciones indirectas

DIRECTO Irán | Irán advierte de que responderá cualquier injerencia de EEUU en Ormuz pese a las negociaciones indirectas

Venezuela, 7 días después del sismo: continúan las labores de rescate

Trump publica un vídeo con IA en el que "cura" a De Niro, Julia Roberts y otros famosos

La guerra de Ucrania ha causado más de dos millones de bajas, la mayoría de ellas en el bando ruso

La guerra de Ucrania ha causado más de dos millones de bajas, la mayoría de ellas en el bando ruso

Rescatan a un superviviente de los terremotos tras ocho días bajo los escombros

Un niño de 11 años atropella a un grupo de monjes en Tailandia y deja ocho muertos

Un niño de 11 años atropella a un grupo de monjes en Tailandia y deja ocho muertos