Guerra de Irán, en directo. Última hora | Irán advierte de que responderá cualquier injerencia de EEUU en Ormuz

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

El Líbano En todo caso, la situación en Líbano es en este momento la pieza más débil del acuerdo, después de que Israel haya reiterado que no se retirará del sur del país ni cesará sus operaciones militares contra el partido-milicia chií Hezbolá. Todo ello, mientras Irán insiste en que el acuerdo sellado con Washington también afecta a Líbano y consagra el respeto a su soberanía e integridad territorial.

Bloqueo total Finalmente, interrogado sobre la posibilidad de un "bloqueo total" de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, el jefe del Ejecutivo norteamericano ha señalado que el bloqueo impuesto a los puertos iraníes --levantado tras la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán el pasado 18 de junio-- "no era un bloqueo" sino "un muro de acero" por cuenta del cual "ni un solo barco logró llegar a Irán". "Tienen una inflación del 300%, no ganan dinero. Así que vamos a quedarnos con parte de ese dinero y se lo vamos a comprar a ellos. Necesitan comida, maíz, trigo y soja, y vamos a hacer que sean exclusivamente nuestros agricultores estadounidenses quienes se lo proporcionen. Suponiendo que lleguemos a la posición a la que deberíamos llegar. Creo que lo conseguiremos", ha deseado el mandatario tras afirmar que Irán ha "perdido su fuerza y bravuconería". Con relación al referido acuerdo preliminar, en la última semana Teherán ha reivindicado la necesidad de que se cumplan los compromisos en él establecidos, mientras que la Administración Trump ha insistido en encuentros entre Teherán y Washington en Doha, capital de Qatar.

Trump sostiene que Irán ha aceptado "prácticamente todo" lo que EEUU necesita El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado este jueves que Irán ha aceptado "prácticamente todo" lo que Washington necesita, al tiempo que ha señalado que las conversaciones con Teherán continúan en la actualidad. "Creo que han aceptado prácticamente todo lo que necesitamos", ha señalado Trump en una entrevista con la cadena CNBC en la cual ha agregado que ambos países siguen "negociando" en el presente, tras el acuerdo preliminar que las dos partes alcanzaron el pasado 18 de junio en aras de lograr avances en los diálogos. Aseverando que el conflicto con Irán "no es una guerra per se" sino que se trata de "desarmar nuclearmente" a la República Islámica porque, según ha insistido en línea con sus habituales intervenciones, "no se puede permitir que tengan un arma nuclear", el magnate republicano se ha jactado de haber "desmantelado" al Ejército iraní resaltando que, actualmente, "no tienen Armada, ni fuerza aérea, ni radares".

El brent se mantiene en los 71 dólares ante el avance de las negociaciones EEUU-Irán El precio del barril de petróleo brent para entrega en septiembre se mantuvo este jueves alrededor de los 71 dólares, con una leve subida del 0,32 %, al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres mientras los inversores acogen con optimismo el avance en las negociaciones entre EEUU e Irán. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, finalizó hoy la jornada en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense en los 71,80 dólares, lo que implica un leve aumento de 0,23 dólares con respecto al precio de liquidación de la sesión anterior, cuando se situó en 71,57 dólares.

Irán critica la reunión de EEUU con países de la región: "Busca ocultar su comportamiento ilegal" Las autoridades de Irán han criticado este jueves la reunión del comandante del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, con los responsables de Defensa de una docena de países de la región, asegurando que es una "pose" que busca "ocultar las políticas desestabilizadoras y el comportamiento ilegal" de Washington en la región. "Estados Unidos ha demostrado constantemente su absoluto desprecio por la paz y la seguridad auténticas en Asia Occidental. Este tipo de reuniones no son más que una pose, destinada a ocultar las políticas desestabilizadoras y el comportamiento ilegal de Estados Unidos en la región", ha señalado este jueves el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, en un mensaje en redes sociales.

La ONU advierte de la fragilidad del acuerdo EEUU-Irán e insta a evitar una nueva escalada La ONU advirtió este jueves de la fragilidad del acuerdo entre Estados Unidos e Irán e instó a ambos países a evitar una nueva escalada tras la registrada hace unos días en el estrecho de Ormuz. Así lo explicó la subsecretaria general de consolidación y apoyo a la paz de la ONU, Elizabeth Spehar, en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad solicitada por Baréin con la que la República Democrática del Congo inauguró su presidencia. Spehar cargó contra la reanudación de las hostilidades entre EE.UU. e Irán del pasado fin de semana y alertó de que cada ataque acerca a "una situación de error de cálculo" que podría tener consecuencias devastadoras para la región y la economía mundial. Según declaró, esta escalada demuestra "cuán frágil es la situación" y "los riesgos de una mayor". "Instamos a las partes a evitar toda acción que pudiera socavar el alto al fuego o darle un portazo a la diplomacia", dijo Spehar, que subrayó la protección de los civiles y de la infraestructura civil, así como el respeto de la libertad de navegación, como las principales obligaciones.

Laura Puig Arancha González Laya: "Trump ha sufrido una derrota sin paliativos en Irán y ha reforzado al régimen" Arancha González Laya (San Sebastián, 1969) se define como "activista" frente a la vida ("lo del optimismo o el pesimismo es que alguien hace cosas y tú reaccionas, el activismo es que tú haces cosas que buscan cambiar un poco tu entorno", asegura). Una lección que aprendió del presidente de la Comisión Europea Jacques Delors (1985-1995). Con una dilatada experiencia en instituciones europeas y organismos multilaterales, la exministra de Exteriores y actual decana de la Paris School of International Affairs (PSIA) del Sciences Po, ha analizado en su último libro, Solos en el mundo (editorial Arpa), la actual encrucijada en la que se halla Europa y recibe a EL PERIÓDICO para abordar esta y otras cuestiones de la convulsa actualidad internacional. Más información, aquí.

Irán advierte de que responderá cualquier injerencia en Ormuz de EEUU El cuartel general militar de Irán advierte de que cualquier injerencia estadounidense en el estrecho de Ormuz recibirá una "respuesta decisiva y rápida", mientras las tensiones siguen perturbando las negociaciones. Qatar informa de "avances positivos" tras la conclusión en Doha de las conversaciones técnicas indirectas entre Estados Unidos e Irán sobre cuestiones relacionadas con el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio.

Irán critica la reunión de EEUU con una docena de países de la región: "Busca ocultar su comportamiento ilegal" Las autoridades de Irán han criticado este jueves la reunión del comandante del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, con los responsables de Defensa de una docena de países de la región, asegurando que es una "pose" que busca "ocultar las políticas desestabilizadoras y el comportamiento ilegal" de Washington en la región. "Estados Unidos ha demostrado constantemente su absoluto desprecio por la paz y la seguridad auténticas en Asia Occidental. Este tipo de reuniones no son más que una pose, destinada a ocultar las políticas desestabilizadoras y el comportamiento ilegal de Estados Unidos en la región", ha señalado este jueves el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, en un mensaje en redes sociales.