Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Al menos 25 muertos tras el mayor ataque ruso contra Kiev desde 2022

Misiles balísticos

Sin embargo, ha confirmado que 25 misiles balísticos y doce drones han impactado en 33 puntos del país, mientras que los fragmentos de los proyectiles y aparatos interceptados han caído en otras 18 zonas. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado "un ataque masivo" contra la capital de Ucrania, en lo que ha descrito como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura civil en Rusia", escenario de ataques con drones contra refinerías y centros de comunicaciones durante los últimos días, según un comunicado en redes sociales. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha rendido "homenaje" a las víctimas del ataque masivo y ha agradecido a "todos los que acudieron" a las zonas afectadas para colaborar, en particular al personal del SES, la Policía y los equipos médicos. "¡Muchas gracias a todos! Quienes necesitan ayuda deben recibirla. También es importante que las autoridades locales no dejen a la gente sola ante sus problemas. Algunos edificios han quedado prácticamente destruidos y hay familias que lo han perdido todo", ha señalado en un comunicado difundido por la Presidencia.