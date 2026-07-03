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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Al menos 25 muertos tras el mayor ataque ruso contra Kiev desde 2022
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Desescalada urgente
Así, en palabras de su portavoz, Stéphane Dujarric, ha señalado que estos "deben cesar de inmediato" y ha reclamado una vez más "una desescalada urgente que conduzca a un alto el fuego completo, inmediato e incondicional". Los bombardeos han tenido lugar horas después de que Zelenski advirtiera en una rueda de prensa en Irlanda tener "información muy preocupante sobre los preparativos para otro ataque masivo ruso". "Contamos con datos de inteligencia relevantes", incidió, antes de declarar que "Putin lleva tiempo preparando este ataque masivo contra Ucrania", si bien "no es el primero".
Suministro de armas
Asimismo, el mandatario ha enviado un mensaje a sus socios, urgiéndoles al suministro de armas. "Nuestros socios, principalmente Estados Unidos y nuestros socios europeos, deben ser más proactivos a la hora de prestar asistencia en este sentido. Rusia ya no tiene argumentos para justificar su guerra más allá de sus misiles balísticos (...)", ha declarado. En esta línea, ha asegurado que su homólogo ruso, Validimir Putin, "sigue empeñado en arrasar edificios residenciales en lugar de poner fin a esta guerra". "Esto puede contrarrestarse tanto con un suministro suficiente de sistemas antibalísticos como con un desarrollo mucho más rápido de las capacidades antibalísticas propias de Europa", ha considerado. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado "enérgicamente" estos ataques y ha recordado que "cualquier ataque contra civiles e infraestructura civil constituye una clara violación del Derecho Internacional Humanitario".
Misiles balísticos
Sin embargo, ha confirmado que 25 misiles balísticos y doce drones han impactado en 33 puntos del país, mientras que los fragmentos de los proyectiles y aparatos interceptados han caído en otras 18 zonas. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado "un ataque masivo" contra la capital de Ucrania, en lo que ha descrito como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura civil en Rusia", escenario de ataques con drones contra refinerías y centros de comunicaciones durante los últimos días, según un comunicado en redes sociales. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha rendido "homenaje" a las víctimas del ataque masivo y ha agradecido a "todos los que acudieron" a las zonas afectadas para colaborar, en particular al personal del SES, la Policía y los equipos médicos. "¡Muchas gracias a todos! Quienes necesitan ayuda deben recibirla. También es importante que las autoridades locales no dejen a la gente sola ante sus problemas. Algunos edificios han quedado prácticamente destruidos y hay familias que lo han perdido todo", ha señalado en un comunicado difundido por la Presidencia.
Retirada de escombros
"En una de las zonas del distrito de Darnytsia, continúan las labores de retirada de escombros y la búsqueda de supervivientes. Solo se han encontrado cinco fallecidos y hay otras ocho personas con las que aún no se ha podido contactar. Los rescatistas trabajarán sin descanso hasta que se retiren todos los escombros", ha asegurado. El Servicio de Emergencias de Ucrania (SES) ha organizado un despliegue de 500 rescatistas y 96 unidades de bomberos, rescate y equipos especiales para hacer frente a las consecuencias del ataque, según informó previamente el organismo. El Ejército ucraniano ha acusado a Rusia de lanzar 74 misiles y cerca de 500 drones contra el país, entre ellos 24 misiles balísticos 'Iskander', 42 misiles de crucero y cuatro misiles antibuque 'Zircon', antes de afirmar que 48 misiles y 476 drones han sido derribados por los sistemas de defensa antiaérea.
Aumentan a 27 los muertos por la oleada de ataques de Rusia contra Kiev
El balance de muertos a causa de la oleada de ataques ejecutada durante la madrugada de este jueves por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, ha aumentado a 27, según han confirmado las autoridades ucranianas, que han cifrado en más de 90 los heridos. El gobernador de Kiev, Timur Tkachenko, ha indicado en un mensaje difundido a través de su canal de Telegram que "27 personas han muerto y otras 91 personas han resultado heridas como consecuencia del ataque ruso", un balance que ha actualizado después de que una de las víctimas haya fallecido en el hospital al sucumbir a las heridas sufridas.
Guterres condena el ataque ruso contra la población civil de Kiev y urge a una desescalada de la guerra
El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó este jueves el ataque ruso que dejó al menos 25 muertos en Kiev y urgió a una desescalada que conduzca a un "alto el fuego total, inmediato e incondicional". El ataque ruso se basó en 74 misiles, 24 de ellos misiles balísticos Iskander-M, y 496 drones.
Marc Marginedas
La guerra de Ucrania ha causado más de dos millones de bajas, la mayoría de ellas en el bando ruso
La guerra de Ucrania ha causado más de dos millones de bajas, la mayoría de ellas en el bando ruso. 450.000 soldados rusos han perdido la vida en los cuatro años de guerra, la cifra de muertos más elevada sufrida por una gran potencia desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Más información, aquí.
Ucrania solicita a 40 países aliados que transfieran sus reservas de misiles Patriot antes de final de mes
El ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedorov, ha informado de que ha pedido por carta a casi 40 países socios que transfieran durante este mes de julio sus reservas de misiles Patriot, una de las principales demandas de armamento de Kiev, que está a la espera de que Washington le conceda licencia para fabricarlos. "La protección del espacio aéreo ucraniano, la infraestructura crítica y la vida de nuestra gente dependen ahora directamente de la rapidez con que actúen nuestros socios", ha incidido la cartera de Defensa en una nota publicada en redes sociales. Fedorov ha destacado el numeroso arsenal que han utilizado las Fuerzas Armadas de Rusia durante la pasada madrugada --casi 500 drones y 77 misiles--, así como la efectividad de la defensa área ucraniana para repeler estos ataques.
Al menos 25 muertos en los peores ataques rusos contra Kiev desde 2022
Al menos 25 personas murieron y 85 resultaron heridas el jueves en Kiev tras una ofensiva de drones y misiles rusos, que las autoridades calificaron como el mayor ataque contra la capital ucraniana desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Los ataques rusos contra Ucrania son casi cotidianos desde hace más de cuatro años, con alertas aéreas que ya forman parte de la rutina de sus habitantes. Kiev, que dispone de recursos mucho más limitados, especialmente en materia de misiles, también ha intensificado sus ataques contra territorio ruso, golpeando en particular al sector petrolero. En las calles de Kiev, los habitantes acudieron en masa a los refugios, algunos con colchones bajo el brazo.
Trump quiere que cesen las "matanzas insensatas" en Ucrania
El presidente Donald Trump quiere un acuerdo de paz para poner fin a las "matanzas insensatas" en Ucrania, dijo el jueves un alto funcionario estadounidense después de que un masivo bombardeo ruso sobre Kiev dejara al menos 21 muertos. "El presidente Trump tiene un corazón humanitario y quiere que esta guerra se resuelva para que las matanzas insensatas cesen", dijo el responsable estadounidense a la AFP en respuesta a una consulta sobre el ataque ruso.
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